Θεοδωρικάκος: Προτεραιότητα η προστασία του καταναλωτή και ο μετασχηματισμός της αγοράς

Στο επίκεντρο της κυβερνητικής στρατηγικής βρίσκονται η προστασία του καταναλωτή και η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, όπως επισήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά την ομιλία του στη «Στρογγυλή Τράπεζα για την Προστασία του Καταναλωτή» που διοργάνωσε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Τσιόδρας, μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Plaza στην πλατεία Συντάγματος.

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι κύριος στόχος της κυβέρνησης είναι ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας, με έμφαση στη μείωση του κόστους ζωής και τη διασφάλιση επάρκειας βασικών αγαθών. Υπογράμμισε την ανάγκη μεταρρυθμίσεων για την ταχύτερη αξιολόγηση επενδύσεων και την αναβάθμιση των υποδομών πιστοποίησης, ενώ επανέλαβε ότι προχωρούν σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών της αγοράς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη δημιουργία ανεξάρτητης αρχής εποπτείας, με διοικητή και τρεις υποδιοικητές, στην οποία θα υπάγονται βασικοί φορείς όπως η ΔΙΜΕΑ και ο Συνήγορος του Καταναλωτή. Η νέα αρχή θα διαθέτει ψηφιακά εργαλεία, επαρκές προσωπικό και αυξημένες αρμοδιότητες. Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η διακομματική στήριξη είναι καθοριστική, ενώ ο νόμος στοχεύει να ισορροπήσει κοινωνία και αγορά, διασφαλίζοντας συνέπεια στις πολιτικές προστασίας του καταναλωτή ανεξαρτήτως αλλαγών κυβερνήσεων.

Ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας επισήμανε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές, σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα επικεντρώνεται στην προστασία από τις κινεζικές ψηφιακές πλατφόρμες, τη διασφάλιση ποιότητας προϊόντων και την ενίσχυση των τελωνειακών ελέγχων για εισαγόμενα μη ασφαλή προϊόντα, δίνοντας έμφαση και στην προστασία ανηλίκων καταναλωτών.

Ο γενικός γραμματέας Εμπορίου, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, τόνισε την ανάγκη εντατικοποίησης της ενημέρωσης των πολιτών για τα δικαιώματά τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια, ποιότητα προϊόντων και διαφάνεια τιμών.

Ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας, Λευτέρης Κρητικός, παρουσίασε προγραμματισμένες παρεμβάσεις για την ποιότητα προϊόντων μέσω τυποποίησης, διαπίστευσης και ελέγχων, αναφέροντας ως παράδειγμα τη δημιουργία εθνικού μητρώου ανελκυστήρων με απλή διαδικασία εγγραφής έως το τέλος Νοεμβρίου.

Ο γενικός διευθυντής της ΔΙΜΕΑ, Σπύρος Περιστέρης, παρουσίασε το έργο της υπηρεσίας, υπογραμμίζοντας ότι έχουν καταστραφεί πάνω από 2 εκατομμύρια επικίνδυνα προϊόντα.

Η συνήγορος του καταναλωτή, Άννα Στρατινάκη, τόνισε τη σημασία της καταναλωτικής παιδείας από νεαρή ηλικία και ανέφερε ότι φέτος έχουν υποβληθεί ήδη 15.000 καταγγελίες, κυρίως για το ηλεκτρονικό εμπόριο, τραπεζικά προϊόντα, τηλεπικοινωνίες και ασφαλιστικά συμβόλαια.

Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Χαρά Νικολοπούλου, χαρακτήρισε την ίδρυση της νέας ανεξάρτητης αρχής ως κομβική και επισήμανε τον προληπτικό ρόλο της Επιτροπής. Τόνισε ότι έχουν ήδη γίνει παρεμβάσεις σε τομείς όπως τράπεζες, τρόφιμα, ακτοπλοΐα και πλατφόρμες κρατήσεων.

Η συζήτηση κατέδειξε την ανάγκη μιας εθνικής στρατηγικής που συνδυάζει κοινωνική προστασία και λειτουργία της αγοράς, με κεντρικό στόχο έναν ενημερωμένο και ενεργό καταναλωτή.

Στη συζήτηση συμμετείχαν, επίσης, ο πρόεδρος της ΕΕΤΤ, Κωνσταντίνος Μασσέλος, η νομικός-επιστήμονας, Πέρσα Λαμπροπούλου, ο πρόεδρος του ΕΣΥΔ, Τάσος Θωμαΐδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Θάνος Τσαγγάρης, ο εκπρόσωπος της Ecommerce Europe, Μάκης Σαββίδης, η πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Κατερίνα Φραϊδάκη, η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, ο πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ, Κωνσταντίνος Γεράρδος και ο γενικός διευθυντής του ΙΕΛΚΑ, Λευτέρης Κιοσσές.