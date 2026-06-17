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Πού βρίσκονται τα πιο καθαρά νερά για κολύμπι στην Ευρώπη – Η θέση της Ελλάδας
Magazino
21:20 - 17 Ιουν 2026

Πού βρίσκονται τα πιο καθαρά νερά για κολύμπι στην Ευρώπη – Η θέση της Ελλάδας

Reporter.gr Newsroom
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Νέα έκθεση του ΕΟΠ κατατάσσει την Ελλάδα στη 2η θέση της Ευρώπης, με το 97,1% των περιοχών κολύμβησης να χαρακτηρίζεται ως «εξαιρετικής ποιότητας», ακολουθώντας την πρωτοπόρο Κύπρο.

Η Ευρώπη διαθέτει μερικά από τα πιο καθαρά νερά για κολύμβηση στον κόσμο, με την Ελλάδα και την Κύπρο να οδηγούν την κούρσα της αριστείας. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσίασε τα επίσημα αποτελέσματα της ετήσιας αξιολόγησής του, η οποία βασίστηκε στην αυστηρή παρακολούθηση περισσότερων από 22.200 σημείων κολύμβησης σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των 27 κρατών μελών, της Αλβανίας και της Ελβετίας.

Διαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr.

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