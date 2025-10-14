Κυριακούλης: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 4 Νοεμβρίου - Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

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Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Κυριακούλης Μ.Κ.Ν. Α.Ε.» προσκάλεσε τους μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, στις 14:30 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στον Άλιμο Αττικής, Λεωφόρος Αλίμου 7.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Τροποποίηση των Άρθρων 1, 2 και 4 του Καταστατικού και Κωδικοποίηση Αυτού.

2. Αναθεώρηση της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών - έγκριση νέας Πολιτικής Αποδοχών κατ’ άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018.

3. Θέσπιση Προγράμματος Επαναγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Θέσπιση Προγράμματος Διάθεσης Δωρεάν Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018 και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας κατά την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4ης Νοεμβρίου 2025 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 20η Νοεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2:30μ.μ., η οποία επίσης θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρείας στον Άλιμο Αττικής, Λεωφόρος Αλίμου 7. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νεότερη πρόσκληση σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.