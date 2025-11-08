ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Έλληνες πλοιοκτήτες ενισχύουν την τάση νέων παραγγελιών VLCC στην Κίνα
Ναυτιλία
10:10 - 08 Νοε 2025

Έλληνες πλοιοκτήτες ενισχύουν την τάση νέων παραγγελιών VLCC στην Κίνα

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε νέες παραγγελίες έξι δεξαμενόπλοιων κλάσης VLCC στα κινεζικά ναυπηγεία της Hengli Shipbuilding προχώρησαν οι όμιλοι TMS του Γιώργου Οικονόμου και Alimia του Θανάση Λασκαρίδη, μέσω της Laskaridis Maritime.

Η TMS υπέγραψε συμβόλαιο για τη ναυπήγηση έως τέσσερα VLCC χωρητικότητας περίπου 306.000 dwt το καθένα. Οι παραδόσεις προγραμματίζονται για την περίοδο 2027–2028. Η Laskaridis Maritime παρήγγειλε δύο πλοία αντίστοιχων προδιαγραφών, με παράδοση από τα τέλη του 2026 έως το πρώτο τρίμηνο του 2027. Το κόστος υπολογίζεται γύρω στα 118 εκατ. δολάρια ανά πλοίο.

Για τον όμιλο Λασκαρίδη, η συμφωνία αυτή αποτελεί την πρώτη είσοδο στον κλάδο των VLCC και εντάσσεται στη διεύρυνση της δραστηριότητάς του στα δεξαμενόπλοια.

Η εταιρεία έχει ήδη σε εξέλιξη παραγγελίες για δέκα bulk carriers τύπου kamsarmax στο ίδιο ναυπηγείο. Ο όμιλος Alimia διαθέτει σήμερα στόλο 34 πλοίων, κυρίως bulk carriers, και έχει επεκτείνει τα τελευταία χρόνια την παρουσία του και στις κατηγορίες MR και LR.

Οι παραγγελίες στην Hengli έρχονται σε συνέχεια πρόσφατων ελληνικών τοποθετήσεων στο ίδιο ναυπηγείο από τα συμφέροντα Γιώργου Προκοπίου (Dynacom) και Βαγγέλη Μαρινάκη (Capital Maritime), επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση υψηλής ζήτησης για πλοία μεγάλης χωρητικότητας και τον σταθερό ρόλο των ελληνικών ομίλων σε αυτό το τμήμα της αγοράς.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/11/2025 - 10:17
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τα εμπορικά deal της Ευρώπης και το «καμπανάκι» του Ντράγκι
Ειδήσεις

Τα εμπορικά deal της Ευρώπης και το «καμπανάκι» του Ντράγκι

Ο IMO τιμά την Ελένη Πολυχρονοπούλου για τη συμβολή της στην ενδυνάμωση των γυναικών στη ναυτιλία
Ναυτιλία

Ο IMO τιμά την Ελένη Πολυχρονοπούλου για τη συμβολή της στην ενδυνάμωση των γυναικών στη ναυτιλία

Νέες παραγγελίες bulk carriers από τον Αριστείδη Πίττα στην Κίνα
Ναυτιλία

Νέες παραγγελίες bulk carriers από τον Αριστείδη Πίττα στην Κίνα

Κίνα και Ορμούζ: Οικονομικό συμφέρον, γεωπολιτική ισορροπία και πίεση για επαναλειτουργία
Ναυτιλία

Κίνα και Ορμούζ: Οικονομικό συμφέρον, γεωπολιτική ισορροπία και πίεση για επαναλειτουργία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
23/05/2026 - 10:00

Πώς αναδιαμορφώνει το κόμμα Καρυστιανού τον «χάρτη» της αντισυστημικής ψήφου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:19

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:15

Πολιτικό αδιέξοδο στη Δανία: Κατέρρευσαν και οι συνομιλίες για κεντροδεξιό συνασπισμό

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:11

Final Four: Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός στον μεγάλο τελικό της Αθήνας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:05

ΥΠΠΟ: Θερμή υποστήριξη της Ελλάδος στην UNESCO για το αίτημα οριστικής επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα

Εργασιακά
22/05/2026 - 22:50

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:35

ΥΠΕΞ: Επαναπατρίστηκαν οι 19 Έλληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/05/2026 - 22:30

Παπαδοπούλου: Σε δημόσια διαβούλευση το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στον Βόλο κόστους €59,6 εκατ.

Magazino
22/05/2026 - 22:18

Τι μαθαίνει ένα παιδί όταν ο γονέας του ζητά συγνώμη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:10

ΔΑΟΕ: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ» ή λογιστή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
22/05/2026 - 21:55

ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Οδηγίες και διευκρινίσεις

Ναυτιλία
22/05/2026 - 21:35

Μελίνα Τραυλού: Η ελληνική ναυτιλία τιμά την Πριγκίπισσα Άννα

Magazino
22/05/2026 - 21:33

LEGO: Παρουσιάζει το Minas Tirith, το μεγαλύτερο σετ του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών όλων των εποχών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:25

Γαλλία: Επίσημη υποψηφιότητα Ατάλ για το Ελιζέ το 2027

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:01

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ - Τραμπ: «Θα μας λείψει»

Ειδήσεις
22/05/2026 - 20:50

Καθοριστικός ο ρόλος Ελλάδας και Αλβανίας σε ενέργεια και μεταφορές

ΕΜΠΟΡΙΟ
22/05/2026 - 20:30

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: «Το εμπόριο δεν αντέχει άλλο»

Ειδήσεις
22/05/2026 - 20:08

«Κλείδωσε» τον τελικό ο Ολυμπιακός: Σαρωτική νίκη επί της Φενερμπαχτσέ με 79-61

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:54

Ορκωμοσία Fed: Ο 11ος πρόεδρος, Κέβιν Γουόρς, υπόσχεται χαμηλότερο πληθωρισμό και υψηλότερη ανάπτυξη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:31

WSJ: Η Τεχεράνη άντλησε δισ. σε cryptos μέσω Binance παρά τις κυρώσεις – Διαψεύδει η εταιρεία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ