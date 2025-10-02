Κολομβία: Απέλαση της ισραηλινής διπλωματικής αποστολής μετά τη σύλληψη δύο Κολομβιανών στο Global Sumud Flotilla

Ο Πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, διέταξε την απέλαση ολόκληρης της ισραηλινής διπλωματικής αποστολής από την Κολομβία την Τετάρτη (1/10), μια ενέργεια που προκλήθηκε από τη σύλληψη δύο Κολομβιανών υπηκόων σε πλοίο που συμμετείχε στον στολίσκο Global Sumud Flotilla, ο οποίος προσπαθούσε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Μανουέλα Μπεντόγια και η Λούνα Μπαρέτο ήταν μέλη του πληρώματος του Global Sumud Flotilla – μιας διεθνούς προσπάθειας να σπάσει ο αποκλεισμός και να παραδοθεί βοήθεια στη Γάζα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Global Movement to Gaza, ο ισραηλινός στρατός συνέλαβε τις δύο γυναίκες αφού το πλοίο έφτασε σε περιοχή υψηλού κινδύνου, 150 ναυτικά μίλια (172 μίλια) από την ακτή.

«Αφού φτάσαμε στα 150 ναυτικά μίλια ... η ναυτική παρουσία των ισραηλινών πλοίων ξεκινά στις 23:59 UTC (6:59 μ.μ. ώρα Κολομβίας)», ανέφερε η ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι άλλες αποστολές έχουν «δεχτεί επίθεση ή αναχαιτιστεί». Περιέγραψε την ενέργεια αυτή ως «παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των Συμφωνιών της Γενεύης».

Ο Πέτρο προειδοποίησε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) ότι, εάν οι αναφορές είναι αληθείς, αυτό θα αποτελεί «ένα νέο διεθνές έγκλημα από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου». Δήλωσε επίσης ότι «η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με το Ισραήλ καταγγέλλεται άμεσα». Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Πέτρο είχε εκφράσει την επιθυμία του να αναστείλει τη συμφωνία με το Ισραήλ.

Αν και ο Πέτρο είχε ήδη διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ από τον Μάιο του 2024, η δήλωσή του προχώρησε περαιτέρω, διατάσσοντας την άμεση αποχώρηση οποιωνδήποτε εναπομεινάντων διπλωματικών εκπροσώπων από το έδαφος της Κολομβίας.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών θα καταθέσει αγωγές, συμπεριλαμβανομένων και σε ισραηλινά δικαστήρια, και κάλεσε διεθνείς νομικούς να στηρίξουν τη νομική ομάδα της Κολομβίας.

Το ισραηλινό ναυτικό δήλωσε ότι το πλοίο πλησίαζε ενεργή ζώνη πολέμου και παραβίαζε έναν νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό. Πρόσθεσε ότι ζήτησε από τα πλοία να κατευθυνθούν στο λιμάνι του Ασντόντ και επανέλαβε την προσφορά του να μεταφέρει οποιαδήποτε βοήθεια μέσω καθιερωμένων και επαληθεύσιμων διαύλων προς τη Γάζα.