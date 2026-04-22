HAPCO & DES Annual Meeting 2026: Στο επίκεντρο ο κλάδος των συνεδρίων και εκδηλώσεων

Με ισχυρή θεματολογία, διευρυμένες συμμετοχές και έμφαση στον στρατηγικό διάλογο μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επιστρέφει το 15ο Ετήσιο Συνέδριο του HAPCO & DES, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 και 30 Απριλίου 2026, στο Grand Hyatt Athens.

Το συνέδριο, με κεντρικό μήνυμα “Sync. Shift. Shape.”, επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως βασική πλατφόρμα διαμόρφωσης πολιτικής, ανταλλαγής γνώσης και ανάπτυξης συνεργειών για τον κλάδο των συνεδρίων, εκθέσεων και εταιρικών εκδηλώσεων.

Ένα πρόγραμμα με ουσία και προσανατολισμό στο μέλλον

Το φετινό πρόγραμμα, όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στο προκαταρκτικό πρόγραμμα, αναδεικνύει κρίσιμες πτυχές του κλάδου, εστιάζοντας σε:

Τη στρατηγική εξωστρέφεια και τη διεθνή τοποθέτηση της Ελλάδας

Τη σύνδεση του Meetings Industry με την οικονομική ανάπτυξη

Τις επενδύσεις και τις υποδομές ως καταλύτες ανάπτυξης

Την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη

Τη βιωσιμότητα και τις ESG πρακτικές

Την εμπειρία του συμμετέχοντα και τον ρόλο της φιλοξενίας

Η πρώτη ημέρα του συνεδρίου ανοίγει με θεματικές που αφορούν την ευθυγράμμιση των αφηγήσεων των προορισμών με τις προσδοκίες της αγοράς, ενώ ξεχωρίζει το fire chat για τον ρόλο των business events στην εθνική εξωστρέφεια, καθώς και η ειδική ενότητα για την τεχνητή νοημοσύνη με ανθρωποκεντρική προσέγγιση .

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης:

οι συζητήσεις για το μέλλον των συνεδριακών και εκθεσιακών υποδομών,

οι παρεμβάσεις για την κυβερνοασφάλεια στον κλάδο,

καθώς και οι θεματικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Η δεύτερη ημέρα επικεντρώνεται στη διαμόρφωση στρατηγικών, τη συνεργασία θεσμών και φορέων, αλλά και σε ζητήματα όπως η προσβασιμότητα, τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα και η ανάπτυξη προορισμών για όλους .

Παράλληλα, ξεχωρίζει η διοργάνωση του Student Competition “City Boosters”, που αναδεικνύει τον ρόλο των εκδηλώσεων ως μοχλού αστικής ανάπτυξης, ενισχύοντας τη σύνδεση του κλάδου με τη νέα γενιά επαγγελματιών .

Ισχυρή παρουσία θεσμικών και ηγετικών στελεχών

Στο συνέδριο συμμετέχουν κορυφαίοι εκπρόσωποι της Πολιτείας, της αγοράς και της διεθνούς κοινότητας, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του ως σημείο αναφοράς για τον κλάδο.

Μεταξύ άλλων, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται παρεμβάσεις υπουργών, εκπροσώπων θεσμικών φορέων, ηγετικών στελεχών του τουρισμού, της φιλοξενίας, των επενδύσεων και της τεχνολογίας, καθώς και διεθνών οργανισμών του Meetings Industry .

Αντωνία Αλεξάνδρου: «Να μετατρέψουμε το δυναμικό του κλάδου σε μετρήσιμη αξία»

Η Πρόεδρος του HAPCO & DES, κα. Αντωνία Αλεξάνδρου, σε δήλωσή της επισημαίνει: «Το επερχόμενο συνέδριο του HAPCO & DES αποτελεί μια στοχευμένη πρωτοβουλία για τη σύγκλιση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με κοινό στόχο την ανάδειξη του κλάδου συνεδρίων, εκθέσεων και εταιρικών εκδηλώσεων ως ουσιαστικού μοχλού ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Σε μια περίοδο αυξημένης ανάγκης για εξωστρέφεια και επενδύσεις, ο κλάδος παραμένει υποαξιοποιημένος, παρά το αποδεδειγμένο πολλαπλασιαστικό του αποτύπωμα. Το “Sync. Shift. Shape.” έρχεται να αναδείξει αυτές τις δυνατότητες μέσα από ένα δυναμικό και διαδραστικό πρόγραμμα. Το ζητούμενο είναι σαφές: η μετατροπή του υφιστάμενου δυναμικού σε μετρήσιμη αξία για την οικονομία, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη διεθνή εικόνα της Ελλάδας».

Στρατηγική σύγκλιση για την επόμενη ημέρα του κλάδου

Το HAPCO & DES Annual Meeting 2026 φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου συνεργασίας μεταξύ φορέων, επιχειρήσεων και επαγγελματιών, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας στον διεθνή χάρτη των συνεδρίων και εκδηλώσεων.

Χορηγική υποστήριξη

Το συνέδριο πραγματοποιείται με τη σημαντική συμβολή του Πλατινένιου Χορηγού Mykonian Collection, καθώς και τη στήριξη σημαντικών εταιρειών και οργανισμών του κλάδου.