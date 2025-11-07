Ενισχυμένος ρόλος της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια – Ικανοποίηση στην κυβέρνηση
20:40 - 07 Νοε 2025

Ενισχυμένος ρόλος της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια – Ικανοποίηση στην κυβέρνηση

Reporter.gr Newsroom
Μήνυμα με σαφές γεωπολιτικό αποτύπωμα έστειλε την Παρασκευή (7/11) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η Τουρκία δεν μπορεί να αποτελέσει πύλη εισόδου ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Όπως υπογράμμισε, η Ελλάδα αναδεικνύεται πλέον σε βασικό κόμβο ενεργειακής ασφάλειας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία, μέσω της εισαγωγής και διακίνησης αμερικανικού LNG.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι από το 2024 η χώρα έχει καταστεί καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που σηματοδοτεί τη ριζική αναβάθμιση της θέσης της στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αρχιτεκτονική. «Πριν από πέντε χρόνια ήμασταν απλώς υποσημείωση στο ενεργειακό μωσαϊκό της Ευρώπης», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συνάντηση με τον αναπληρωτή ΥΠΕΞ των ΗΠΑ

Στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κ. Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικλ Ρήγας, ελληνικής καταγωγής, όπου οι δύο πλευρές εστίασαν στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών, ειδικά στον τομέα της ενέργειας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ενεργειακές συμφωνίες και γεωστρατηγική αναβάθμιση

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι οι νέες συμφωνίες για εξορύξεις υδρογονανθράκων στο Ιόνιο και η συμφωνία με τις ΗΠΑ για μεταφορά αμερικανικού LNG μέσω της χώρας μας στην ΝΑ Ευρώπη και την Ουκρανία αποτελούν ουσιαστική γεωστρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας, δίνοντας «ανάσα» στο διπλωματικό επίπεδο μετά από μια περίοδο αβεβαιότητας στα ελληνοτουρκικά, επιπλοκές με την Αίγυπτο λόγω Μονής Σινάς και χάραξης μέρους της ΑΟΖ και προβλήματα με τη Λιβύη. Παράλληλα, ευρωπαϊκοί κύκλοι επιμένουν ότι η Τουρκία πρέπει να συμπεριληφθεί στο ευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας, με τη συμμετοχή της ήδη μέσω του προγράμματος SAFE μέσω εταιρειών τουρκικών συμφερόντων.

Κριτική από την αντιπολίτευση

Η αντιπολίτευση πάντως ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τον χειρισμό του ζητήματος. Το ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε ότι ο νόμος του 2011, επί δικής του διακυβέρνησης, άνοιξε τον δρόμο για τις σημερινές συμφωνίες, ενώ κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη για αδράνεια κατά την πρώτη του θητεία, όταν είχε χαρακτηρίσει την αξιοποίηση υδρογονανθράκων ως «μάχη του περασμένου αιώνα».

Επικριτική στάση τηρεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ επιφυλάξεις εκφράζονται από τη Νέα Αριστερά.

Η τουρκική αντίδραση και ο ρόλος του σχήματος 3+1

Στην Άγκυρα, τα πρώτα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για προσπάθεια «περικύκλωσης» της Τουρκίας με αφορμή την αναβίωση του σχήματος 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ), που στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να φανεί πώς θα διαμορφωθεί η στάση της τουρκικής πλευράς απέναντι στις ελληνικές πρωτοβουλίες και στη νέα ενεργειακή πραγματικότητα της περιοχής.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/11/2025 - 20:32
Η Κομισιόν βάζει «ασπίδα» στο έργο Ελλάδας – Κύπρου απέναντι στις τουρκικές απειλές
Η Κομισιόν βάζει «ασπίδα» στο έργο Ελλάδας – Κύπρου απέναντι στις τουρκικές απειλές

