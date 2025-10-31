Άνοδος 14,7% στην ακτοπλοϊκή κίνηση την 28η Οκτωβρίου

Η αργία της 28ης Οκτωβρίου συνοδεύτηκε φέτος από αυξημένη επιβατική κίνηση στην ακτοπλοΐα, σύμφωνα με τα στοιχεία κρατήσεων της Ferryscanner. Οι μετακινήσεις προς τα νησιά κατέγραψαν άνοδο 14,7% σε σύγκριση με το 2024, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της τάσης για μικρές αποδράσεις και εκτός θερινής περιόδου. Παρά τις διαφοροποιήσεις ανά προορισμό, η συνολική εικόνα παραμένει θετική και αναδεικνύει τη σταθερή ζήτηση για ταξίδια στη νησιωτική χώρα.

Η Αίγινα διατήρησε την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών, καταγράφοντας ωστόσο μείωση 15,3%. Σε αντίστοιχη πορεία κινήθηκαν η Τήνος (-15,7%) και η Σύρος (-12%), ενώ το Ηράκλειο παρουσίασε σημαντική πτώση (-49,6%). Πτώση σημειώθηκε και στη Μύκονο (-16,8%), αν και παραμένει ψηλά στις επιλογές για μετακίνηση εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου.

Σταθερή ζήτηση καταγράφηκε για την Ύδρα και την Πάρο, ενώ η Ρόδος εμφάνισε μικρή αύξηση (+1,3%). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση των Χανίων, όπου η κίνηση διπλασιάστηκε (+100%), επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση της Κρήτης ως προορισμού όλο τον χρόνο.

Παράλληλα, αρκετοί προορισμοί που παραδοσιακά βρίσκονταν χαμηλότερα στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών κατέγραψαν σημαντική άνοδο. Η Σύμη, η Χίος, η Άνδρος, η Κάλυμνος και ο Πόρος παρουσίασαν αυξήσεις άνω του 100% σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που υποδηλώνει αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για μικρότερα και λιγότερο τουριστικά νησιά.

Ανοδική τάση καταγράφηκε και σε ηπειρωτικές πύλες, όπως η Καβάλα, το Μαντούδι Ευβοίας, ο Βόλος και οι Μύλοι Αγκιστρίου, με τους αναλυτές να αποδίδουν την εξέλιξη αυτή σε νέες γραμμές και πιο ενισχυμένα δρομολόγια. Η αυξημένη κίνηση μέσω Κυλλήνης ενίσχυσε επίσης τη ροή επισκεπτών προς το Ιόνιο, κυρίως Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Κύθηρα.

Συνολικά, τα στοιχεία αποτυπώνουν ενίσχυση της τάσης για ταξίδια σε νησιωτικούς προορισμούς και μετά το καλοκαίρι, με διεύρυνση των επιλογών των ταξιδιωτών και διαφοροποίηση της ζήτησης. Όπως σημείωσε η Marketing Director της Ferryscanner, Αλεξία Κωτσή, η αυξημένη κίνηση για την 28η Οκτωβρίου επιβεβαιώνει ότι τα ελληνικά νησιά αποτελούν πλέον προορισμό για όλο τον χρόνο.