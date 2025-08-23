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Κικίλιας: Αυξημένοι έλεγχοι στα ημερόπλοια - Προτεραιότητα η ασφάλεια των επιβατών
Ναυτιλία
10:22 - 23 Αυγ 2025

Κικίλιας: Αυξημένοι έλεγχοι στα ημερόπλοια - Προτεραιότητα η ασφάλεια των επιβατών

Reporter.gr Newsroom
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Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, και κατόπιν εντολής του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναυάρχου Λ.Σ. Τρ. Κοντιζά, εντείνονται οι αστυνομικοί έλεγχοι στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, ενόψει της αυξημένης επιβατικής κίνησης προς το τέλος της θερινής περιόδου.

Σε σχετική εγκύκλιο που έχει αποσταλεί στις Λιμενικές Αρχές όλης της χώρας, δίδονται οδηγίες για την πραγματοποίηση επιπρόσθετων ελέγχων στα τουριστικά ημερόπλοια, σε όλα τα λιμάνια. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στην κυκλοφορία και λειτουργία των πλοίων, στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας, καθώς και στη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις άσκησης δραστηριότητας. Έμφαση δίνεται στην καταγραφή των επιβαινόντων, την επάνδρωση του πλοίου με το προβλεπόμενο πλήρωμα και την κατοχή των αναγκαίων ασφαλιστηρίων, ναυτιλιακών εγγράφων και πιστοποιητικών.

Παράλληλα, μέσω εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και Λιμένων, καλούνται οι ακτοπλοϊκές εταιρείες να διασφαλίσουν την αυστηρή τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας και των κανονισμών που διέπουν τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της ακτοπλοΐας.

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι: «Όλες οι προληπτικές ενέργειες αστυνομικής δράσης έχουν ως στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Οι επαγγελματίες της ακτοπλοΐας και της ναυτιλίας αποτελούν συνεργάτες μας στην κοινή προσπάθεια για ποιοτικές υπηρεσίες και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Η ασφάλεια αποτελεί την αφετηρία και το θεμέλιο αυτής της προσπάθειας. Για τον λόγο αυτό, αυξάνουμε συνεχώς τους ελέγχους σε όλα τα πλοία της ακτοπλοΐας. Στόχος η διαρκής αύξηση του επιπέδου ασφαλείας για τους πολίτες. Έτσι, εμπεδώνεται στους συμπολίτες μας το αίσθημα σιγουριάς και αντανακλάται η εικόνα μιας οργανωμένης πολιτείας, που διέπεται από κανόνες ασφάλειας και τάξης».

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