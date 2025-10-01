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BYD: Πτώση πωλήσεων μετά από 19 μήνες ανόδου – Διορθώνει στόχους και στρέφεται στο εξωτερικό
Επιχειρήσεις
23:08 - 01 Οκτ 2025

BYD: Πτώση πωλήσεων μετά από 19 μήνες ανόδου – Διορθώνει στόχους και στρέφεται στο εξωτερικό

Reporter.gr Newsroom
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Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία BYD κατέγραψε τον Σεπτέμβριο μείωση πωλήσεων για πρώτη φορά ύστερα από σχεδόν δύο χρόνια συνεχούς ανάπτυξης, σηματοδοτώντας το τέλος ενός ανοδικού σερί που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2024.

Η εταιρεία, με έδρα το Σενζέν, πούλησε λίγο πάνω από 396.000 αυτοκίνητα μέσα στον μήνα, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 5,5% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους, όπως γνωστοποίησε σε σχετική ανακοίνωσή της.

Η επιβράδυνση αποδίδεται στην εξασθένηση της ζήτησης εντός της Κίνας, καθώς και στις παρεμβάσεις της κινεζικής κυβέρνησης που ζητούν να μπει φρένο στον εξοντωτικό ανταγωνισμό τιμών, ο οποίος είχε συρρικνώσει σημαντικά τα περιθώρια κέρδους στον κλάδο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η BYD προχώρησε και σε αναθεώρηση του ετήσιου στόχου πωλήσεών της, ρίχνοντας τον πήχη στα 4,6 εκατομμύρια οχήματα από τον προηγούμενο στόχο των 5,5 εκατομμυρίων. Ο διευθυντής μάρκετινγκ Λι Γιουνφέι χαρακτήρισε αυτή την κίνηση ως «υγιή και βιώσιμη» προσαρμογή.

Η τελευταία εκστρατεία εκπτώσεων που ξεκίνησε η εταιρεία τον Μάιο είχε προκαλέσει κυβερνητική παρέμβαση, οδηγώντας την – όπως και άλλους ανταγωνιστές της – να αναστείλουν τις έντονες μειώσεις τιμών και να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην οικονομική ενίσχυση των προμηθευτών τους.

Παρόλο που η εγχώρια αγορά δείχνει σημάδια κόπωσης, οι διεθνείς επιδόσεις της BYD εντυπωσιάζουν. Στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι πωλήσεις της σχεδόν τετραπλασιάστηκαν, φτάνοντας τις 96.000 μονάδες την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου. Τον Αύγουστο κατέγραψε μερίδιο αγοράς 1,4% σύμφωνα με τα στοιχεία της ACEA.

Συνολικά, οι διεθνείς εξαγωγές ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών οχημάτων της BYD υπερδιπλασιάστηκαν στο εννεάμηνο, ξεπερνώντας τις 700.000 μονάδες.

Αίσθηση στην αγορά προκάλεσε και η οριστική αποεπένδυση του Γουόρεν Μπάφετ από την BYD. Η Berkshire Hathaway, που είχε τοποθετηθεί στην εταιρεία από το 2008, ολοκλήρωσε τη σταδιακή αποχώρησή της φέτος, βάζοντας τέλος σε μια μακροχρόνια επενδυτική σχέση.

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