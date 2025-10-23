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CLIA: Τα οφέλη του βιώσιμου τουρισμού κρουαζιέρας στην Ελλάδα - Περιβαλλοντική πρόοδος και οικονομία
Ναυτιλία
16:41 - 23 Οκτ 2025

CLIA: Τα οφέλη του βιώσιμου τουρισμού κρουαζιέρας στην Ελλάδα - Περιβαλλοντική πρόοδος και οικονομία

Reporter.gr Newsroom
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Η Διεθνής Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας εγκαινιάζει την έκθεση «Το Ταξίδι» (The Voyage) για τον βιώσιμο τουρισμό κρουαζιέρας σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδου. Νέα στοιχεία της CLIA δείχνουν ότι η κρουαζιέρα αποτελεί παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης και υπεύθυνου τουρισμού στην Ελλάδα. 

Η Διεθνής Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA), η ηγετική φωνή της παγκόσμιας βιομηχανίας κρουαζιέρας, παρουσιάζει τα οφέλη του εξαιρετικά δυναμικού τομέα της κρουαζιέρας για τις τοπικές κοινωνίες στην Ελλάδα εγκαινιάζοντας μία έκθεση για τον βιώσιμο τουρισμό κρουαζιέρας σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδου. Η εκδήλωση των εγκαινίων της Έκθεσης, που πραγματοποιήθηκε χθες στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Ευγενίδου, έρχεται σε συνέχεια της καμπάνιας της CLIA, η οποία μέσα από μία σειρά βίντεο έχει ως στόχο να ενισχύσει τη φωνή της κοινότητας κρουαζιέρας στην Ελλάδα και να αναδείξει πώς ο τομέας αποτελεί δύναμη ανάπτυξης και ευημερίας.

Από την πλευρά της, η κα Μαρία Δεληγιάννη, Διευθύντρια Ανατολικής Μεσογείου της CLIA, σημείωσε: «Η Ελλάδα βρίσκεται στην καρδιά της κρουαζιέρας στη Μεσόγειο και, όπως έχουμε την ευκαιρία να αναδείξουμε μέσω της Έκθεσης και της καμπάνιας μας σήμερα, η συνεργασία είναι το κλειδί για τη διατήρηση της ελκυστικότητας της χώρας, ως ένας εξαιρετικός τόπος για να επισκεφτεί και να ζει κανείς. Με τα στοιχεία να δείχνουν ότι το πάνω από το 55% της κίνησης κρουαζιέρας στην Ελλάδα συγκεντρώνεται σε μόλις τρία λιμάνια, υποστηρίζουμε τις προσπάθειες της Ελληνικής Κυβέρνησης να βελτιώσει την εμπειρία των επισκεπτών και να αναπτύξει νέους προορισμούς. Πιστεύουμε ότι η αξιοποίηση του νέου τέλους κρουαζιέρας για την υποστήριξη αυτού του στόχου μπορεί να βοηθήσει στην ευρύτερη διάδοση των οφελών του τουρισμού κρουαζιέρας, επιτρέποντας ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη και ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως κορυφαίου κόμβου για την κρουαζιέρα. Με βάση αυτόν τον φιλόδοξο στόχο, προτείνουμε τη δημιουργία ενός Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Κρουαζιέρας που θα συνοδεύεται από σαφές χρονοδιάγραμμα για τη δρομολόγηση επενδύσεων και την υποστήριξη νέων προορισμών στην Ελλάδα. Το σχέδιο αυτό προτείνουμε να δημιουργηθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση μαζί με τη βιομηχανία της κρουαζιέρας στο πλαίσιο του διαλόγου μας. Η εκτέλεση του σχεδίου θα χρηματοδοτηθεί από τα έσοδα του τέλους κρουαζιέρας, αξιολογώντας τις ανάγκες για λιμενικές υποδομές, ανάπτυξη και τις προωθητικές ενέργειες που απαιτούνται σε κάθε προορισμό.»

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου και Πρέσβης Καλής Θελήσεως του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), κ. Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, δήλωσε: «Η κρουαζιέρα αποτελεί έναν δυναμικό τομέα με σημαντική συμβολή τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην ελληνική οικονομία. Η ανάπτυξή της οφείλει να στηρίζεται στην ισορροπία, στον στρατηγικό σχεδιασμό και στον σεβασμό προς το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες. Γιατί η πρόοδος έχει πραγματικό νόημα μόνο όταν συνδυάζει την οικονομική ευημερία με τη γνώση, την εκπαίδευση και τη βιωσιμότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, για εμάς στο Ίδρυμα Ευγενίδου είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι Έλληνες — και ιδίως οι νέοι — να αποκτούν τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες αυτής της ανάπτυξης.»

Οι καινοτομίες του κλάδου της κρουαζιέρας οδηγός για τη βιωσιμότητα

Ενισχύοντας τη δέσμευση του κλάδου για βιωσιμότητα, η CLIA παρουσίασε τα αποτελέσματα της Ετήσιας Έκθεσης της για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες και πρακτικές. Η Έκθεση του 2025 δείχνει συνεχή και μετρήσιμη πρόοδο από τις εταιρείες κρουαζιέρας-μέλη της CLIA, καθώς προωθούν μια φιλόδοξη περιβαλλοντική ατζέντα – από τις δοκιμές και την πιλοτική εφαρμογή βιοκαυσίμων, και τις επενδύσεις σε κινητήρες ευέλικτων καυσίμων, έως την αυξανόμενη χρήση καυσίμων χαμηλότερων εκπομπών και τη μεγιστοποίηση της εφαρμογής μέτρων ενεργειακής απόδοσης. Οι εταιρείες κρουαζιέρας είναι πρωτοπόροι και καινοτόμοι στη ναυτιλιακή τεχνολογία – έχοντας να επιδείξουν παραδείγματα όπως προηγμένα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων, παράκτια ενεργειακή υποστήριξη, συστήματα λίπανσης αέρα και τη νεότερη γενιά κινητήρων διπλού καυσίμου, από τα οποία επωφελούνται και άλλοι τομείς της ναυτιλίας. Οι εταιρείες κρουαζιέρας επενδύουν δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ για να κατασκευάσουν τον στόλο του μέλλοντος, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 80 νέων πλοίων υπό παραγγελία παγκοσμίως, που διαθέτουν αυτές και άλλες καινοτομίες.

Δημιουργώντας οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για την Μύκονο

Η CLIA παρουσίασε, επίσης, τα αποτελέσματα μελέτης της διεθνούς εταιρείας ερευνών Oxford Economics, σύμφωνα με την οποία ο τουρισμός κρουαζιέρας συνεισέφερε 201 εκατομμύρια ευρώ στην οικονομία της Μυκόνου το 2024. Η μελέτη διαπίστωσε επίσης, ότι ο τουρισμός κρουαζιέρας στη Μύκονο υποστηρίζει σχεδόν 3.000 θέσεις εργασίας στην οικονομία της περιοχής, αναδεικνύοντας τη σημαντική συμβολή του κλάδου στην ευημερία της τοπικής κοινωνίας. Εστιάζοντας στη Μύκονο, η μελέτη έδειξε ότι οι επιβάτες κρουαζιέρας δαπανούν κατά μέσο όρο 107 ευρώ ανά άτομο στο νησί κατά τη διάρκεια μέσης παραμονής στον προορισμό σχεδόν έξι ώρες. Η μελέτη δείχνει πώς ο τουρισμός κρουαζιέρας συμβάλλει ώστε νέοι επισκέπτες να γνωρίζουν την Ελλάδα, καθώς οκτώ στους δέκα επισκέπτες κρουαζιέρας (transit) το 2024 επισκέφθηκαν το νησί για πρώτη φορά, ενώ πάνω από τους μισούς επισκέφθηκαν για πρώτη φορά την Ελλάδα.

Η CLIA ανακοίνωσε, επίσης, ότι έχει αναθέσει μια παρόμοια μελέτη στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς σχετικά με τον οικονομικό αντίκτυπο της κρουαζιέρας στη Σαντορίνη, με τα αρχικά ευρήματα να αναμένονται στις αρχές του 2026 και την τελική μελέτη τον Ιούλιο του 2026.

«The Voyage»: Διαδραστική έκθεση για τον βιώσιμο τουρισμό κρουαζιέρας

Η έκθεση «The Voyage» της CLIA φιλοξενείται στο Ίδρυμα Ευγενίδου, στην Αθήνα, έως τις αρχές Ιανουαρίου. Η Έκθεση ταξιδεύει τους επισκέπτες σε ένα καθηλωτικό ταξίδι στον κόσμο της κρουαζιέρας, με διαδραστικά χαρακτηριστικά και έμφαση στη βιωσιμότητα. Οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την καινοτομία στις κρουαζιέρες και την περιβαλλοντική πρόοδο του κλάδου.

Η Έκθεση «The Voyage» φιλοξενείται στο Ίδρυμα Ευγενίδου (Πεντέλης 11, Π. Φάληρο), διαρκεί από 9 Οκτωβρίου 2025 έως 9 Ιανουαρίου 2026 και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Τρίτη: 09:00-16:30, Τετάρτη-Κυριακή: 09:00-21:00

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