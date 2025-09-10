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Κέρκυρα: Μεταξύ των 10 καλύτερων λιμένων κρουαζιέρας της Ευρώπης
Ναυτιλία
10:53 - 10 Σεπ 2025

Κέρκυρα: Μεταξύ των 10 καλύτερων λιμένων κρουαζιέρας της Ευρώπης

Reporter.gr Newsroom
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Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.) με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει τη διάκριση του λιμένα Κέρκυρας στην πρόσφατη έρευνα της Compare the Market Australia, κατά την οποία αξιολογήθηκαν 101 λιμένες κρουαζιέρας σε παγκόσμια κλίμακα.

Η έρευνα στηρίχθηκε σε επτά βασικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένων της εμπειρίας των επισκεπτών, τις διαθέσιμες δραστηριότητες και τις ανά τόπους καιρικές συνθήκες. Σύμφωνα με την κατάταξη, ο λιμένας Κέρκυρας διακρίθηκε ως:

  • 1ος Λιμένας Κρουαζιέρας στην Ελλάδα
  • Μεταξύ των 10 καλύτερων λιμένων κρουαζιέρας της Ευρώπης
  • 19ος καλύτερος λιμένας κρουαζιέρας παγκοσμίως

Η υψηλή βαθμολογία που συγκέντρωσε ο Λιμένας Κέρκυρας στις διαδικτυακές κριτικές επισκεπτών (4,2/5) ανέδειξε τη θετική εμπειρία που απολαμβάνουν οι ταξιδιώτες και ισχυροποίησε το κλίμα εμπιστοσύνης προς τον προορισμό. Παράλληλα, ο σημαντικός αριθμός δραστηριοτήτων που αντιστοιχούν σε 193,6 ανά 100.000 επισκέπτες, πιστοποιεί τη δυναμική του νησιού ως προορισμού που προσφέρει πλούσιες επιλογές αναψυχής και πολιτισμού.

Στους παράγοντες που συνετέλεσαν στη διάκριση περιλαμβάνονται και οι ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες, όπως η μέση ορατότητα των 11 χιλιομέτρων και οι ήπιοι άνεμοι, οι οποίες διευκολύνουν την ασφαλή και άνετη προσέγγιση των κρουαζιερόπλοιων, αναβαθμίζοντας συνολικά την εμπειρία των επισκεπτών.

Με αφορμή την αναγνώριση αυτή, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., κ. Δημήτρης Απέργης, δήλωσε: «Η διεθνής αυτή διάκριση είναι μια ανταμοιβή για τη διαρκή προσπάθεια που καταβάλλει ο Οργανισμός ως προς την αναβάθμιση των υπηρεσιών και την ενίσχυση της εμπειρίας των επισκεπτών. Ο Λιμένας Κέρκυρας έχει εδραιωθεί ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς κρουαζιέρας και προς αυτήν την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε με συνέπεια και όραμα να εργαζόμαστε για ένα λιμάνι που αποτελεί πρότυπο διεθνώς, σύγχρονο, ασφαλές και φιλικό προς τους επισκέπτες».

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