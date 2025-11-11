ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κικίλιας: Προωθούμε αναπτυξιακές συμφωνίες για σταθερότητα και ευημερία στη Μεσόγειο
Ναυτιλία
11:58 - 11 Νοε 2025

Κικίλιας: Προωθούμε αναπτυξιακές συμφωνίες για σταθερότητα και ευημερία στη Μεσόγειο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Η σύνδεση, η συνεργασία και η προώθηση επενδυτικών και αναπτυξιακών συμφωνιών σε ναυτιλία και λιμενικές υποδομές θα βοηθήσουν στη  σταθερότητα της περιοχής, θα προσφέρουν ασφάλεια και θα φέρουν ευημερία στις χώρες μας», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από το συνέδριο “TransMEA 2025” στο Κάιρο.

Ο Βασίλης Κικίλιας επισήμανε πως «η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου σε αυτούς τους τομείς δεν είναι μόνο ζήτημα διπλωματίας, αλλά μια πραγματική ανάγκη για την ανάπτυξη της Μεσογείου».

Ο υπουργός ανέφερε ότι «η Ελλάδα διαθέτει τον ισχυρότερο στόλο στον κόσμο, έχει μια διαχρονική σχέση με την Αίγυπτο και, άρα, οι δύο χώρες προχωρούν από κοινού δυναμικά σε επενδύσεις και σε αναβάθμιση λιμένων, υποδομών και εγκαταστάσεων».

Συνεχίζοντας, υπογράμμισε τη σημασία των επενδυτικών συμφωνιών και συνεργασιών στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμανιών, των υποδομών και της ενέργειας.

Αναφορικά με την ενεργειακή διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου σημείωσε πως «τα επόμενα χρόνια θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη επένδυση μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας, το ηλεκτρικό καλώδιο από την Αίγυπτο προς την Ελλάδα και στη συνέχεια θα παρέχεται ηλεκτρική ενέργεια στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση».

Κλείνοντας, ανέδειξε τη σημασία των συνεργασιών: «Ελπίζω ότι μπορούμε να εργαστούμε όλοι μαζί, μέσα από εμπορικες, επενδυτικές και ενεργειακές συμφωνίες, που θα βοηθήσουν τους δύο λαούς να προοδεύσουν και να βελτιώσουν το επίπεδο ζωής τους. Η συνεργασία και η διασύνδεση μπορούν να προσφέρουν σταθερότητα, ασφάλεια και ανάπτυξη και στις δύο χώρες».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο IMO τιμά την Ελένη Πολυχρονοπούλου για τη συμβολή της στην ενδυνάμωση των γυναικών στη ναυτιλία
Ναυτιλία

Ο IMO τιμά την Ελένη Πολυχρονοπούλου για τη συμβολή της στην ενδυνάμωση των γυναικών στη ναυτιλία

Κίνα και Ορμούζ: Οικονομικό συμφέρον, γεωπολιτική ισορροπία και πίεση για επαναλειτουργία
Ναυτιλία

Κίνα και Ορμούζ: Οικονομικό συμφέρον, γεωπολιτική ισορροπία και πίεση για επαναλειτουργία

Κικίλιας: Η ναυτιλία καθορίζει την οικονομική αντοχή της Ευρώπης – Δια θαλάσσης το 90% του παγκόσμιου εμπορίου
Πολιτική

Κικίλιας: Η ναυτιλία καθορίζει την οικονομική αντοχή της Ευρώπης – Δια θαλάσσης το 90% του παγκόσμιου εμπορίου

Κικίλιας: Οι πολιτικές πρέπει να γίνονται για τους ανθρώπους και τις κοινωνίες
Πολιτική

Κικίλιας: Οι πολιτικές πρέπει να γίνονται για τους ανθρώπους και τις κοινωνίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:22

Πλακιάς: Ο Γιωτόπουλος έκανε και 24 χρόνια φυλακή, Καραμανλής και Τριαντόπουλος ούτε μία!

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:11

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων

Πολιτική
24/05/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

Τεχνολογία
24/05/2026 - 13:32

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμά

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ