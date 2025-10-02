Αμερικανικούς ενεργειακούς κολοσσούς στοχοποιούν τώρα οι Χούθι

Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips και άλλοι ενεργειακοί κολοσσοί μπαίνουν τώρα στο στόχαστρο των Χούθι, οι οποίοι ανακοίνωσαν "την επιβολή κυρώσεων σε 13 αμερικανικές εταιρείες, 9 διευθύνοντες συμβούλους και 2 πλοία".

Όπως αναφέρουν "η απόφαση, εντάσσεται στη λίστα κυρώσεων, συνδέεται με την απαγόρευση εξαγωγής αμερικανικού αργού πετρελαίου και χαρακτηρίζεται από τη Σανάα ως «πρώτη δόση» μέτρων σε εφαρμογή της αρχής της αμοιβαιότητας.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τις κυρώσεις που επέβαλε το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, με στόχο ναυτιλιακές και ενεργειακές εταιρείες οι οποίες κατηγορούνταν για υποστήριξη των Χούθι.

Η Σανάα απαντά τώρα με δικό της μηχανισμό, χρησιμοποιώντας το νομικό πλαίσιο του Νόμου υπ’ αριθμόν 5 του 1445 Η που χαρακτηρίζει τις ΗΠΑ «εχθρικό κράτος».

Σύμφωνα με τους Χούθι, οι εταιρείες που εντάχθηκαν στη λίστα διευκόλυναν «εκατομμύρια βαρέλια εξαγωγών αμερικανικού πετρελαίου» μέσω φορτώσεων από λιμάνια του Κόλπου του Μεξικού, αλλά και με ship-to-ship μεταφορτώσεις. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν:

ExxonMobil Sales and Supply LLC

Chevron Trading LLC

Enterprise Products Operating LLC

Phillips 66

Marathon Petroleum Supply LLC

ConocoPhillips

Valero Marketing and Supply Company

Energy Transfer Crude Marketing LLC

EPIC Crude Terminal Company LP

Occidental Energy Marketing Inc.

Pioneer Natural Resources Company

Diamond S Shipping Inc.

Όλες κατηγορούνται ότι συμμετείχαν ενεργά στη διακίνηση αμερικανικού αργού από την παραγωγή μέχρι την αποθήκευση, τη φόρτωση και την τελική εξαγωγή.

Παράλληλα, οι Χούθι στοχοποίησαν προσωπικά τους επικεφαλής των μεγάλων ενεργειακών ομίλων. Στη λίστα περιλαμβάνονται ο Darren Woods (ExxonMobil), ο Michael Wirth (Chevron), ο Ryan Lance (ConocoPhillips), ο Mark Lashier (Phillips 66), η Maryann Mannen (Marathon Petroleum) και άλλοι.

Ειδική αναφορά γίνεται στον Kent Alan Britton, CEO του λιμανιού Corpus Christi, που, όπως υποστηρίζουν, επέτρεψε τη φόρτωση «δεκάδων εκατομμυρίων βαρελιών» από το συγκεκριμένο σημείο εξαγωγής.

Στη λίστα μπήκαν και δύο δεξαμενόπλοια της Diamond S Shipping, τα SEAWAYS SAN SABA και SEAWAYS BRAZOS, που σύμφωνα με τους Χούθι φόρτωσαν αμερικανικό αργό από το Χιούστον τον Ιούλιο.

Η χρονική συγκυρία έχει τη σημασία της: η απόφαση εκδόθηκε λίγες μέρες μετά τη μεσολάβηση του Ομάν για εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Υεμένης, γεγονός που αναδεικνύει τον εύθραυστο χαρακτήρα των διαπραγματεύσεων. Η Σανάα επιχειρεί να δείξει ότι διαθέτει δικούς της μηχανισμούς «αντικυρώσεων» και δεν περιορίζεται στη στρατιωτική πίεση στα στενά της Ερυθράς Θάλασσας.

Η κίνηση αυτή αναμένεται να αυξήσει τις εντάσεις στην ενεργειακή αγορά, καθώς οι ΗΠΑ παραμένουν κορυφαίος εξαγωγέας αργού. Η στοχοποίηση των μεγάλων εμπορικών και ναυτιλιακών εταιρειών στέλνει μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα ότι η Υεμένη μπορεί να επιδιώξει αντίποινα και σε οικονομικό επίπεδο.