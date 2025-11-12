Mitsubishi Gas Chemical: Υπογράφει συμφωνία για 1 εκατ. τόνους «πράσινης» μεθανόλης ετησίως από το 2029
22:29 - 12 Νοε 2025

Mitsubishi Gas Chemical: Υπογράφει συμφωνία για 1 εκατ. τόνους «πράσινης» μεθανόλης ετησίως από το 2029

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Η Mitsubishi Gas Chemical (MGC) υπέγραψε μακροχρόνια συμφωνία προμήθειας και πώλησης με την αμερικανική Transition Industries LLC (TI) για την προμήθεια περίπου 1 εκατομμυρίου τόνων μεθανόλης εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών άνθρακα ετησίως, αρχής γενομένης από το 2029. 

Η συμφωνία προβλέπει τη διάθεση του καυσίμου σε πελάτες στην Ιαπωνία και την Ασία, για χρήση τόσο στη χημική βιομηχανία όσο και ως καύσιμο ναυτιλίας.

Ο Masahiko Naito, Εκτελεστικός Διευθυντής και επικεφαλής του τομέα C1 Chemicals της MGC, δήλωσε ότι στόχος της εταιρείας είναι να «επιταχύνει την απανθρακοποίηση των βασικών βιομηχανιών, προμηθεύοντας χαμηλών εκπομπών καύσιμα στην Ιαπωνία και την Ασία».

Η μεθανόλη θα παραχθεί στο Pacifico Mexinol, ένα μεγάλης κλίμακας έργο χαμηλού άνθρακα που αναπτύσσει η Transition Industries στο Topolobampo της Σιναλόα (Μεξικό), σε συνεργασία με τη Διεθνή Χρηματοδοτική Εταιρεία (IFC) του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Το εργοστάσιο θα έχει ετήσια παραγωγική ικανότητα 2,15 εκατομμυρίων τόνων “πράσινης” και “μπλε” μεθανόλης, με τελική επενδυτική απόφαση να αναμένεται μεταξύ τέλους 2025 και μέσα του 2026, και εμπορική λειτουργία γύρω στα μέσα του 2029.

Η παραγωγή “μπλε” μεθανόλης θα βασίζεται στη χρήση φυσικού αερίου με σημαντικά μειωμένες εκπομπές CO₂, ενώ η “πράσινη” μεθανόλη θα προκύπτει από δέσμευση CO₂ και αντίδρασή του με υδρογόνο ανανεώσιμης προέλευσης.

Στην τελετή υπογραφής παρευρέθηκαν ο CEO της TI, Rommel Gallo, ο Naito της MGC, καθώς και εκπρόσωποι των πρεσβειών των ΗΠΑ και του Μεξικού, χρηματοπιστωτικών οργανισμών, τεχνικών εταιρειών και της Mitsui O.S.K. Lines (MOL), η οποία θα αναλάβει και τη θαλάσσια μεταφορά της μεθανόλης από το Μεξικό.

Ο Gallo ανέφερε ότι η εταιρεία εξετάζει τη χρήση δεξαμενόπλοιων 50.000 DWT, ανάλογα με τις αγορές προορισμού, ώστε να διασφαλιστεί η οικονομικά αποδοτική μεταφορά του νέου καυσίμου.

Παρά την αναβολή ενός έτους που αποφάσισε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) για τα μέτρα μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ο Naito τόνισε ότι «η πορεία προς την απανθρακοποίηση δεν αλλάζει», καθώς αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των πλοίων που κινούνται με καύσιμο μεθανόλης.

Η συμφωνία MGC–Transition Industries αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας και της βιομηχανίας, ενισχύοντας τον ρόλο της Ασίας ως αγορά-κλειδί στην παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση.

