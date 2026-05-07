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ΕΚΚΟΜΕΔ: Πρόγραμμα υποτροφιών για φοιτητές κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ
Ειδήσεις
16:54 - 07 Μάι 2026

ΕΚΚΟΜΕΔ: Πρόγραμμα υποτροφιών για φοιτητές κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ

Reporter.gr Newsroom
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Τη Δευτέρα, 4 Μαΐου, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ, κ. Λεωνίδας Χριστόπουλος, συνοδευόμενος από τη Γενική Διευθύντρια Ελληνικού Κινηματογράφου του φορέα, κα Αθηνά Καρτάλου, παρουσίασε το νέο του πρόγραμμα για την Ενίσχυση Διπλωματικών Εργασιών (Ε.ΔΙ.ΕΡ.) στους φοιτητές του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σε μία κατάμεστη αίθουσα, με φοιτητές από όλα τα έτη και διδάσκοντες όλων των βαθμίδων, και μέσα στο πλαίσιο εκδήλωσης οργανωμένης από την Πρόεδρο του Τμήματος, καθηγήτρια κα Χριστίνα Αδάμου, παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές του προγράμματος με το οποίο για πρώτη φορά στη χώρα μας δημόσιος φορέας για την κινηματογραφική και την οπτικοακουστική δημιουργία ενισχύει φοιτητές για την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας με μορφή ταινίας.

Επενδύοντας στις Αφηγήσεις του Αύριο

Το Πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στη γενικότερη φιλοσοφία και στρατηγική του ΕΚΚΟΜΕΔ για τη στήριξη της εγχώριας κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής παραγωγής σε όλα της στάδια και σε όσες περισσότερες εκφάνσεις της. Επενδύοντας στο όραμα διαμόρφωσης των αφηγήσεων του αύριο, καθώς και στην εξέλιξη της ελληνικής δημιουργίας, το ΕΚΚΟΜΕΔ δημιούργησε ένα πλαίσιο για Προγράμματα Υποτροφιών // EKKOMED Fellowship, μέσω του νεοσύστατου Αυτοτελούς Γραφείου Υποστήριξης Νέων Δημιουργών της Γενικής Διεύθυνσης Ελληνικού Κινηματογράφου, κάνοντας την αρχή με το Ε.ΔΙ.ΕΡ., το πρόγραμμα για την Ενίσχυση Διπλωματικών Εργασιών.

Λειτουργώντας ως ένας δυναμικός και συμπεριληπτικός εθνικός κόμβος δημιουργικότητας και ελεύθερων ιδεών, με εξειδικευμένα προγράμματα στήριξης και υποτροφιών, το ΕΚΚΟΜΕΔ εγκαινιάζει έτσι το Πρόγραμμα Εξειδικευμένων Υποτροφιών με πυρήνα το Πρόγραμμα Υποτροφιών Ε.ΔΙ.ΕΡ., με στόχο:

  • την ενδυνάμωση των μελλοντικών δημιουργών,
  • τη διασύνδεσή τους με τις κινηματογραφικές κοινότητες και τη δημιουργική βιομηχανία από την περίοδο κιόλας των σπουδών τους,

εκπαιδεύοντας και προετοιμάζοντας τους Νέους Δημιουργούς στις διαδικασίες χρηματοδότησης του έργου τους από τον εθνικό φορέα, σε πραγματικές μεν, προστατευόμενες δε συνθήκες υλοποίησης του έργου τους.

«Συστήνοντας» τους Νέους Δημιουργούς στο κοινό τους

Θεωρώντας τους ήδη επαγγελματίες από την περίοδο κιόλας των σπουδών τους και προσφέροντας πολύ περισσότερα από μια οικονομική στήριξη στην πρώτη τους κινηματογραφική δουλειά το Πρόγραμμα Υποτροφιών Υποστήριξης Διπλωματικών Εργασιών για Σπουδαστές Ε.ΔΙ.ΕΡ., έχει στόχο: τη συγκρότηση μιας κοινότητας των δημιουργών του αύριο και ενός διαρκούς δικτύου κινηματογραφιστών που παραμένουν ενεργοί σε αυτό και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, στηρίζοντάς τους έτσι στη μετάβασή τους από τις σπουδές στην επαγγελματική εμπειρία, η αιγίδα του εθνικού φορέα λειτουργεί έτσι ως «συστατική» του εθνικού φορέα στη δουλειά τους, προσφέροντας προβολή & εξωστρέφεια στην τέχνη τους.

Δράσεις Σπουδαστικής Υποτροφίας Ε.ΔΙ.ΕΡ. // EKKOMED Fellowship

Προσφέροντας πολύ περισσότερα από μια οικονομική στήριξη στην πρώτη τους κινηματογραφική δουλειά, η Σπουδαστική Υποτροφία Ε.ΔΙ.ΕΡ. // EKKOMED Fellowship, προσφέρει στους συμμετέχοντες / συμμετέχουσες μέσω της υποτροφίας αυτής:

  • Οικονομική στήριξη στη δημιουργία της σπουδαστικής ταινίας που ετοιμάζουν στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών τους υποχρεώσεων
  • Τον τίτλο του Υπότροφου του Εθνικού Φορέα, ΕΚΚΟΜΕΔ Fellow με δυνατότητα χρήσης του σε βιογραφικά, pitch decks, επαγγελματικά προφίλ και άλλες επαγγελματικές πλατφόρμες,
  • Επαγγελματική σύσταση από τον εθνικό φορέα για pitching σε αγορά/φεστιβάλ
  • Πρόσβαση σε early calls ή ειδικές προσκλήσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται σε 60.000€, με μέγιστo ποσό υποτροφίας ανά διπλωματική τα 5.000 ευρώ.

Διάρκεια Προγράμματος

Το Πρόγραμμα ξεκινά από τον Ιούνιο 2026 και έχει διάρκεια για δράσεις μέχρι τον Δεκέμβριο 2026 ή μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού για το έτος 2026. Ειδικότερα:

  • Περίοδος υποβολής αιτήσεων: Από 4 Μαΐου έως 30 Ιουνίου
  • Περίοδος αξιολόγησης προτάσεων: Από 1 Ιουλίου έως 10 Σεπτεμβρίου
  • Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων: 15 Σεπτεμβρίου
  • Περίοδος υπογραφής συμφωνητικών υποτροφίας: Έως 31 Οκτωβρίου
  • Διάρκεια υλοποίησης του έργου: Ένα έτος από την υπογραφή του συμφωνητικού

Υποβολή Αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: https://e-services.ekkomed.gr/

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