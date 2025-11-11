Κικίλιας: Προωθούμε αναπτυξιακές συμφωνίες για σταθερότητα και ευημερία στη Μεσόγειο

«Η σύνδεση, η συνεργασία και η προώθηση επενδυτικών και αναπτυξιακών συμφωνιών σε ναυτιλία και λιμενικές υποδομές θα βοηθήσουν στη σταθερότητα της περιοχής, θα προσφέρουν ασφάλεια και θα φέρουν ευημερία στις χώρες μας», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από το συνέδριο “TransMEA 2025” στο Κάιρο.

Ο Βασίλης Κικίλιας επισήμανε πως «η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου σε αυτούς τους τομείς δεν είναι μόνο ζήτημα διπλωματίας, αλλά μια πραγματική ανάγκη για την ανάπτυξη της Μεσογείου».

Ο υπουργός ανέφερε ότι «η Ελλάδα διαθέτει τον ισχυρότερο στόλο στον κόσμο, έχει μια διαχρονική σχέση με την Αίγυπτο και, άρα, οι δύο χώρες προχωρούν από κοινού δυναμικά σε επενδύσεις και σε αναβάθμιση λιμένων, υποδομών και εγκαταστάσεων».

Συνεχίζοντας, υπογράμμισε τη σημασία των επενδυτικών συμφωνιών και συνεργασιών στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμανιών, των υποδομών και της ενέργειας.

Αναφορικά με την ενεργειακή διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου σημείωσε πως «τα επόμενα χρόνια θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη επένδυση μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας, το ηλεκτρικό καλώδιο από την Αίγυπτο προς την Ελλάδα και στη συνέχεια θα παρέχεται ηλεκτρική ενέργεια στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση».

Κλείνοντας, ανέδειξε τη σημασία των συνεργασιών: «Ελπίζω ότι μπορούμε να εργαστούμε όλοι μαζί, μέσα από εμπορικες, επενδυτικές και ενεργειακές συμφωνίες, που θα βοηθήσουν τους δύο λαούς να προοδεύσουν και να βελτιώσουν το επίπεδο ζωής τους. Η συνεργασία και η διασύνδεση μπορούν να προσφέρουν σταθερότητα, ασφάλεια και ανάπτυξη και στις δύο χώρες».