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Τουρκία: Έτοιμη για task force στη Γάζα - Καρφιά κατά Ελλάδος για «μπλοκάρισμα» στο SAFE
Ειδήσεις
12:44 - 10 Οκτ 2025

Τουρκία: Έτοιμη για task force στη Γάζα - Καρφιά κατά Ελλάδος για «μπλοκάρισμα» στο SAFE

Reporter.gr Newsroom
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Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε αποστολή τους ανατεθεί στο πλαίσιο της διεθνούς δύναμης που σχεδιάζεται να αναπτυχθεί στη Γάζα, δήλωσαν πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συμμετοχής της Άγκυρας, ενώ παράλληλα άφησαν αιχμές κατά της Ελλάδας για το πρόγραμμα SAFE.

Κατά την τακτική εβδομαδιαία ενημέρωση των αμυντικών συντακτών, η οποία πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα εν πλω στο πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων “Anadolu”, στα ανοικτά των ακτών της Μεσογείου, οι ίδιες πηγές υπογράμμισαν τον επαγγελματισμό και την εμπειρία των τουρκικών δυνάμεων σε διεθνείς αποστολές ειρήνης.

«Μέχρι σήμερα, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έχουν συμμετάσχει σε πολυάριθμες αποστολές που έχουν οργανωθεί από διάφορους οργανισμούς με σκοπό τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, κερδίζοντας την εκτίμηση όλων των μερών με τον επαγγελματισμό και τη δίκαιη στάση τους», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

«Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, που διαθέτουν εμπειρία στην εδραίωση και τη διαφύλαξη της ειρήνης, είναι έτοιμες να αναλάβουν κάθε αποστολή που θα τους ανατεθεί» συμπλήρωσαν.

Κριτική στην ΕΕ με υπαινιγμούς για την Ελλάδα για τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το SAFE

Παράλληλα, απαντώντας σε ερωτήσεις για τη συμμετοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας και Ασφάλειας (SAFE), οι ίδιες πηγές εξαπέλυσαν αιχμές κατά ορισμένων κρατών-μελών της ΕΕ, που προσπαθούν να αποκλείσουν χώρες εκτός Ένωσης από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

«Γινόμαστε μάρτυρες προσπαθειών αποκλεισμού των συμμάχων που δεν είναι μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας, από την Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας και Ασφάλειας ή της χρήσης τους ως μέσου συναλλαγής», τόνισαν.

«Ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ επιδιώκουν να υλοποιήσουν τις μαξιμαλιστικές τους φιλοδοξίες, εμποδίζοντας σημαντικές αποφάσεις για την ασφάλεια της Ευρώπης».

Οι ίδιες πηγές υπογράμμισαν ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια μπορεί να ενισχυθεί μόνο μέσα από συλλογική συνεργασία και στρατηγική πρόβλεψη, ενώ σημείωσαν ότι η Τουρκία, με τις ισχυρές αμυντικές της δυνατότητες, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή άμυνα.
«Θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε αμυντική συνεργασία με τους ανοιχτόμυαλους και προνοητικούς Ευρωπαίους συμμάχους μας, είτε στο πλαίσιο του SAFE είτε εκτός αυτού», κατέληξαν οι τουρκικές πηγές.

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