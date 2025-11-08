Κικίλιας: Έρχονται αμερικανικές επενδύσεις σε ελληνικά λιμάνια
Ναυτιλία
14:21 - 08 Νοε 2025

Κικίλιας: Έρχονται αμερικανικές επενδύσεις σε ελληνικά λιμάνια

Reporter.gr Newsroom
«Οι συμφωνίες Ελλάδας – ΗΠΑ είναι πάρα πολύ καλές, πολύ δυνατές και στέλνουν μήνυμα παντού», είπε το πρωί του Σαββάτου (8/11) στην τηλεόραση του Mega ο Βασίλης Κικίλιας , τονίζοντας ότι αυτό που ενδιαφέρει «πρωτίστως» την κυβέρνηση είναι «η αποτύπωση των συμφωνιών να είναι η μείωση του κόστους ζωής των Ελλήνων πολιτών».  

«Τα τελευταία χρόνια, λόγω των ενεργειακών κρίσεων από πολέμους, είδαμε πληθωρισμό που μας ταλαιπώρησε πάρα πολύ ως προς το κόστος ζωής, είδαμε ακριβές τιμές ενέργειας και στο βιομηχανικό ρεύμα, αλλά κυρίως, σε ό,τι έχει να κάνει με τα νοικοκυριά και είδαμε και ακρίβεια στην καθημερινότητα των πολιτών», είπε ο υπουργός και προσέθεσε:

«Η δυνατότητα τέτοιων συμφωνιών θα πρέπει να έχει ως στόχο, σε βάθος χρόνου, τη μείωση του πληθωρισμού, τη μείωση των τιμών ενέργειας, άρα και τη μείωση των τιμών στα εμπορικά προϊόντα για τη μέση ελληνική οικογένεια».

«Το 80% – 90% του παγκόσμιου εμπορίου γίνεται διά της θαλάσσης. Όποιος το ελέγχει αυτό, ελέγχει – κακά τα ψέματα – γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά και οικονομικά τον πλανήτη», σημείωσε ακόμη.

«Η Ελλάδα, λοιπόν, έχει τον πρώτο εμπορικό στόλο στον κόσμο – ελληνόκτητο στόλο – και πάρα πολλά πλοία που μεταφέρουν LNG. Είναι κυρίαρχη δύναμη στον πλανήτη και αυτό θα παίξει κομβικό ρόλο στη μεταφορά αυτού του φυσικού αερίου», υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας.

Αναφορικά με αμερικανικές επενδύσεις σε υποδομές, ο Υπουργός Ναυτιλίας τόνισε ότι, με την έγκριση του Πρωθυπουργού, το επόμενο βήμα από τις συμφωνίες του Ζαππείου είναι οι συζητήσεις για αμερικανικές επενδύσεις σε ελληνικά ναυπηγεία και λιμάνια, τα οποία έχουν κυρίαρχο ρόλο στο παγκόσμιο bras-de-fer, για τον έλεγχο των θαλάσσιων οδών, του παγκόσμιου εμπορίου και της ενέργειας.

«Θα γίνουν αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα, σε λιμάνι ή λιμάνια που θα έχουν παράλληλα ενεργειακή χρήση, με σιδηρόδρομο και αεροδρόμιο κοντά και με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν το εμπορικό αλλά και το γεωστρατηγικό – γεωπολιτικό, ενδεχομένως και αμυντικό κομμάτι» επισήμανε ο κ. Κικίλιας, εξηγώντας ότι «πιθανώς, άλλο ένα FSRU, με τη δυνατότητα ένα λιμάνι να κινήσει cargo, containers, RO-RO, LNG κλπ πλοία, αλλά και να φιλοξενήσει, ενδεχομένως, ακόμα και πολεμικά πλοία, μπορεί να εξυπηρετήσει όλη τη στρατηγική της περιοχής», σημείωσε ο Βασίλης Κικίλιας.

