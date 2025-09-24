Ρωσία: Αυξάνει τον ΦΠΑ για να χρηματοδοτήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία

Ο πόλεμος κατά της Ουκρανίας κοστίζει ακριβά στη Ρωσία. Ήδη τώρα το κράτος ξοδεύει τα τέσσερα στα δέκα ρούβλια για στρατό και ασφάλεια. Με μια αύξηση του ΦΠΑ, η Μόσχα θέλει να επιβαρύνει περισσότερο τους καταναλωτές.

Η Ρωσία σκοπεύει να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας με μια αύξηση του φόρου προστιθέμενης αξίας. Για το επόμενο έτος, το υπουργείο Οικονομικών στη Μόσχα σχεδιάζει την αύξηση του συντελεστή από 20% σε 22%. Το κράτος θα εκπληρώσει όλες τις δεσμεύσεις του στην κοινωνική πολιτική, αναφερόταν σε σχετική ανακοίνωση. Ωστόσο, ως «στρατηγική προτεραιότητα» κατονομάστηκαν η άμυνα και η ασφάλεια, καθώς και η φροντίδα των στρατιωτών και των οικογενειών τους.

Ήδη στον ισχύοντα ρωσικό προϋπολογισμό του 2025, ο στρατός και η ασφάλεια αντιστοιχούν περίπου στο 40% όλων των κρατικών δαπανών. Η πολεμική οικονομία, με τις μεγάλες παραγγελίες για τη βιομηχανία όπλων και τις υψηλές πληρωμές προς στρατιώτες και οικογένειες, προσέφερε στη χώρα για κάποιο διάστημα μια επίπλαστη ανάπτυξη. Ωστόσο, τελευταία πληθαίνουν τα σημάδια κρίσης στους πολιτικούς τομείς, ενώ ο ρωσικός πληθυσμός υποφέρει από τον πληθωρισμό.

Μια υψηλότερη φορολογία ΦΠΑ θα γίνει αισθητή στους καταναλωτές, ακόμη κι αν σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών ο μειωμένος συντελεστής 10% θα παραμείνει για τρόφιμα, φάρμακα και είδη παιδικής ανάγκης. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού πρέπει ακόμα να συζητηθεί και να εγκριθεί από το ρωσικό κοινοβούλιο – κάτι που όμως θεωρείται στη Ρωσία απλή τυπική διαδικασία.

Πεσκόφ: «Η Ρωσία είναι μια αληθινή αρκούδα»

Η Ρωσία διεξάγει, με διαταγή του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, εδώ και περισσότερο από τρεισήμισι χρόνια πόλεμο εναντίον της γειτονικής Ουκρανίας· ειρήνη δεν διαφαίνεται. Στις επιβαρύνσεις για τη ρωσική οικονομία είχε αναφερθεί πρόσφατα και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Αλλάζοντας τον κατά τα άλλα θετικό του τόνο προς τη Μόσχα, δήλωσε ότι η Ρωσία είναι ένας αδύναμος «χάρτινος τίγρης» και ότι η ρωσική οικονομία βρίσκεται σε φρικτή κατάσταση. Η χώρα, παρά την υπεροχή της, δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Το Κρεμλίνο απέρριψε κατηγορηματικά αυτή την εκτίμηση. «Η Ρωσία δεν είναι καθόλου τίγρης. Στη Ρωσία ταιριάζει μάλλον η εικόνα της αρκούδας. Χάρτινες αρκούδες δεν υπάρχουν. Η Ρωσία είναι μια αληθινή αρκούδα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, στον ραδιοφωνικό σταθμό RBK. Φυσικά υπάρχουν δυσκολίες λόγω των κυρώσεων, αλλά συνολικά η ρωσική οικονομία παραμένει σταθερή.