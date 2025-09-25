Η ναυπήγηση κρουαζιερόπλοιων στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής της ΕΕ

Η νέα Βιομηχανική Ναυτιλιακή Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέθηκε στο επίκεντρο πρόγευματος πολιτικής που συνδιοργάνωσαν σήμερα στις Βρυξέλλες η Διεθνής Ένωση Κρουαζιέρας (CLIA) και η SEA Europe (Ένωση Ευρωπαϊκών Ναυπηγείων και Εξοπλισμού).

Η εκδήλωση συγκέντρωσε πολιτικούς, θεσμικούς και εκπροσώπους της ναυτιλιακής βιομηχανίας, με συντονίστρια την Cynthia Fürste, Ανώτερη Διευθύντρια Ευρωπαϊκών Κυβερνητικών Υποθέσεων της CLIA.

Το κλίμα καθόρισε η παρέμβαση της Φωτεινής Ιωαννίδου, Διευθύντριας Πλωτών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG MOVE), η οποία υπογράμμισε ότι «η ναυπήγηση κρουαζιερόπλοιων είναι μια ευρωπαϊκή ιστορία επιτυχίας». Όπως ανέφερε, αυτή η επιτυχία βασίζεται στις δεξιότητες, την τεχνογνωσία, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους της Ευρώπης και αποτελεί στρατηγικό ζητούμενο να ενισχυθεί περαιτέρω.

Στη συζήτηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι Niels Wammen-Jensen (CLIA), Christophe Tytgat (SEA Europe), οι ευρωβουλευτές Christophe Clergeau και Niels Flemming Hansen, η Jenny Braat (Danish Maritime), η Luisa Puccio (ECSA) και ο Mark Nicklas (ΓΔ GROW). Οι τοποθετήσεις τους ανέδειξαν κοινά συμπεράσματα και βασικό συμπέρασμα ότι η δύναμη της Ευρώπης βρίσκεται στην ικανότητα να κατασκευάζει τα πιο σύνθετα πλοία στον κόσμο, τα κρουαζιερόπλοια, με υψηλή τεχνολογία και εξειδίκευση.

Ωστόσο, τονίστηκε ότι η ανταγωνιστικότητα δεν είναι δεδομένη. Απαιτείται συνεχής επένδυση σε καινοτόμες τεχνολογίες, ανάπτυξη βιώσιμων καυσίμων, καθώς και στήριξη μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων. Παράλληλα, κρίσιμο παραμένει το ζήτημα της ενίσχυσης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, ώστε η Ευρώπη να διατηρήσει το προβάδισμά της έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον στόχο της κρουαζιέρας για μηδενικές εκπομπές έως το 2050. Ο κλάδος προχωρά ήδη σε επενδύσεις από την αξιοποίηση χερσαίας ενέργειας μέχρι την ανάπτυξη πλοίων πολλαπλών καυσίμων. Ωστόσο, η πρόσβαση σε βιώσιμα καύσιμα και η ύπαρξη ίσων όρων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο θεωρούνται προϋποθέσεις για την επιτυχία της μετάβασης.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ευρεία συναίνεση ότι η ευρωπαϊκή ναυπηγική βιομηχανία μπορεί να παραμείνει παγκόσμιος ηγέτης μόνο μέσα από συντονισμένη πολιτική βούληση, συνεργασία θεσμών και βιομηχανίας και συνεχή επένδυση σε καινοτομία.