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Η ελληνική Altomare στη «μαύρη λίστα» του Τραμπ, στο πλαίσιο των κυρώσεων κατά του Ιράν
Ναυτιλία
10:45 - 21 Νοε 2025

Η ελληνική Altomare στη «μαύρη λίστα» του Τραμπ, στο πλαίσιο των κυρώσεων κατά του Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Στο πλαίσιο της εκστρατείας «μέγιστης πίεσης» κατά του Ιράν, οι ΗΠΑ επέβαλαν την Πέμπτη (21/11) κυρώσεις σε ελληνική πλοιοκτήτρια εταιρεία, έναν Ινδό διαχειριστή πλοίων και έναν ναυλωτή από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έθεσε επίσης στη μαύρη λίστα επιπλέον δεξαμενόπλοια και πλοία LPG, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει πλέον "εντοπίσει" 170 πλοία που εξυπηρετούν την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με το TradeWinds, οι νέες κυρώσεις περιλάμβαναν την ελληνική πλοιοκτήτρια εταιρεία Altomare (συμφερόντων Μπάκου - Καϋμενάκη), η οποία μπήκε στη μαύρη λίστα μαζί με το πλοίο της Kallista 317.000 dwt (έτος κατασκευής 2010).

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι το πλοίο μετέφερε σχεδόν 4 εκατ. βαρέλια ιρανικού πετρελαίου για την Sepehr Energy σε πολλαπλές φορτώσεις.

Η VesselsValue αναφέρει ότι η Altomare διαθέτει στόλο πέντε VLCC. .

«Σκιώδης στόλος»

Οι ΗΠΑ επέβαλαν επίσης κυρώσεις σε τέσσερα πλοία που φέρεται να ανήκουν στον ιρανό μεγιστάνα του LPG Seyed Asadoollah Emamjomeh, καθώς και σε δεξαμενόπλοια που κατηγορούνται ότι αποτελούν μέρος του «σκιώδους στόλου».

«Η σημερινή ενέργεια συνεχίζει την εκστρατεία του Υπουργείου Οικονομικών για να διακόψει τη χρηματοδότηση του ιρανικού καθεστώτος για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και την υποστήριξη τρομοκρατικών proxies», δήλωσε ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ, Σκοτ Μπέσεντ. «Η διατάραξη των εσόδων του ιρανικού καθεστώτος είναι κρίσιμη για τον περιορισμό των πυρηνικών του φιλοδοξιών», πρόσθεσε.

Το Υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει ενεργά την παρεμπόδιση πλοίων συνδεόμενων με το Ιράν από τότε που ο Τραμπ εξέδωσε εντολή τον Φεβρουάριο, ανανεώνοντας το αίτημά του για «μέγιστη πίεση» σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Η προσπάθεια, που είχε χαρακτηρίσει και την πρώτη του θητεία, επικεντρώνεται έντονα στα δεξαμενόπλοια λόγω του ρόλου τους στη μεταφορά των εξαγωγών πετρελαίου που χρηματοδοτούν τον ιρανικό στρατό.

Οι κυρώσεις της Πέμπτης στόχευσαν αυτό που το Υπουργείο Οικονομικών περιέγραψε ως δίκτυο εταιρειών βιτρίνας της Sepehr Energy Jahan Nama Pars Co και δεξαμενόπλοια του «σκιώδους στόλου».

Πωλήσεις πετρελαίου για τον στρατό

Η Sepehr Energy θεωρείται ο βραχίονας πωλήσεων πετρελαίου του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν.

Επίσης την Πέμπτη, οι ΗΠΑ έθεσαν στη μαύρη λίστα την εταιρεία ναυλώσεων Luan Bird Shipping με έδρα τα ΗΑΕ, για τη συνεργασία της με τη Sepehr Energy από τα τέλη του 2024 έως τις αρχές του 2025 για τη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου. Η εταιρεία —όπως και άλλες που αναφέρονται στο άρθρο— δεν κατέστη δυνατό να σχολιάσει άμεσα.

Η τελευταία ενέργεια περιλάμβανε επίσης την καταχώρηση στη μαύρη λίστα της εταιρείας των ΗΑΕ Mars Investment, η οποία κατηγορείται ότι λειτουργεί ως εταιρεία-βιτρίνα της Sepehr Energy για ναυλώσεις.

Κυρώσεις επιβλήθηκαν και στην Moon Line Plastics and Raw Materials Trading, που κατηγορείται ότι αποτελεί ακόμη μία εταιρεία-βιτρίνα που δρα ως μεταφορέας πετρελαίου.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν ακόμη κυρώσεις στην RN Ship Management της Ινδίας για τη διαχείριση πολλών πλοίων για τη Sepehr.

Το Υπουργείο Οικονομικών στοχοποίησε επίσης και άλλους παρόχους ναυτιλιακών υπηρεσιών, όπως την εταιρεία των ΗΑΕ Alsafeenah Althahabya Ship and Boats Spare Parts and Components Trading, για την εξυπηρέτηση δεξαμενόπλοιων του σκιώδους στόλου που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο.



Τελευταία τροποποίηση στις 21/11/2025 - 11:07
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