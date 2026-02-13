ECSA: Μόνο μέσα από ένα ενιαίο διεθνές σύστημα μπορεί να είναι αποτελεσματική η απανθρακοποίηση στη ναυτιλία
Ναυτιλία
13:48 - 13 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Η Ευρωπαϊκή Ένωση Εφοπλιστών (ECSA) ζήτησε την κατάργηση των περιφερειακών ναυτιλιακών κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόλις ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) καταλήξει σε παγκόσμια συμφωνία για το NetZero Framework (NZF).

Σύμφωνα με την ECSA, η απανθρακοποίηση της ναυτιλίας μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο μέσα από ένα ενιαίο διεθνές σύστημα και όχι μέσω αποσπασματικών περιφερειακών μέτρων.

Η θέση αυτή αναφέρθηκε σε ανάρτηση της ECSA στο LinkedIn, όπου η ένωση επανέλαβε την υποστήριξή της στη διαδικασία του IMO και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα ευρωπαϊκά μέτρα θα έχουν μεταβατικό χαρακτήρα, μέχρι την υιοθέτηση μιας παγκόσμιας λύσης.

Οι τοποθετήσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία τα περιφερειακά εργαλεία απανθρακοποίησης αρχίζουν να επηρεάζουν άμεσα το κόστος λειτουργίας των πλοίων.

Κεντρικό ρόλο έχει πλέον το EU Emissions Trading System (ETS) για τη ναυτιλία, το οποίο υποχρεώνει τους πλοιοκτήτες να αγοράζουν δικαιώματα εκπομπών CO2 για τα ταξίδια προς, από και εντός της Ε.Ε., ενσωματώνοντας για πρώτη φορά το κόστος άνθρακα στους ναύλους.

Παράλληλα, ο κανονισμός FuelEU Maritime προβλέπει σταδιακή μείωση της έντασης εκπομπών των ναυτιλιακών καυσίμων, προωθώντας την αγορά προς εναλλακτικά καύσιμα χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών.

Η ECSA επισημαίνει ότι τα έσοδα από το ETS θα πρέπει να επενδυθούν στην ανάπτυξη καθαρών θαλάσσιων τεχνολογιών και καυσίμων, προκειμένου να μειωθεί το μεγάλο κόστος που χωρίζει τις συμβατικές από τις πράσινες λύσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ότι το NetZero Framework δεν οδηγήθηκε σε τελική ψηφοφορία τον Οκτώβριο, λόγω αντιρρήσεων ομάδας χωρών υπό τις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία, με την απόφαση να αναβάλλεται για το 2026, παρατείνοντας την αβεβαιότητα για τους πλοιοκτήτες και εντείνοντας τη συζήτηση γύρω από τον ρόλο των ευρωπαϊκών μέτρων στη διεθνή ναυτιλία.

