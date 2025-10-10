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Γάζα: Οι ΗΠΑ στέλνουν στρατεύματα για την επιτήρηση της εκεχειρίας
Ειδήσεις
12:41 - 10 Οκτ 2025

Γάζα: Οι ΗΠΑ στέλνουν στρατεύματα για την επιτήρηση της εκεχειρίας

Reporter.gr Newsroom
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Η ανησυχία είναι μεγάλη ότι η σχεδιαζόμενη εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας μπορεί να αποδειχθεί εύθραυστη. Η δυσπιστία και από τις δύο πλευρές είναι πολύ μεγάλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να στείλουν στρατιώτες, ώστε να επιβλέπουν την τήρηση της συμφωνίας.

Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα, οι ΗΠΑ θέλουν να στηρίξουν την εφαρμογή της επιδιωκόμενης εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας με δικές τους δυνάμεις. Αυτό ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος – σχεδόν ταυτόχρονα με την έγκριση του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου στο σχέδιο για την εκεχειρία.

Η διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι υπεύθυνη για την περιοχή (Centcom) θα διαθέσει 200 στρατιώτες, οι οποίοι όμως δεν θα αναπτυχθούν μέσα στη Λωρίδα της Γάζας, όπως εξήγησαν ανώτατοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ σε τηλεφωνική ενημέρωση προς δημοσιογράφους.

Ανησυχίες για τη συνέχεια

Στόχος είναι η δημιουργία ενός κοινού κέντρου ελέγχου, στο οποίο θα συμμετέχουν και δυνάμεις από την Αίγυπτο, το Κατάρ, την Τουρκία και πιθανότατα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Το κέντρο αυτό θα συντονίζει τις διάφορες δυνάμεις ασφαλείας και θα συνεργάζεται επιχειρησιακά με τον ισραηλινό στρατό. Το πού ακριβώς θα σταθμεύσουν οι στρατιώτες θα καθοριστεί και θα ανακοινωθεί αργότερα.

Και από τις δύο πλευρές υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης ότι το σχέδιο θα τηρηθεί πραγματικά, ανέφεραν αμερικανοί αξιωματούχοι. Για παράδειγμα, η Χαμάς φοβάται ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε μεταγενέστερο χρόνο. Επικρατεί μεγάλος φόβος για το τι θα συμβεί στη συνέχεια.

Ο Τραμπ θα ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να αναχωρήσει την Κυριακή για τη Μέση Ανατολή. Δεν είναι ακόμη σαφές πότε και πού ακριβώς θα βρεθεί.
«Πιστεύω ότι οι όμηροι θα επιστρέψουν τη Δευτέρα ή την Τρίτη», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός από τον Λευκό Οίκο.

«Πιθανότατα θα είμαι εκεί. Ελπίζω να είμαι εκεί. Και σχεδιάζουμε να αναχωρήσουμε κάποια στιγμή την Κυριακή». Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Τραμπ είχε ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι σκοπεύει να αναχωρήσει «πολύ σύντομα».

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