Η Alpha Bank αναδεικνύει την αξία της αποταμίευσης μέσα από δράσεις, πρωτοβουλίες και χρηματοοικονομικά προϊόντα
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13:32 - 31 Οκτ 2025

Η Alpha Bank αναδεικνύει την αξία της αποταμίευσης μέσα από δράσεις, πρωτοβουλίες και χρηματοοικονομικά προϊόντα

Reporter.gr Newsroom
Στόχος η προώθηση της υπεύθυνης οικονομικής διαχείρισης, μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες για διαφορετικές ομάδες πληθυσμού, και με προϊόντα που βοηθούν τους Πελάτες να διεκδικήσουν την οικονομική τους ευημερία

Για μία ακόμη χρονιά, η Alpha Bank γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης, με δράσεις που ενισχύουν την χρηματοοικονομική γνώση και τον οικονομικό εγγραμματισμό.

Εκπαίδευση για όλους

Με στόχο να καλλιεργήσει μία γενιά ανθρώπων με αποταμιευτική κουλτούρα που θα γνωρίζει πώς να διαχειρίζεται το οικονομικό τους παρόν και μέλλον, η Τράπεζα συνεχίζει τη δράση «Αλφαβητάρι Οικονομικών», σε συνεργασία με την ActionAid Hellas. Η δράση απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα επιμορφώνει και εκπαιδευτικούς, που θέλουν να ενσωματώσουν μαθήματα χρηματοοικονομικών γνώσεων στις σχολικές αίθουσες. Στο «Αλφαβητάρι Οικονομικών», που εντάσσεται στην πρωτοβουλία IQonomy της Alpha Bank για την ενίσχυση του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού, έχουν συμμετάσχει μέχρι στιγμής 14.700 μαθητές και μαθήτριες από όλη την Ελλάδα και 1.530 εκπαιδευτικοί.

Την πρωτοβουλία υποστηρίζουν και οι εργαζόμενοι της τράπεζας, με πρόσφατο παράδειγμα το κατάστημα Alpha Bank της Ρόδου, που διοργανώνει δύο εκπαιδευτικές δράσεις με το Νηπιαγωγείο «Δημιουργία» και το 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο, με στόχο την ενημέρωση των παιδιών για την αξία της αποταμίευσης και της οικονομικής διαχείρισης. Επιπλέον, 22 μαθητές και μαθήτριες από ιδιωτικό γενικό λύκειο της Αθήνας, είχαν πρόσφατα την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ειδικό σεμινάριο της Νομισματικής Συλλογής της Τράπεζας, με κύριο αντικείμενο την ιστορία του νομίσματος και την αποταμίευση.

Στο πλαίσιο του εορτασμού της ημέρας, η Alpha Bank διένειμε σε 400 νέους εργαζομένους της έναν εύχρηστο ψηφιακό χρηματοοικονομικό οδηγό, με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων τους και τη εξοικείωση τους πάνω σε σύγχρονα χρηματοοικονομικά ζητήματα και τάσεις.

Τέλος, η τράπεζα σε συνεργασία με την ΜΚΟ People Behind διοργανώνει στο Ρέθυμνο τη δράση eκονομία για όλους, ένα δια ζώσης σεμινάριο για την ψηφιακή τραπεζική και ασφάλεια σε μέλη του ΚΑΠΗ Μασταμπά και ένα διαδικτυακό σεμινάριο σε γονείς εργαζομένων της τράπεζας, όπου μεταξύ άλλων εργαζόμενοι της τράπεζας παρουσίασαν την υπηρεσία E-banking Walkthrough, η οποία ενημερώνει, εκπαιδεύει και καθοδηγεί τους πελάτες στη χρήση του Alpha Bank e-banking.

Αποταμίευση επί το έργον

Παράλληλα με τις εκπαιδευτικές δράσεις, η Alpha Bank παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που δείχνουν τον δρόμο για τη σωστή οικονομική διαχείριση και ενισχύουν την αποταμιευτική δύναμη των Πελατών της. Ο Λογαριασμός «Έξυπνη Αποταμίευση» προσφέρει προνομιακά επιτόκια και διπλάσιους τόκους επιβράβευσης, ενώ μπορεί να ενεργοποιηθεί online, με άμεσα και απλά βήματα. Τα προνομιακά επιτόκια ισχύουν από το πρώτο ευρώ και φτάνουν έως 0,30%. Ο λογαριασμός αυτός συνοδεύεται από την υπηρεσία Alpha Alerts για πιο ασφαλείς συναλλαγές, καθώς και τη δυνατότητα παρακολούθησης όλων των κινήσεων.

Επιπλέον, η Alpha Bank έχει αναπτύξει το «Alpha Δημιουργώ», δίνοντας στους πελάτες της τη δυνατότητα να επενδύσουν σε αμοιβαία κεφάλαια, μέσα από ένα πρόγραμμα που μπορεί να προσαρμόζεται εύκολα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους. Πρόκειται για μια επενδυτική πρόταση που προσφέρει στους καταθέτες ευελιξία, καθώς αυτοί μπορούν να ξεκινήσουν με το ποσό των 50 ευρώ σε τακτικές συμμετοχές και να επενδύουν σε Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια

Η διαδικασία είναι απλή και πραγματοποιείται μέσω πάγιας εντολής. Η απόδοση επιτυγχάνεται μέσω πρόσβασης, τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στις διεθνείς αγορές. Επίσης, οι καταθέτες μειώνουν τον επενδυτικό κίνδυνο, μέσω τακτικών συμμετοχών σε διάφορα επίπεδα τιμών της αγοράς και επιτυγχάνουν σημαντικές αποδόσεις μακροπρόθεσμα. Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι στο δίκτυο καταστημάτων της Alpha Bank μπορούν να προσφέρουν αναλυτική ενημέρωση στους πελάτες που ενδιαφέρονται για τα σχετικά προϊόντα.

