Σύμπλεγμα της Ηλέκτρας: Τι είναι και πώς επηρεάζει τα κορίτσια

Τι είναι το Σύμπλεγμα της Ηλέκτρας και πώς συνδέεται με τα «προβλήματα με τον μπαμπά»; Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη φάση προσκόλλησης της κόρης σας.

Έχετε παρατηρήσει ποτέ τη μικρή σας κόρη, κάπου ανάμεσα στα τρία με έξι της χρόνια, να κάνει απίστευτες ναζιάρικες «φουσκάλες» στον μπαμπά της, να διεκδικεί αποκλειστικά την προσοχή του και, καμιά φορά, να σας σπρώχνει γλυκά στην άκρη λέγοντας «ο μπαμπάς είναι δικός μου»; Αν ναι, μην ανησυχείτε, δεν είστε η μόνη. Αυτή η φάση έντονης προσκόλλησης της κόρης προς τον πατέρα έχει όνομα στην ιστορία της ψυχαναλυτικής σκέψης και ονομάζεται «Σύμπλεγμα της Ηλέκτρας».

Πρόκειται για το θηλυκό αντίστοιχο του πασίγνωστου Οιδιπόδειου Συμπλέγματος που εμφανίζουν τα αγόρια προς τις μητέρες τους. Και ενώ το Οιδιπόδειο συνδέεται συχνά με αυτό που λαϊκά αποκαλούμε «προβλήματα με τη μαμά» στους άνδρες, το σύμπλεγμα της Ηλέκτρας σχετίζεται άμεσα με τα λεγόμενα «προβλήματα με τον μπαμπά» στις γυναίκες. Τι σημαίνει όμως στην πραγματικότητα αυτός ο όρος και πώς τον βλέπουν οι ειδικοί σήμερα;

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο mamamia.gr.