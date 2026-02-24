Y/KNOT Invest: Πώληση της Kiriacoulis France SARL έναντι συμβολικού τιμήματος

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η εταιρεία, ο αγοραστής δεν αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία κατά την έννοια της κείμενης νομοθεσίας.
Η εν λόγω αποεπένδυση εντάσσεται στη στρατηγική απόφαση της Διοίκησης για αποδέσμευση από ζημιογόνες δραστηριότητες του εξωτερικού.
Η επιχειρηματική δραστηριότητα της ΚF περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, πωλήσεις και ναυλώσεις ιστιοπλοϊκών σκαφών, καθώς και τη διαχείριση βάσεων στη Γαλλία μέσω θυγατρικών της. Η υλοποίηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων μέσω γαλλικών θυγατρικών συνεπάγονταν αυξημένες απαιτήσεις κεφαλαίου κίνησης και σημαντικό κόστος συντονισμού, εποπτείας και διαχείρισης.
Εφεξής, η δραστηριότητα πωλήσεων και ναυλώσεων ιστιοπλοϊκών σκαφών στη Γαλλία θα διενεργείται από την Εταιρεία ή/και εταιρείες του ομίλου Y/KNOT Invest στην Ελλάδα, ενώ θα αναζητηθεί η βέλτιστη δομή συνέχισης της δραστηριότητας διαχείρισης βάσεων στη Γαλλία.
Μέσω της συγκεκριμένης συναλλαγής, η YKNOT INVEST S.A.επιτυγχάνει:
- τη μείωση του λειτουργικού κόστους διά της αξιοποίησης της τεχνογνωσίας υφιστάμενων επιχειρησιακών δομών και ανθρωπίνων πόρων του ομίλου,
- τη βελτίωση των ενοποιημένων οικονομικών αποτελεσμάτων λόγω της παύσης ενσωμάτωσης των ζημιών της KF,
- τη συγκέντρωση των επιχειρηματικών πόρων στην Ελλάδα, απ' όπου θα διενεργούνται πλέον κεντρικά όλες οι πωλήσεις και η διαχείριση του στόλου της Εταιρείας, και
- την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας του ομίλου.
Η παρούσα ανακοίνωση συνιστά δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας κατά την έννοια του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014.
Η Εταιρεία θα συνεχίσει να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη.