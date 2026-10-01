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ΔΥΠΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς
Εργασιακά
22:05 - 01 Οκτ 2026

ΔΥΠΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς

Reporter.gr Newsroom

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Άνοιξε σήμερα, στις 17:00, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την ενίσχυση του μητρώου αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), σε ειδικότητες και γεωγραφικές περιοχές όπου έχουν εξαντληθεί οι υφιστάμενοι πίνακες κατάταξης.  

Η υποβολή των αιτήσεων θα συνεχιστεί έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 23:59. Στόχος είναι η άμεση κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών στις δομές της ΔΥΠΑ μέσω της πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, με πλήρες ή μειωμένο ωράριο, για χρονικό διάστημα που μπορεί να φτάσει έως και ένα διδακτικό έτος.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet.

Η σχετική υπηρεσία βρίσκεται στη διαδρομή:

gov.gr → Εκπαίδευση → Επαγγελματίες Εκπαίδευσης → Μητρώο αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ.

Η ΔΥΠΑ στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ΔΥΠΑ αποτελεί τον μεγαλύτερο δημόσιο φορέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ελλάδα, διαθέτοντας δίκτυο δομών σε ολόκληρη τη χώρα. Το δίκτυο περιλαμβάνει 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας, 7 Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας, 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), 6 Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) και 2 Εκπαιδευτικά Κέντρα για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

Στις Σχολές Μαθητείας εφαρμόζεται το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης, το οποίο συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση που παρέχεται στη σχολή με πρόγραμμα μάθησης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον. Η μαθητεία στον χώρο εργασίας πραγματοποιείται με αμοιβή και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, το 77% των αποφοίτων των σχολών της ΔΥΠΑ βρίσκει εργασία μέσα σε διάστημα 12 μηνών από την αποφοίτησή του, στοιχείο που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, καταδεικνύει τη σύνδεση των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ΕΠΑΣ, τις ΠΕΠΑΣ και τις ΣΑΕΚ είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ.

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