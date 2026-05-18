ΔΕΗ: Η ανακοίνωση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – Στο 33,4% το ποσοστό του Δημοσίου

Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πέριξ των 4 δισ. ευρώ ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω συνδυασμένης δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό, με συμμετοχή cornerstone επενδυτών, όπως το ελληνικό Δημόσιο και η CVC. Η Ανώτατη τιμή διάθεσης ορίζεται σε €19,75 ανά Νέα Μετοχή.

Η Εταιρεία με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.» (η Εταιρεία) ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Δυνάμει της εξουσιοδότησης που χορηγήθηκε σύμφωνα με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου 2026 (η ΕΓΣ), το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 16 Μαΐου 2026, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

(1) Την αύξηση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δεν θα υπερβαίνει τα 915.789.600 Ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών, εκάστη ονομαστικής αξίας 2,48€, ο αριθμός των οποίων δεν θα υπερβαίνει τις 369.270.000 (οι Νέες Μετοχές) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1, στοιχείο β’ του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της] Εταιρείας με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους περίπου 4 δισ. Ευρώ (η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου). Ο συνολικός αριθμός των Νέων Μετοχών θα ισούται με το πηλίκο του τελικού ποσού που θα αντληθεί μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω) αφού διαιρεθεί με την Τιμή Διάθεση (όπως ορίζεται κατωτέρω) εκάστης Νέας Μετοχής και θα προσδιοριστεί με μεταγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν θα εκδοθούν κλάσματα Νέων Μετοχών. Τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης θα αχθεί στο σύνολό της σε πίστωση του λογαριασμού υπό τον τίτλο «Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο».

(2) Ότι τα καθαρά έσοδα από τη Συνδυασμένη Προσφορά (ήτοι τα ακαθάριστα έσοδα από τη Συνδυασμένη Προσφορά μετά την αφαίρεση των σχετικών εξόδων) θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που περιγράφονται στην Ειδική Έκθεση της 23.04.2026 του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη χρηματοδότηση του Στρατηγικού Σχεδίου ΔΕΗ 2026-2030, καθώς και στο Έγγραφο Παραρτήματος IX (όπως ορίζεται κατωτέρω).

(3) Ότι οι Νέες Μετοχές θα προσφερθούν και θα κατανεμηθούν ως εξής:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Με την από 16.05.2026 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (το «Δ.Σ.»), δυνάμει εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε με την από 14.05.2026

απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (η «ΕΓΣ») των μετόχων της Εταιρείας (οι «Μέτοχοι»), ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό έως €915.789.600, με στόχο την άντληση περίπου 4 δις ευρώ μέσω έκδοσης μέχρι και 369.270.000 νέων κοινών, άυλων, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία €2,48 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»), με ανώτατη τιμή διάθεσης €19,75 ανά Νέα Μετοχή (η «Μέγιστη Τιμή Διάθεσης») ήτοι την τιμή κλεισίματος διαπραγμάτευσης της 15.05.2026, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των

υφιστάμενων Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και την ανωτέρω απόφαση της ΕΓΣ, και με δυνατότητα μερικής κάλυψης, κατά το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018 (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»).

Ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών θα ισούται με το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού ποσού που θα αντληθεί τελικώς μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου δια της Τιμής Διάθεσης και το τελικό ονομαστικό ποσό της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα ισούται με το γινόμενο του τελικού αριθμού των Νέων Μετοχών επί την ονομαστική τους αξία (ήτοι €2,48 ανά Νέα Μετοχή).

Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν μέσω:

(i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), με δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους, κατά την έναρξη διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων Μετοχών στην Euronext Athens στις 18.05.2026, σύμφωνα με το μετοχολόγιο της Εταιρείας, που τηρείται

ηλεκτρονικά μέσω της Euronext Securities Athens Α.Ε., Μετόχους (προς το σκοπό αυτό, η «Ημερομηνία Καταγραφής» και, οι εν λόγω μέτοχοι, οι «Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές») κατά ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό συμμετοχής των υφιστάμενων Μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, έτσι ώστε να δύνανται να διατηρήσουν έως και το ίδιο ποσοστό συμμετοχής μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (η «Κατά Προτεραιότητα Κατανομή»), εφόσον συμμετάσχουν σχετικώς στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (το «Δικαίωμα Κατά Προτεραιότητα Κατανομής»), και

(ii) ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδας, και σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη των υφιστάμενων εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου (η «Θεσμική Προσφορά» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά και η Θεσμική Προσφορά θα διεξαχθούν παράλληλα. Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα διεξαχθεί μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών της Euronext Athens (το «Η.ΒΙ.Π.») και θα διαρκέσει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, από την 18.05.2026 στις 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος έως την 20.05.2026 στις 16:00 ώρα Ελλάδος. Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμείνει ανοιχτό από τις 10:00 π.μ. έως τις 17:00 ώρα Ελλάδος, εκτός της 20.05.2026, κατά την οποία θα λήξει στις 16:00 ώρα Ελλάδος.

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το Δ.Σ., στην από 16.05.2026 συνεδρίασή του, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, ότι η Μέγιστη Τιμή Διάθεσης στην οποία μπορούν να διατεθούν οι Νέες Μετοχές θα είναι €19,75 ανά Νέα Μετοχή. Η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών («Τιμή Διάθεσης»), η οποία δύναται να ισούται με ή να είναι κατώτερη, όχι όμως ανώτερη, από την Μέγιστη Τιμή Διάθεσης, θα καθοριστεί από το Δ.Σ. στις ή περί τις 21.05.2026, με βάση το βιβλίο προσφορών της Θεσμικής Προσφοράς, σε συμφωνία με τους Από Κοινού Παγκόσμιους Συντονιστές Τοποθέτησης της Θεσμικής Προσφοράς, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας βιβλίου προσφορών της Θεσμικής Προσφοράς και θα είναι ίδια στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Θεσμική Προσφορά.

Η Εταιρεία δύναται, κατά την διακριτική της ευχέρεια να καθορίσει καθοδήγηση τιμής (η οποία δύναται να ισούται με ή να είναι κατώτερη, όχι όμως ανώτερη, από την Μέγιστη Τιμή Διάθεσης), στην οποία περίπτωση θα ενημερώσει δεόντως και εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με κανονιστική ανακοίνωση που θα αναρτηθεί επίσης στις ιστοσελίδες της Εταιρείας και της Euronext Athens. Αναφορικά με τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωση της Τιμής Διάθεσης και του τελικού αριθμού Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς, βλ. σημείο «Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα» κατωτέρω.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για να συμμετάσχει ενδιαφερόμενος επενδυτής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, πρέπει να διατηρεί Μερίδα στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (το «ΣΑΤ») που διαχειρίζεται η εταιρεία «Euronext Securities Athens Α.Ε.» (η «Euronext Securities Athens») και Λογαριασμό Αξιογράφων στο ΣΑΤ ή να ενεργεί μέσω Διαμεσολαβητή ή Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή (όπως οι παραπάνω όροι

ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Euronext Securities Athens). Κάθε επενδυτής δύναται να υποβάλει αίτηση εγγραφής για τουλάχιστον μία (1) Νέα Μετοχή (ελάχιστο όριο συμμετοχής) ή για πολλαπλάσιο ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών με ανώτατο όριο το 15% του συνόλου των Νέων Μετοχών που διατίθενται μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς, μετά την αφαίρεση των Νέων Μετοχών Cornerstone (όπως ορίζονται κατωτέρω) που έχουν αρχικώς επιμεριστεί στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, ήτοι 28.828.201 Νέες Μετοχές.

Ανακοίνωση για την εκκίνηση συνδυασμένης προσφοράς

Η ΔΕΗ εκκινά συνδυασμένη προσφορά νέων κοινών μετοχών μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας €2,48 εκάστη (οι Νέες Μετοχές), σε τιμή διάθεσης που δεν θα υπερβαίνει τα €19,75 ανά Νέα Μετοχή, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους περίπου 4 δισ. Ευρώ, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της (όλα τα ανωτέρω από κοινού, η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου).

Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν μέσω συνδυασμένης προσφοράς:

(α) στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές μέσω δημόσιας προσφοράς (η Δημόσια Προσφορά) κατά την έννοια του άρθρου 2(δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, όπως ισχύει (ο Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων), δυνάμει ενημερωτικού εγγράφου που καταρτίστηκε σύμφωνα με το Άρθρο 1

παράγραφος 4 στοιχείο (βδ) του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και

(β) εκτός Ελλάδος σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, βάσει μίας ή πλειόνων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή χρήσης ενημερωτικού δελτίου διασυνοριακά, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και σε άλλες διατάξεις του εθνικού δικαίου των

σχετικών δικαιοδοσιών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής βάσει του Κανόνα 144A (η Ιδιωτική Τοποθέτηση, αναφερόμενη συλλογικά μαζί με τη Δημόσια Προσφορά ως η Συνδυασμένη Προσφορά).

Η ΔΕΗ έχει συνάψει συμφωνία με την Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δυνάμει της οποίας, στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και υπό την επιφύλαξη συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων, η Ελληνικό Δημόσιο συμφώνησε να αποκτήσει, συνολικό αριθμό Νέων Μετοχών τέτοιον ώστε, μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, να κατέχει συνολικά, άμεσα ή/και έμμεσα, ποσοστό 33,4% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ (οι «Μετοχές Ελληνικού Δημοσίου»).

Η ΔΕΗ έχει επίσης συνάψει συμφωνία με την Aeolus Holdings S.à.r.l., οντότητα συμφερόντων κεφαλαίων τα οποία συμβουλεύει η CVC Advisers Greece Μ.Α.Ε. και/ή

συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες, δυνάμει της οποίας η Aeolus Holdings S.à r.l. συμφώνησε να αποκτήσει, στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και υπό την επιφύλαξη συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων, Νέες Μετοχές αξίας €1,2 δισ. (οι «Μετοχές CVC» και οι Μετοχές Ελληνικού Δημοσίου από κοινού «Μετοχές Cornerstone» και οι Νέες Μετοχές εξαιρουμένων των Μετοχών Cornerstone, οι «Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς»).

Η κατανομή των προσφερόμενων Νέων Μετοχών, έχει αρχικώς επιμερισθεί μεταξύ της Δημόσιας Προσφοράς και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ως εξής: (i) ποσοστό 15% των Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά και (ii) αφενός ποσοστό 85% των Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς και αφετέρου οι Μετοχές Cornerstone, θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Σε σχέση με την Ιδιωτική Τοποθέτηση, η Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η J.P. Morgan SE θα ενεργούν ως Από Κοινού Παγκόσμιοι Συντονιστές Τοποθέτησης της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και Aπό Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, η BofA Securities Europe SA, η Deutsche Bank Aktiengesellschaft, η Morgan Stanley Europe SE και η UBS Europe SE θα ενεργούν ως Επικεφαλής Aπό Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, η Barclays Bank Ireland PLC, η BNP PARIBAS, η Jefferies GmbH, η Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., η Société Générale και η UniCredit Bank GmbH, Υποκατάστημα Μιλάνου, θα ενεργούν ως Aπό Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., η Alpha Bank Α.Ε., η Eurobank Α.Ε., η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η AXIA Ventures Group Ltd., η Optima bank Α.Ε., η Credia Bank Α.Ε., η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα ενεργούν ως Συνδιαχειριστές (από κοινού οι «Διαχειριστές»).

Σε σχέση με τη Δημόσια Προσφορά, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. θα ενεργεί ως «Σύμβουλος του Εκδότη» και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., η Alpha Bank Α.Ε., η Eurobank Α.Ε., η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η AXIA Ventures Group Ltd., η Optima bank Α.Ε., η Credia Bank Α.Ε., η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα ενεργούν ως Συνδιαχειριστές.

Η περίοδος της Δημόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, με έναρξη την 18η Μαΐου 2026 και λήξη την 20η Μαΐου 2026 στις 16:00, ώρα Ελλάδος. Κατά την ίδια χρονική περίοδο (18 Μαΐου 2026 έως 20 Μαΐου 2026) θα λάβει χώρα και η Ιδιωτική Τοποθέτηση. Η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών, ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών στη Συνδυασμένη Προσφορά, καθώς και ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν στη Δημόσια Προσφορά και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, θα καθορισθούν, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, σε συνεννόηση με τους

Από Κοινού Παγκόσμιους Συντονιστές, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, βάσει της ζήτησης που θα εκδηλωθεί σε κάθε επιμέρους σκέλος της

Συνδυασμένης Προσφοράς.

Οι κάτοχοι υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά την έναρξη διαπραγμάτευσής τους την 18η Μαΐου 2026 που συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά θα λάβουν κατά προτεραιότητα κατανομή των Νέων Μετοχών (η Κατά Προτεραιότητα Κατανομή).

Παρόμοιος μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής με την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή δύναται να εφαρμοστεί στις Νέες Μετοχές που θα προσφερθούν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων κριτηρίων κατανομής, την επενδυτική συμπεριφορά, τον επενδυτικό ορίζοντα, τη συναλλακτική δραστηριότητα, την έγκαιρη εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και την αφοσίωση στην Εταιρεία των σχετικών επενδυτών.