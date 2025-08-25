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D-Marin: Ρεκόρ επισκεπτών το 2025 - Συμμετέχει σε εκδηλώσεις σε Κάννες, Γένοβα και Μονακό
Ναυτιλία
16:54 - 25 Αυγ 2025

D-Marin: Ρεκόρ επισκεπτών το 2025 - Συμμετέχει σε εκδηλώσεις σε Κάννες, Γένοβα και Μονακό

Reporter.gr Newsroom
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Η D-Marin θα συμμετάσχει σε τρεις από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις σκαφών αναψυχής της σεζόν, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, οι τρεις εκδηλώσεις είναι οι εξής:

  • Cannes Yachting Festival: 9–14 Σεπτεμβρίου 2025 (Jetée 154)
  • Genoa International Boat Show: 18-23 Σεπτεμβρίου 2025 (LX20)
  • Monaco Yacht Show: 24–27 Σεπτεμβρίου 2025 (AL40, Quai Albert Ier)

Ξεκινώντας τη σεζόν, η D-Marin θα διοργανώσει Συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια του Cannes Yachting Festival για να παρουσιάσει την ολοκαίνουργια καμπάνια της, «Feels Like Yachting Should Feel», ένα νέο όραμα για την παροχή απρόσκοπτων και αναβαθμισμένων εμπειριών μαρίνας σε όλο το δίκτυο premium μαρίνων της.

Ο Oliver Dörschuck, Διευθύνων Σύμβουλος της D-Marin, επισημαίνει: «Η επιστροφή μας στις Κάννες, τη Γένοβα και το Μονακό υπογραμμίζει τη συνεχή μας δέσμευση για αριστεία. Οι εκδηλώσεις αυτές προσφέρουν το τέλειο βήμα για να δείξουμε τον τρόπο που η D-Marin διαμορφώνει το μέλλον της φιλοξενίας μαρίνων, συνδυάζοντας διαχρονικούς προορισμούς με μία άκρως εξελιγμένη ψηφιακή καινοτομία και μια ακλόνητη προσήλωση στην εξατομικευμένη εξυπηρέτηση».

Φέτος το καλοκαίρι, η D-Marin υποδέχτηκε έναν αριθμό ρεκόρ επισκεπτών στις μαρίνες της και έλαβε εξαιρετικά σχόλια για τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες της, την έξυπνη τεχνολογία και τις εξαιρετικές τοποθεσίες της. Το φθινόπωρο, οι επισκέπτες των περιπτέρων της D-Marin καλούνται να διαπιστώσουν και οι ίδιοι τι κάνει την εμπειρία D- Marin τόσο ξεχωριστή.

Σε κάθε έκθεση, οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν μια πλήρως δυναμική εμπειρία στα περίπτερα της D-Marin, που θα περιλαμβάνει:

  • Ζωντανές επιδείξεις της εφαρμογής D-Marin και της πλατφόρμας έξυπνων αισθητήρων που παρέχουν στους ιδιοκτήτες σκαφών ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο, έλεγχο και ηρεμία ανά πάσα στιγμή, οπουδήποτε.
  • Κατ΄ ιδίαν συζητήσεις με μέλη της ομάδας από όλες τις μαρίνες D-Marin, που θα βοηθούν τους επισκέπτες να βρουν τον τέλειο προορισμό τους και να κάνουν κράτηση της επόμενης θέσης ελλιμενισμού τους επί τόπου μέσω της εφαρμογής.
  • Αποκλειστικές προεπισκοπήσεις των μελλοντικών εξελίξεων και των εξατομικευμένων υπηρεσιών των μαρίνων, οι οποίες θα προβάλλονται σε μεγάλες οθόνες LED, ζωντανεύοντας τη δέσμευση για καινοτομία και την εστίαση στον πελάτη της D-Marin.

Ο Dean Smith, Εμπορικός Διευθυντής της D-Marin, δήλωσε: «Το όραμα της D-Marin ξεπερνά κατά πολύ τους εξαιρετικούς προορισμούς. Πρόκειται για τον συνεχή επαναπροσδιορισμό του πώς θα έπρεπε να είναι η εμπειρία μαρίνας. Μέσω ενός συνδυασμού φιλοξενίας ανώτερου επιπέδου, έξυπνης τεχνολογίας και εξατομικευμένης εξυπηρέτησης, η D-Marin παρέχει ένα απρόσκοπτο, πολυτελές και εξελιγμένο ταξίδι με σκάφος».

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