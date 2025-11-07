Y/KNOT INVEST: Με ταχύτητα, συνέπεια και ξεκάθαρο όραμα στη νέα της στρατηγική πορεία

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ρήγας Τζώρτζης και ο Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Κουτσός παρουσίασαν τον ολιστικό μετασχηματισμό που ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στη Blue Economy, με δραστηριότητες σε yachting, ναυτιλία, μαρίνες και τουρισμό, υπογραμμίζοντας την επιδίωξη για ένα σύγχρονο επιχειρηματικό οικοσύστημα με ισχυρές βάσεις ανάπτυξης.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην οργανωτική ανανέωση και την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και στη σταθερή δέσμευση για διαφάνεια και δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους.
Η παρουσία της Y/KNOT INVEST στο συνέδριο κατέδειξε την ξεκάθαρη πρόθεση της διοίκησης να προχωρήσει με ταχύτητα, συνέπεια και ξεκάθαρο όραμα στη νέα στρατηγική της πορεία.