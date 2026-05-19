ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Υφαίνοντας τις στιγμές» - 15 Χρόνια Ψηφιακής Αφήγησης στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος
Magazino
10:41 - 19 Μάι 2026

«Υφαίνοντας τις στιγμές» - 15 Χρόνια Ψηφιακής Αφήγησης στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο κόμβος Ψηφιακής Αφήγησης  (DSTHub) του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε. (NTLab) του ΕΚΠΑ, συμπληρώνει 15 χρόνια δημιουργίας, καινοτομίας και έρευνας στην Ψηφιακή Αφήγηση.

Με αφορμή αυτή την επέτειο το Σάββατο 23 Μαΐου 2026, 11:00-14:00 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, σε μια επετειακή εκδήλωση-αναδρομή, γνωρίζουμε τους δημιουργούς και συμμετέχουμε σε συζήτηση με εκπροσώπους της εκπαίδευσης, της τέχνης, της επιστήμης και του πολιτισμού.

Η Ψηφιακή Αφήγηση (digital storytelling) συνδυάζει την παραδοσιακή τέχνη της αφήγησης ιστοριών με τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, δημιουργώντας μια σύντομη πολυμεσική παραγωγή σε μορφή βίντεο, δίνοντας έμφαση στη προσωπική φωνή του δημιουργού.

Η μεθοδολογία της ΨΑ, όπως καθιερώθηκε σε επίπεδο έρευνας και πρακτικής στην Ελλάδα από τον ομότιμο καθηγητή τού Πανεπιστημίου Αθηνών Μιχάλη Μεϊμάρη, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη δυναμική του κύκλου ιστορίας (storycircle). Πρόκειται για κλειστές ομάδες βραχείας διάρκειας, όπου με τη δυναμική που αναπτύσσεται μεταξύ των συμμετεχόντων, συντελείται ανάπτυξη, καλλιέργεια και ενδυνάμωση ποικίλων δεξιοτήτων. Ο ενεργός αναστοχασμός που χαρακτηρίζει την ψηφιακή αφήγηση, αποτελεί όχημα γιά τους συμμετέχοντες σε μιά προσπάθεια κατανόησης και επιμέλειας εαυτού.

Η δημιουργία 2000 Ψηφιακών Αφηγήσεων με εμψυχωτές ερευνητές και ερευνήτριες του κόμβου του ΕΚΠΑ, έχει αναδείξει τη δυνατότητα της συγκεκριμένης μεθοδολογίας για την υποστήριξη ομάδων πληθυσμού με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δίνοντας φωνή στα μέλη τους.

Πληροφορίες Εκδήλωσης:

• Ημερομηνία: Σάββατο 23 Μαΐου 2026

• Ώρα: 11:00 – 14:00

• Τοποθεσία: Ταινιοθήκη της Ελλάδος (Ιερά Οδός 48, Αθήνα 104 35, μετρό Κεραμεικός)

• Είσοδος: Ελεύθερη

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Imou επενδύει στην ελληνική αγορά με αιχμή τις smart λύσεις ασφάλειας και το IoT
Επιχειρήσεις

Η Imou επενδύει στην ελληνική αγορά με αιχμή τις smart λύσεις ασφάλειας και το IoT

CrediaBank Prime Savings: Λογαριασμός Ταμιευτηρίου έως 1,15% επιτόκιο
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

CrediaBank Prime Savings: Λογαριασμός Ταμιευτηρίου έως 1,15% επιτόκιο

Το επιτελικό κράτος «χάνει» (;) τον Άκη Σκέρτσο
Ανεμοδείκτης

Το επιτελικό κράτος «χάνει» (;) τον Άκη Σκέρτσο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
19/05/2026 - 12:24

Μαρινάκης: Επιχειρησιακή η μετακίνηση των Patriot – Απορρίπτει σενάρια σύνδεσης με την Τουρκία

Οικονομία
19/05/2026 - 12:20

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,6% στον τζίρο επιχειρήσεων το α' τρίμηνο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:18

Νέα Οδός: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προς Λαμία λόγω έργων

Το σκίτσο του ΚΥΡ
19/05/2026 - 12:09

Πού πάνε κείνα τα παιδιά;

Οικονομία
19/05/2026 - 12:07

Μυτιληναίος: Η ακριβή ενέργεια τρώει τα σωθικά της οικονομίας στην Ευρώπη

Πολιτική
19/05/2026 - 12:05

«Καρφιά» Σαμαρά για την απόσυρση των Patriot – Απαιτεί ευρωπαϊκή σύνοδο για τις τουρκικές απειλές

Πολιτική
19/05/2026 - 11:58

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση κρατά σε ομηρία όσους λαμβάνουν συντάξεις χηρείας

Πολιτική
19/05/2026 - 11:54

Μήνυση κατά Καραχάλιου από Καρυστιανού και Αυγερινό για δηλώσεις περί «εντολής από τη Μόσχα»

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 11:51

Ο κόσμος έχει... πλημμυρίσει από bourbon: Τεράστια αποθέματα με μειωμένη ζήτηση - Αναζητείται λύση

Ειδήσεις
19/05/2026 - 11:40

Υπόθεση Γρίβα: Η εισαγγελέας ζητά παραπομπή σε δίκη των 4 αστυνομικών για θανατηφόρα έκθεση μέσω παράλειψης

Πολιτική
19/05/2026 - 11:34

Ζεύγος Mirage αντικαθιστά τους Patriot στην Κάρπαθο

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 11:27

Worldline: Eξαγορά του υπόλοιπου 20% των μετοχών της Worldline Greece από τη Eurobank έναντι €72 εκατ.

Ειδήσεις
19/05/2026 - 11:22

Συναγερμός για τον Έμπολα στο Κονγκό – Πάνω από 130 νεκροί και φόβοι για ευρύτερη εξάπλωση

Πολιτική
19/05/2026 - 11:20

Θεοδωρικάκος: Η αντιπολίτευση παράγει παραπολιτική, εμείς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της κοινωνίας

Ειδήσεις
19/05/2026 - 11:14

Αυστραλία: Συμφωνία με την Κίνα για 600.000 βαρέλια κηροζίνης εν μέσω φόβων για ενεργειακές ελλείψεις

Αναλύσεις
19/05/2026 - 11:12

Χρηματιστήριο: Ήπια ανάκαμψη μετά τη διήμερη πτώση με οδηγό τις τράπεζες

Τεχνολογία
19/05/2026 - 11:09

Αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης για τον εκσυγχρονισμό κρίσιμων λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης

Πολιτική
19/05/2026 - 11:06

Βολές Φάμελλου κατά Πολάκη: Προσβλητική η επίθεση εναντίον μου, χωρίς κανένα στοιχείο αλήθειας 

Οικονομία
19/05/2026 - 11:01

Παπαθανάσης: Πάνω από €5 δισ. σε νέα δάνεια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Πολιτική
19/05/2026 - 10:58

Κατρίνης: Πατριωτική ευθύνη είναι να χαράζεις κόκκινες γραμμές πριν χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί

Πολιτική
19/05/2026 - 10:47

Ανδρουλάκης: Να αναγνωριστεί διεθνώς η Γενοκτονία των Ποντίων

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 10:44

Άνοδος στις ευρωαγορές, αναζήτηση πυξίδας στην Ασία με το βλέμμα στον Τραμπ

Magazino
19/05/2026 - 10:41

«Υφαίνοντας τις στιγμές» - 15 Χρόνια Ψηφιακής Αφήγησης στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Πολιτική
19/05/2026 - 10:37

Πολιτική κόντρα για «το πρώτο τηλεφώνημα»: Τι απάντησε ο Γεραπετρίτης στον Βενιζέλο

Αναλύσεις
19/05/2026 - 10:37

Eurobank: Ξένοι επενδυτές το 91% για το senior preferred ομόλογο €700 εκατ.

Ανεμοδείκτης
19/05/2026 - 10:25

Η συζήτηση για το πρωθυπουργικό τηλέφωνο και η βεβαιότητα του Μητσοτάκη για μία επικείμενη κρίση

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
19/05/2026 - 10:19

Οι επτά προτεραιότητες του ΣΕΤΕ για τον νέο κύκλο του ελληνικού τουρισμού

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 10:15

Η Imou επενδύει στην ελληνική αγορά με αιχμή τις smart λύσεις ασφάλειας και το IoT

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
19/05/2026 - 10:13

CrediaBank Prime Savings: Λογαριασμός Ταμιευτηρίου έως 1,15% επιτόκιο

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 10:05

Trastor: Νέες επενδύσεις – Στο «στόχαστρο» γραφεία, logistics και data centers

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ