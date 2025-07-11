Με περισσότερους από 100 συμμετέχοντες από 20 χώρες, δύο καταξιωμένους κεντρικούς ομιλητές και 30 παρουσιάσεις, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Διεθνές Συμπόσιο Ναυτιλιακής Πληροφορικής και Ρομποτικής – IEEE Symposium on Maritime Informatics & Robotics 2025, που διεξήχθη από τις 26 έως τις 27 Ιουνίου 2025 στην Ερμούπολη της Σύρου.

Το Maritime Symposium 2025 συνδιοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Πανεπιστήμιο του Πόρτο, με την τεχνική υποστήριξη των διεθνών επιστημονικών και τεχνολογικών οργανισμών IEEE Computer Society και IEEE Oceanic Engineering Society.

Το Συμπόσιο προσέλκυσε επιστήμονες και επαγγελματίες του κλάδου, ακαδημαϊκούς, ερευνητές και φοιτητές από όλο τον κόσμο, που διαμορφώνουν το μέλλον της ναυτιλιακής τεχνολογίας και στηρίζουν τη μετάβαση σε ένα πράσινο, ασφαλές και βιώσιμο ναυτιλιακό οικοσύστημα.

Δημήτρης Ζήσης: Στόχος η πράσινη, ασφαλής και βιώσιμη ναυτιλία

Ο Καθηγητής Δημήτρης Ζήσης, Πρόεδρος του Συμποσίου και Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, υπογράμμισε την ανάγκη για ουσιαστική σύνδεση της τεχνολογικής καινοτομίας με τη ναυτιλιακή πραγματικότητα, με γνώμονα την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και την κοινωνική ευθύνη. «Η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική υπόσχονται τεράστια οφέλη, αλλά συνοδεύονται και από σημαντικούς κινδύνους — τεχνικούς, ηθικούς και κοινωνικούς. Είναι κρίσιμο οι τεχνολογίες αυτές να περάσουν από φάσεις ώριμης ανάπτυξης και εκτεταμένης δοκιμής στο πεδίο, πριν προχωρήσουν σε ευρεία εφαρμογή στη ναυτιλιακή πράξη.

Οφείλουμε να έχουμε ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση, τη δοκιμή και την εφαρμογή τους, ώστε να εξελιχθούν με υπευθυνότητα, διαφάνεια και δημοκρατικό έλεγχο. Η ανάπτυξη και διάχυση της τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορεί —και δεν πρέπει— να ελέγχεται από πέντε ή δέκα εταιρείες. Πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συλλογικής ευθύνης, επιστημονικής αξιολόγησης και ανοιχτού διαλόγου», σημείωσε ο κ. Ζήσης.

Στις κεντρικές ομιλίες που ακολούθησαν, η Καθηγήτρια Παρασκευή Νομικού (ΕΚΠΑ) παρουσίασε τη χρήση προηγμένων ρομποτικών συστημάτων για την εξερεύνηση ακραίων θαλάσσιων γεωφυσικών και περιβαλλοντικών φαινομένων, ενώ ο Δρ. Άγγελος Αμδίτης (ΕΠΙΣΕΥ, ΕΜΠ, ERTICO–ITS Europe) ανέλυσε τον ρόλο της ευφυούς κινητικότητας στις θαλάσσιες μεταφορές.

Τη δεύτερη μέρα, πραγματοποιήθηκε το Greek National Satellite Space Project – AIS User Forum της Open Cosmos σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το European Space Agency (ESA). Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε επιτυχώς με το διεθνή διαγωνισμό Aegean Ro-Boat Race, που διεξήχθη στο λιμάνι της Ερμούπολης. Δέκα ομάδες από Ευρώπη, Ασία και Αμερική συμμετείχαν με αυτόνομα ρομποτικά σκάφη, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα με τεχνολογική και συμβολική αξία.

Το Συμπόσιο τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Τουρισμού, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας, του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων. Επιπλέον, ενώ το στήριξαν το FER – University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing, το Ίδρυμα Αντώνιος Ε. Κομνηνός, το Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία, ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης, το SeaTecHub, το Θέατρο «Απόλλων», η Ιnmartek, το i-Sense Group, και η Blue Star Ferries. Επίσημος επαγγελματίας διοργανωτής του Συνεδρίου (PCO) ήταν η ARTION Conferences & Events.