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Στο Λονδίνο ο Κικίλιας για την τακτική σύνοδο του IMO
Ναυτιλία
10:20 - 24 Νοε 2025

Στο Λονδίνο ο Κικίλιας για την τακτική σύνοδο του IMO

Reporter.gr Newsroom
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Στο Λονδίνο έχει μεταβεί ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, για την 34η Τακτική Σύνοδο της Συνέλευσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού IMO. Στο πλαίσιο της Συνέλευσης θα συμμετάσχει στη Συνάντηση των Eπικεφαλής Αντιπροσωπειών, που διοργανώνει  ο Γενικός Γραμματέας του ΙΜΟ, Arsenio Dominguez , καθώς και στην τελετή βράβευσης της Ελλάδας στο πλαίσιο του “International Maritime Prize- 2025 IMO Honours for Exceptional Bravery at Sea”.   
Στο περιθώριο της Συνέλευσης του ΙΜΟ, ο κ. Κικίλιας θα πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με τον Υπουργό Μεταφορών του Κατάρ, κ. Mohammed bin Abdulla Al Thani, τον Υφυπουργό Μεταφορών της Σαουδικής Αραβίας, Dr Rumaih Al - Rumaih , τον Υφυπουργό Μεταφορών της Κίνας, κ. Li Yang και τον Αναπληρωτή Βοηθό Υπουργό των ΗΠΑ αρμόδιο για θέματα Μεταφορών, Οικονομίας, Ενέργειας και Επιχειρήσεων (Deputy Assistant Secretary for Transportation Affairs Bureau of Economic, Energy and Business Affairs), κ. Marco M. Sylvester.
Επίσης, θα παραθέσει γεύμα εργασίας στον Υπουργό Μεταφορών, Υποδομών και Δημοσίων Έργων της Μάλτας, κ. Chris Bonett, την Υφυπουργό Ναυτιλίας της Κύπρου, κα Μαρίνα Χατζημανώλη και τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών της Ιταλίας, κ. Edoardo
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