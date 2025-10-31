Chevron: Κέρδη άνω των προσδοκιών στο γ' τρίμηνο – Ρεκόρ παραγωγής μετά την εξαγορά της Hess

Chevron: Κέρδη άνω των προσδοκιών στο γ&#039; τρίμηνο – Ρεκόρ παραγωγής μετά την εξαγορά της Hess
Επιχειρήσεις
13:22 - 31 Οκτ 2025

Reporter.gr Newsroom
Η Chevron ανακοίνωσε κερδοφορία υψηλότερη από τις προσδοκίες, ενισχυμένη από την εξαγορά της Hess, γεγονός που οδήγησε και σε παραγωγή πετρελαίου-ρεκόρ.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη γ’ τριμήνου ανήλθαν σε 1,85 δολάρια ανά μετοχή, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των 1,66 δολαρίων, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 3,6 δισ. δολάρια, σημειώνοντας μείωση 20% σε ετήσια βάση.

Η παγκόσμια παραγωγή της εταιρείας αυξήθηκε κατά 21%, φτάνοντας τα 4,1 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, κυρίως λόγω του 30% μεριδίου της Hess στο κοίτασμα Stabroek στα ανοικτά της Γουιάνας, όπου δραστηριοποιείται και η Exxon Mobil. Παρά τη μείωση των τιμών του πετρελαίου, η ταμειακή ροή από τις δραστηριότητες ενισχύθηκε κατά 20% συγκριτικά με πέρυσι.

Ο οικονομικός διευθυντής, Eimear Bonner, δήλωσε πως η αύξηση της ταμειακής ροής είχε προβλεφθεί και επιβεβαιώθηκε στο τρίτο τρίμηνο, προσθέτοντας ότι τα περιουσιακά στοιχεία της Hess ήδη έχουν ουσιαστική συμβολή στα αποτελέσματα.

Ο διευθύνων σύμβουλος, Mike Wirth, έχει προχωρήσει σε ενέργειες που διασφαλίζουν σταθερή ροή εσόδων, ενώ, σύμφωνα με τον Bonner, η Chevron βρίσκεται «σε ισχυρή θέση, ανεξαρτήτως των βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων στις τιμές».

Ακόμη και χωρίς τα περιουσιακά στοιχεία της Hess, η εταιρεία αναμένεται να αυξήσει την παραγωγή της κατά 7% το 2025 και επιπλέον 5% το 2026, με τη συμβολή των κοιτασμάτων Καζακστάν και Κόλπου του Μεξικού, τα οποία προσφέρουν υψηλά περιθώρια κέρδους.

Παρά την πτώση περίπου 13% στις παγκόσμιες τιμές πετρελαίου, η μετοχή της Chevron έχει καταγράψει άνοδο 6% από την αρχή του έτους.

