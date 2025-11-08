Έλληνες πλοιοκτήτες ενισχύουν την τάση νέων παραγγελιών VLCC στην Κίνα

Σε νέες παραγγελίες έξι δεξαμενόπλοιων κλάσης VLCC στα κινεζικά ναυπηγεία της Hengli Shipbuilding προχώρησαν οι όμιλοι TMS του Γιώργου Οικονόμου και Alimia του Θανάση Λασκαρίδη, μέσω της Laskaridis Maritime.

Η TMS υπέγραψε συμβόλαιο για τη ναυπήγηση έως τέσσερα VLCC χωρητικότητας περίπου 306.000 dwt το καθένα. Οι παραδόσεις προγραμματίζονται για την περίοδο 2027–2028. Η Laskaridis Maritime παρήγγειλε δύο πλοία αντίστοιχων προδιαγραφών, με παράδοση από τα τέλη του 2026 έως το πρώτο τρίμηνο του 2027. Το κόστος υπολογίζεται γύρω στα 118 εκατ. δολάρια ανά πλοίο.

Για τον όμιλο Λασκαρίδη, η συμφωνία αυτή αποτελεί την πρώτη είσοδο στον κλάδο των VLCC και εντάσσεται στη διεύρυνση της δραστηριότητάς του στα δεξαμενόπλοια.

Η εταιρεία έχει ήδη σε εξέλιξη παραγγελίες για δέκα bulk carriers τύπου kamsarmax στο ίδιο ναυπηγείο. Ο όμιλος Alimia διαθέτει σήμερα στόλο 34 πλοίων, κυρίως bulk carriers, και έχει επεκτείνει τα τελευταία χρόνια την παρουσία του και στις κατηγορίες MR και LR.

Οι παραγγελίες στην Hengli έρχονται σε συνέχεια πρόσφατων ελληνικών τοποθετήσεων στο ίδιο ναυπηγείο από τα συμφέροντα Γιώργου Προκοπίου (Dynacom) και Βαγγέλη Μαρινάκη (Capital Maritime), επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση υψηλής ζήτησης για πλοία μεγάλης χωρητικότητας και τον σταθερό ρόλο των ελληνικών ομίλων σε αυτό το τμήμα της αγοράς.