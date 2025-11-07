Ελλάδα και ΗΠΑ υπέγραψαν διακήρυξη Οικονομικής Ασφάλειας – Οι βασικοί άξονες
Πολιτική
18:57 - 07 Νοε 2025

Ελλάδα και ΗΠΑ υπέγραψαν διακήρυξη Οικονομικής Ασφάλειας – Οι βασικοί άξονες

Reporter.gr Newsroom
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα υπέγραψαν την Παρασκευή (07/11) στην Αθήνα κοινή Διακήρυξη Οικονομικής Ασφάλειας, η οποία αποτυπώνει, όπως τονίζει η αμερικανική πλευρά μια νέα γεωπολιτική πραγματικότητα: ότι η οικονομική ασφάλεια αποτελεί αναπόσπαστο πυλώνα της εθνικής ασφάλειας και αντιστρόφως.

Οι δύο χώρες δεσμεύτηκαν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους σε πολυεπίπεδες εταιρικές σχέσεις που ενισχύουν την ασφάλεια των εφοδιαστικών αλυσίδων, μειώνουν καταναγκαστικές εξαρτήσεις και προωθούν την ανάπτυξη αξιόπιστων τεχνολογικών οικοσυστημάτων.

Τη Διακήρυξη Οικονομικής Ασφάλειας υπέγραψαν από αμερικανικής πλευράς ο υφυπουργός Οικονομικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέικομπ Χέλμπεργκ και η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ενώ από την ελληνική, ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.

Ο κ. Θεοχάρης τόνισε ότι η Διακήρυξη επιβεβαιώνει το κοινό όραμα Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών για ένα μέλλον που θεμελιώνεται στην ευημερία, την καινοτομία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Η συμφωνία δίνει έμφαση στην ενίσχυση των αλυσίδων εφοδιασμού ή εναλλακτικά στη δημιουργία ανθεκτικών αλυσίδων, στην προώθηση υπεύθυνης τεχνολογικής ανάπτυξης, και στη συνεργασία σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, τα κρίσιμα ορυκτά, οι ψηφιακές υποδομές και η τεχνητή νοημοσύνη.

Η Ελλάδα, ως αξιόπιστος σύμμαχος και στρατηγικός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ενισχύει τον ρόλο της ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Η πρωτοβουλία, όπως επισημαίνει η αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα, εντάσσεται στο όραμα του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για μια νέα εποχή οικονομικής διπλωματίας που θα ενισχύει την ειρήνη και την ασφάλεια μέσω των ιδιωτικών επενδύσεων, της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής συνεργασίας.

Ο υφυπουργός Χέλμπεργκ δήλωσε: «Οι σύμμαχοί μας σε όλο τον κόσμο επιδιώκουν να διασφαλίσουν τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες, αξιοποιώντας παράλληλα τις ευκαιρίες που γεννά η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης. Οι εταίροι των ΗΠΑ γνωρίζουν πως η ευημερία διαχέεται σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Αμερική, ως γενέτειρα αυτής της τεχνολογικής επανάστασης, αποτελεί αναντικατάστατο εταίρο, έτοιμο να συνεργαστεί με τους φίλους της για ένα καλύτερο μέλλον. Μέσω αυτής της ιστορικής Διακήρυξης, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα θα υλοποιήσουν εμβληματικά έργα που θα καθορίσουν την οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης για τις επόμενες δεκαετίες».

Από την πλευρά της, η πρέσβης Γκίλφοϊλ σημείωσε: «Δεν είναι τυχαίο ότι επιλέξαμε την Ελλάδα για την έναρξη αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας, που επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας στην αξιόπιστη τεχνολογία και στην οικοδόμηση οικονομιών βασισμένων στην καινοτομία. Στην Αθήνα φυτεύτηκε ο πνευματικός σπόρος που άνοιξε τον δρόμο για την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης που βιώνουμε σήμερα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα δεσμεύονται με υπερηφάνεια να διασφαλίσουν ότι οι εφοδιαστικές μας αλυσίδες – και κατ’ επέκταση οι οικονομίες που στηρίζουν τις κοινωνίες μας – θα παραμείνουν ασφαλείς και ανθεκτικές, σήμερα και στο μέλλον».

Κύριες δεσμεύσεις της Διακήρυξης

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη κοινή τους δέσμευση να προωθήσουν την ευημερία, την τεχνολογική πρόοδο και την οικονομική ασφάλεια, με στόχο μεταξύ άλλων την:

  • Ενίσχυση αξιόπιστων εφοδιαστικών αλυσίδων, απαραίτητων για τη στήριξη της κοινής οικονομικής ανάπτυξης.
  • Προώθηση αξιόπιστων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που διαχειρίζονται υπεύθυνα την πρώιμη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
  • Ενεργοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για τη δημιουργία εμβληματικών έργων και ποιοτικών θέσεων εργασίας.
  • Προστασία ευαίσθητων τεχνολογιών και κρίσιμων υποδομών από περιττή πρόσβαση ή έλεγχο από χώρες που εμπνέουν ανησυχία.
  • Διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μέσω συντονισμένων ενεργειών απέναντι σε κρατικά επιδοτούμενη πλεονάζουσα μεταφορική ικανότητα και αθέμιτες πρακτικές ντάμπινγκ.
  • Ανάπτυξη αξιόπιστων δικτύων επικοινωνίας, όπως συστήματα ΤΠΕ (ICT), οπτικών ινών και κέντρων δεδομένων (data centers).
  • Δημιουργία ανοικτού και σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος που ενισχύει το διεθνές εμπόριο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα θα διερευνήσουν περαιτέρω συνεργασίες σε μια σειρά εμβληματικών έργων που καλύπτουν ολόκληρο το τεχνολογικό φάσμα — από τη συνδεσιμότητα και τις υποδομές δεδομένων έως τους ημιαγωγούς, τη βιομηχανική παραγωγή υψηλής τεχνολογίας, την εφοδιαστική αλυσίδα, την επεξεργασία ορυκτών και την ενέργεια.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/11/2025 - 19:00
