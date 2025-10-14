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Κυριακούλης: Πρόθεση αλλαγής επωνυμίας σε Y/KNOT Invest και ανανέωση της εταιρικής εικόνας
Ναυτιλία
17:28 - 14 Οκτ 2025

Κυριακούλης: Πρόθεση αλλαγής επωνυμίας σε Y/KNOT Invest και ανανέωση της εταιρικής εικόνας

Reporter.gr Newsroom
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Η εισηγμένη εταιρεία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αλλάξει την επωνυμία και την εταιρική της ταυτότητα σε Y/KNOT Invest A.E., αντικαθιστώντας την παλιά επωνυμία «Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε.», με στόχο την προσαρμογή στο νέο επιχειρηματικό προφίλ και τη στρατηγική αναδιοργάνωση της εταιρείας.

Ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης

Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί το επόμενο στάδιο εξέλιξης του Ομίλου από μια εταιρεία με ισχυρό οικογενειακό χαρακτήρα σε έναν πολυμετοχικό, εξωστρεφή οργανισμό. Η εταιρεία στοχεύει στην ανανέωση, τη διαφοροποίηση και την ενίσχυση της εξωστρέφειας, δημιουργώντας ένα σύγχρονο, ευέλικτο και βιώσιμο επιχειρηματικό οικοσύστημα.

Η εταιρεία επιδιώκει να διαμορφώσει μια σύγχρονη και αναγνωρίσιμη εταιρική ταυτότητα. Το όνομα Y/KNOT επιλέχθηκε για το διπλό συμβολισμό και το διεθνή χαρακτήρα του. Εμπνευσμένο από τη φράση «Why Not?», εκφράζει το πνεύμα καινοτομίας και τόλμης, ενώ το «NOT» συμβολίζει τη σύνδεση με τη θάλασσα, την παράδοση και τη συνέχεια του Ομίλου, καθώς και τις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων, δραστηριοτήτων και αξιών.

Παράλληλα, η θέσπιση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, με εύρος τιμής από €0,60 έως €8,00, αποδεικνύει έμπρακτα τη στήριξη των μετόχων στις προοπτικές της εταιρείας.

Συνεχίζοντας την κληρονομιά

Το όνομα KIRIACOULIS θα παραμείνει ενεργό ως brand μέσα στη νέα δομή της Y/KNOT Invest, αποτελώντας τη βάση του τομέα Yachting και φορέα πολυετούς παράδοσης και τεχνογνωσίας.

Πέντε πυλώνες στρατηγικής ανάπτυξης

  1. Δραστηριότητες του Ομίλου

Ο εταιρικός σκοπός αντανακλά τις εμπορικές δραστηριότητες στους τομείς του yachting, της ναυτιλίας, της διαχείρισης μαρίνων, του τουρισμού και της φιλοξενίας, στοχεύοντας σε ένα ισορροπημένο και ανθεκτικό επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο.

  1. Καινοτομία και ανάπτυξη προϊόντων

Η εταιρεία επενδύει σε νέες υπηρεσίες και εμπειρίες που συνδυάζουν ποιότητα, τεχνολογία και βιωσιμότητα, ανταποκρινόμενες στις ανάγκες των πελατών και στις διεθνείς τάσεις, ενισχύοντας τη θέση του Ομίλου στις διεθνείς αγορές.

  1. Εμπειρία πελάτη – «Customer First – Digital First»

Προτεραιότητα δίνεται στην εμπειρία του πελάτη μέσω σύγχρονου στόλου, ψηφιακών εργαλείων, προσωποποιημένων υπηρεσιών και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης.

  1. Οργανωτική ανανέωση και επένδυση στους ανθρώπους

Οι εταιρικές δομές, διαδικασίες και ομάδες ευθυγραμμίζονται με ένα νέο μοντέλο λειτουργίας που ενισχύει τη συνεργασία, τη διαφάνεια και την επιβράβευση. Παράλληλα, καλλιεργείται μια κουλτούρα μάθησης και καινοτομίας, που συνδέει την εμπειρία του προσωπικού με την προσέλκυση νέων ταλέντων.

  1. Δημιουργία αξίας για μετόχους και κοινωνία

Η εταιρεία επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία ουσιαστικής αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

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