Στο Λονδίνο ο Κικίλιας για την τακτική σύνοδο του IMO

Στο περιθώριο της Συνέλευσης του ΙΜΟ, ο κ. Κικίλιας θα πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με τον Υπουργό Μεταφορών του Κατάρ, κ. Mohammed bin Abdulla Al Thani, τον Υφυπουργό Μεταφορών της Σαουδικής Αραβίας, Dr Rumaih Al - Rumaih , τον Υφυπουργό Μεταφορών της Κίνας, κ. Li Yang και τον Αναπληρωτή Βοηθό Υπουργό των ΗΠΑ αρμόδιο για θέματα Μεταφορών, Οικονομίας, Ενέργειας και Επιχειρήσεων (Deputy Assistant Secretary for Transportation Affairs Bureau of Economic, Energy and Business Affairs), κ. Marco M. Sylvester.
Επίσης, θα παραθέσει γεύμα εργασίας στον Υπουργό Μεταφορών, Υποδομών και Δημοσίων Έργων της Μάλτας, κ. Chris Bonett, την Υφυπουργό Ναυτιλίας της Κύπρου, κα Μαρίνα Χατζημανώλη και τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών της Ιταλίας, κ. Edoardo