ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κολομβία: Απέλαση της ισραηλινής διπλωματικής αποστολής μετά τη σύλληψη δύο Κολομβιανών στο Global Sumud Flotilla
Ειδήσεις
00:54 - 02 Οκτ 2025

Κολομβία: Απέλαση της ισραηλινής διπλωματικής αποστολής μετά τη σύλληψη δύο Κολομβιανών στο Global Sumud Flotilla

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, διέταξε την απέλαση ολόκληρης της ισραηλινής διπλωματικής αποστολής από την Κολομβία την Τετάρτη (1/10), μια ενέργεια που προκλήθηκε από τη σύλληψη δύο Κολομβιανών υπηκόων σε πλοίο που συμμετείχε στον στολίσκο Global Sumud Flotilla, ο οποίος προσπαθούσε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Μανουέλα Μπεντόγια και η Λούνα Μπαρέτο ήταν μέλη του πληρώματος του Global Sumud Flotilla – μιας διεθνούς προσπάθειας να σπάσει ο αποκλεισμός και να παραδοθεί βοήθεια στη Γάζα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Global Movement to Gaza, ο ισραηλινός στρατός συνέλαβε τις δύο γυναίκες αφού το πλοίο έφτασε σε περιοχή υψηλού κινδύνου, 150 ναυτικά μίλια (172 μίλια) από την ακτή.

«Αφού φτάσαμε στα 150 ναυτικά μίλια ... η ναυτική παρουσία των ισραηλινών πλοίων ξεκινά στις 23:59 UTC (6:59 μ.μ. ώρα Κολομβίας)», ανέφερε η ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι άλλες αποστολές έχουν «δεχτεί επίθεση ή αναχαιτιστεί». Περιέγραψε την ενέργεια αυτή ως «παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των Συμφωνιών της Γενεύης».

Ο Πέτρο προειδοποίησε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) ότι, εάν οι αναφορές είναι αληθείς, αυτό θα αποτελεί «ένα νέο διεθνές έγκλημα από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου». Δήλωσε επίσης ότι «η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με το Ισραήλ καταγγέλλεται άμεσα». Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Πέτρο είχε εκφράσει την επιθυμία του να αναστείλει τη συμφωνία με το Ισραήλ.

Αν και ο Πέτρο είχε ήδη διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ από τον Μάιο του 2024, η δήλωσή του προχώρησε περαιτέρω, διατάσσοντας την άμεση αποχώρηση οποιωνδήποτε εναπομεινάντων διπλωματικών εκπροσώπων από το έδαφος της Κολομβίας.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών θα καταθέσει αγωγές, συμπεριλαμβανομένων και σε ισραηλινά δικαστήρια, και κάλεσε διεθνείς νομικούς να στηρίξουν τη νομική ομάδα της Κολομβίας.

Το ισραηλινό ναυτικό δήλωσε ότι το πλοίο πλησίαζε ενεργή ζώνη πολέμου και παραβίαζε έναν νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό. Πρόσθεσε ότι ζήτησε από τα πλοία να κατευθυνθούν στο λιμάνι του Ασντόντ και επανέλαβε την προσφορά του να μεταφέρει οποιαδήποτε βοήθεια μέσω καθιερωμένων και επαληθεύσιμων διαύλων προς τη Γάζα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει μαζική επίθεση στο Ιράν – Στέλνει δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ
Ειδήσεις

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει μαζική επίθεση στο Ιράν – Στέλνει δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ

Ισραήλ: Η Κνεσέτ ολοκλήρωσε τις εργασίες της - Ανοίγει ο δρόμος για τις εκλογές του Οκτωβρίου
Ειδήσεις

Ισραήλ: Η Κνεσέτ ολοκλήρωσε τις εργασίες της - Ανοίγει ο δρόμος για τις εκλογές του Οκτωβρίου

Ρήγμα στους Δημοκρατικούς: 103 ψήφισαν υπέρ του μπλοκαρίσματος στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ
Ειδήσεις

Ρήγμα στους Δημοκρατικούς: 103 ψήφισαν υπέρ του μπλοκαρίσματος στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ

Τραμπ: Ζητά αποχώρηση του Ισραήλ από το νότιο Λίβανο
Ειδήσεις

Τραμπ: Ζητά αποχώρηση του Ισραήλ από το νότιο Λίβανο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
19/07/2026 - 22:14

Ουκρανία: Πέντε νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε φορτηγό πλοίο με σιτηρά

Αυτοδιοίκηση
19/07/2026 - 22:11

Σε αυξημένη επιφυλακή οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω πολύ υψηλών θερμοκρασιών

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
19/07/2026 - 21:51

Μια συγγνώμη για το βόδι που μας πήρανε

Ειδήσεις
19/07/2026 - 20:59

«Καζάνι» που βράζει η Μέση Ανατολή – Στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές και Ορμούζ

Ειδήσεις
19/07/2026 - 19:44

Συνάντηση Ρούμπιο – Αούν: Οι ΗΠΑ στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου

Ειδήσεις
19/07/2026 - 19:11

Τεχνητή Νοημοσύνη: Απειλή ή σύμμαχος για τους εργαζομένους

Ειδήσεις
19/07/2026 - 18:22

Κρήτη: Εντοπίστηκε νέο σκάφος με περίπου 60 αλλοδαπούς

Ειδήσεις
19/07/2026 - 17:55

Περού: Πέντε νεκροί μετά από σεισμό 5,1 Ρίχτερ

Πολιτική
19/07/2026 - 17:20

ΝΔ: Τη Δευτέρα (20/7) η συνεδρίαση της ΚΟ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ειδήσεις
19/07/2026 - 16:53

Κως: Σορός ανήλικου κοριτσιού εντοπίστηκε στη θάλασσα

Ειδήσεις
19/07/2026 - 16:20

Καύσωνας τριών ημερών: Μέχρι 42°C το θερμόμετρο – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο»

Ειδήσεις
19/07/2026 - 15:33

Ισπανία: Πάνω από 1.200 στρέμματα έγιναν στάχτη από τη «φονική» φωτιά στη Γουαδαλαχάρα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
19/07/2026 - 14:57

Άκυρα ουδέν

Ειδήσεις
19/07/2026 - 14:26

Το Κίεβο απάντησε στο σφυροκόπημα της Ρωσίας με πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

Οικονομία
19/07/2026 - 13:46

Γιατί η Ελλάδα υστερεί στην παραγωγικότητα σε σχέση με την ΕΕ

Ειδήσεις
19/07/2026 - 12:55

Χανιά: Τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – Νεκρός ο ασθενής

Ειδήσεις
19/07/2026 - 12:27

Ουκρανία: Η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση με πυραύλους από την αρχή του πολέμου

Εργασιακά
19/07/2026 - 12:04

Χωρίς delivery ο τελικός του Μουντιάλ – Απεργούν οι διανομείς Efood και Wolt

Πολιτική
19/07/2026 - 11:50

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης συνειδητά εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή στη διαφθορά

Ειδήσεις
19/07/2026 - 11:09

Κυψέλη: Πού στρέφονται οι έρευνες για την σορό γυναίκας στη βαλίτσα

Πολιτική
19/07/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια – Κλείνουμε εκκρεμότητες δεκαετιών  

Magazino
19/07/2026 - 10:30

WSJ: Η Οδύσσεια προκαλεί διαφωνίες… εδώ και 2.600 χρόνια

Ειδήσεις
19/07/2026 - 09:59

Μέση Ανατολή: Μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν για όγδοη νύχτα

ΜΕΤΑΛΛΑ
19/07/2026 - 09:55

Τι είναι το γάλλιο; Το μέταλλο που φέρνει την Ελλάδα στο κέντρο της παγκόσμιας γεωπολιτικής σκακιέρας

Ειδήσεις
19/07/2026 - 09:50

Συνελήφθησαν στο Μαϊάμι οι αδερφοί Τέιτ – Βαριές κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα

Magazino
18/07/2026 - 21:00

Από την μπανιέρα στον τελικό: Η «τρελή» ιστορία του Μέσι με το μωρό που έγινε θρύλος

Ειδήσεις
18/07/2026 - 19:42

Το Κίεβο ανεβάζει την πίεση, η Μόσχα δοκιμάζεται σε πολλά μέτωπα

Πολιτική
18/07/2026 - 18:09

ΣΥΡΙΖΑ: Σήμα ανασυγκρότησης από τη Δούρου, σφοδρή επίθεση Πολάκη σε Τσίπρα και Φάμελλο

Ειδήσεις
18/07/2026 - 17:37

Κυψέλη: Ανθρώπινα μέλη εντοπίστηκαν σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:40

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Ρωσία – Η Μόσχα απαντά με νέο χτύπημα στην Οδησσό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ