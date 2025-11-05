Η «Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε.» μετονομάζεται σε «Y/KNOT Invest A.E.»
Ναυτιλία
16:30 - 05 Νοε 2025

Η «Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε.» μετονομάζεται σε «Y/KNOT Invest A.E.»

Reporter.gr Newsroom
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε την αλλαγή επωνυμίας της Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε. σε  Y/KNOT Invest A.E., σηματοδοτώντας τη μετάβαση του Ομίλου σε μια νέα εποχή ανάπτυξης, διαφοροποίησης και εξωστρέφειας. Η νέα ταυτότητα αντανακλά την εξέλιξη του Ομίλου σε πολυδιάστατη επενδυτική εταιρεία με παρουσία στους τομείς του yachting, της διαχείρισης μαρινών, της ναυτιλίας, του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Με αφορμή αυτή τη σημαντική μετάβαση, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ρήγας Τζώρτζης, δήλωσε: «Η μετονομασία σε Y/KNOT Invest A.E. αποτελεί ένα συνειδητό βήμα προς ένα ευρύτερο, επενδυτικό μοντέλο ανάπτυξης. Δημιουργούμε έναν ευέλικτο και ανθεκτικό οργανισμό που αξιοποιεί την εμπειρία και την τεχνογνωσία του για τη δημιουργία βιώσιμης, μακροπρόθεσμης αξίας. Η στρατηγική μας παραμένει σταθερή και ξεκάθαρη: ανάπτυξη με συνέπεια, καινοτομία με ουσία και διαχρονικές αποδόσεις για τους μετόχους μας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Γιώργος Κουτσός πρόσθεσε: «Το brand Y/KNOT εκφράζει τη φιλοσοφία του Ομίλου για σύνδεση, καινοτομία και τόλμη. Το “Y”, εμπνευσμένο από το “Why Not?”, αντικατοπτρίζει τη νοοτροπία προόδου και πρωτοβουλίας, ενώ το “KNOT” παραπέμπει στη σύνδεση με τη θάλασσα, τη συνέχεια της παράδοσης, αλλά και τη σύνδεση μεταξύ ανθρώπων, αξιών και δραστηριοτήτων, μεταξύ του σήμερα και του αύριο».

Σημειώνεται ότι το όνομα KIRIACOULIS παραμένει ενεργό, ως brand μέσα στη νέα δομή της Y/KNOT Invest, αποτελώντας θεμέλιο λίθο του τομέα Yachting και φορέα πολύχρονης παράδοσης και τεχνογνωσίας.

Πέντε Στρατηγικοί Πυλώνες για τη Νέα Εποχή

Η Y/KNOT Invest A.E. διαμορφώνει το αναπτυξιακό της πλαίσιο μέσα από πέντε στρατηγικές κατευθύνσεις, που ενισχύουν τη θέση της εταιρείας ως σύγχρονου, πολυσχιδούς επενδυτικού οργανισμού:

  • Ενοποίηση και Εξέλιξη Δραστηριοτήτων: Ολοκληρωμένη επιχειρησιακή δομή που ενοποιεί το yachting, τη ναυτιλία, τις μαρίνες, τον τουρισμό και τη φιλοξενία, δημιουργώντας συνέργειες και ανθεκτικότητα.
  • Καινοτομία και Ανάπτυξη Προϊόντων: Ανάπτυξη νέων προϊόντων και εμπειριών που συνδυάζουν τεχνολογία, βιωσιμότητα και αποδοτικότητα, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου.
  • Πελατοκεντρικός και Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Υιοθέτηση της αρχής “Customer First – Digital First”, με έμφαση στην ποιότητα εξυπηρέτησης και στη βελτιστοποίηση μέσω ψηφιακών εργαλείων.
  • Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Εταιρική Κουλτούρα: Δημιουργία δομών που ενθαρρύνουν τη συνεργασία, τη διαφάνεια και την επιβράβευση, με επένδυση στη διαρκή εκπαίδευση και εξέλιξη των ομάδων.
  • Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δημιουργία Αξίας: Διαρκής δέσμευση στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη βιωσιμότητα, με στόχο τη δημιουργία ουσιαστικής αξίας για μετόχους και κοινωνία.

Με αφορμή την αλλαγή επωνυμίας, η εταιρεία παρουσιάζει το νέο εταιρικό της βίντεο, το οποίο αποτυπώνει τη φιλοσοφία σύνδεσης, προόδου και ηγεσίας που διέπει τη νέα εποχή της Y/KNOT Invest.

