ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μητσοτάκης: Είμαστε κόμβος για το αμερικανικό φυσικό αέριο - Μέτρα που αντιμετωπίζουν την ακρίβεια στον προϋπολογισμό
Πολιτική
08:46 - 21 Νοε 2025

Μητσοτάκης: Είμαστε κόμβος για το αμερικανικό φυσικό αέριο - Μέτρα που αντιμετωπίζουν την ακρίβεια στον προϋπολογισμό

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στο συνέδριο Bloomberg New Economy Forum που διοργανώνεται στη Σιγκαπούρη συμμετείχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην ελληνική οικονομία, αλλά και τις διεθνείς εξελίξεις.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει μία αξιοσημείωτη επιστροφή και οι ρυθμοί ανάπτυξης που καταγράφει είναι υψηλότεροι από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρωθυπουργός τοποθέτησε και πάλι τις εθνικές εκλογές το 2027, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και αναφέρθηκε στο αποτύπωμα της φορολογικής μεταρρύθμισης που, όπως λέει, θα ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών ως απάντηση στην ακρίβεια.

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο για την κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη.«Η Ελλάδα γίνεται ενεργειακός κόμβος για τα Βαλκάνια, την Ουκρανία και την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Είμαστε κόμβος για το αμερικανικό φυσικό αέριο και ενισχύουμε τη θέση μας στον χάρτη», ανέφερε.

«Η Ελλάδα έχει κάνει αξιοσημείωτη επιστροφή, παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, το χρέος βελτιώνεται, ο ρυθμός ανάπτυξης είναι υψηλότερος από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο κι έχουμε αποδείξει ότι η κρίση ανήκει στο παρελθόν. Έχουμε καταδείξει στην Ελλάδα ότι μπορούμε να έχουμε αξιόπιστες κυβερνήσεις», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

«Ορισμένες λύσεις είναι ευρωπαϊκές όμως οι δύσκολες μεταρρυθμίσεις είναι εθνική αρμοδιότητα κάθε κράτους. Έχουμε σταθερή κυβέρνηση, έχουμε δεύτερη θητεία με πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, οι εκλογές μας θα διεξαχθούν το 2027 και το κυβερνών κόμμα προηγείται αρκετές μονάδες. Είμαι αισιόδοξος για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας. Έχουμε προβλήματα με το κόστος ζωής, όμως υλοποιήσαμε τις δεσμεύσεις μας και ο νέος προϋπολογισμός θα ψηφιστεί με μέτρα ελάφρυνσης που αντιμετωπίζουν την ακρίβεια. Σε αντίθεση με άλλες κυβερνήσεις οι επιδόσεις μας επιτρέπουν τη λήψη μέτρων στήριξης χωρίς να ξεχνάμε ότι αναγκαστήκαμε να επιβάλλουμε δύσκολες μεταρρυθμίσεις όπως στο συνταξιοδοτικό», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η Ευρώπη αφυπνίστηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία»

«Πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα για να λάβουμε αποφάσεις», είπε ο Πρωθυπουργός, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ενώ διευκρίνισε ότι δεν έχει κοινοποιηθεί επίσημα στους Ευρωπαίους ηγέτες το σχέδιο Τραμπ για τερματισμό του πολέμου. «Έχουμε καταστήσει σαφές ότι καμία συμφωνία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την Ουκρανία και το προβληματικό σημείο για εμένα είναι η παραχώρηση εδαφών. Κατανοούμε ότι ως Ευρωπαίοι πρέπει να στηρίξουμε οικονομικά την Ουκρανία. Πιστεύω ότι κάθε ευρωπαϊκή χώρα προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις δικές της προκλήσεις, όμως εναπόκειται σε κάθε χώρα να προωθήσει μεταρρυθμίσεις ώστε να υπάρχει κοινός βηματισμός», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Πιστεύω βαθιά στις διατλαντικές σχέσεις»

Σε ερώτηση του Τζον Μικλεθγουέιτ, περί προτιμήσεων του Τραμπ σε αυταρχικούς ηγέτες όπως ο Ερντογάν, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η σχέση με τις ΗΠΑ είναι ισχυρή, καθώς πρόκειται για στρατηγικό εταίρο. «Καταδεικνύεται ότι μπορούμε να συνεργαστούμε αποτελεσματικά όπως στην ενέργεια. Πιστεύω ότι ο στόχος απέναντι στην Τουρκία είναι να βρεθεί τρόπος συζήτησης για το θαλάσσιο Δίκαιο χωρίς ένταση. Δική μου ευθύνη είναι η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας. Έχουμε αποτρεπτική στάση έναντι κάθε χώρας που θα μπορούσε να απειλήσει την άμυνά μας.»

Η Ελλάδα γέφυρα με την Ασία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην εποικοδομητική συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Σιγκαπούρης, επισημαίνοντας τις κοινές αρχές και αξίες στην ελεύθερη οικονομία και στο κράτος Δικαίου. «Βλέπω ότι υπάρχει χώρος συνεργασίας χωρών της Ασίας με την Ευρώπη. Πιστεύω ότι η Σιγκαπούρη έχει σημαντικό ρόλο και θα θέλαμε στενότερους δεσμούς με τις χώρες της ομάδας Αsean καθώς η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Άπω Ανατολής», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέοι και παλαιοί στον Άρειο Πάγο και τις πλατείες
Ηλιάνα Χατζηδημητρίου

Νέοι και παλαιοί στον Άρειο Πάγο και τις πλατείες

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την αισχροκέρδεια των διυλιστηρίων
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την αισχροκέρδεια των διυλιστηρίων

Μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας και της εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης ElevenLabs για το ψηφιακό κράτος
Ειδήσεις

Μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας και της εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης ElevenLabs για το ψηφιακό κράτος

Ενόχληση στο Μαξίμου για τις αιχμηρές ατάκες Καραμανλή για τις υποκλοπές
Πολιτική

Ενόχληση στο Μαξίμου για τις αιχμηρές ατάκες Καραμανλή για τις υποκλοπές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
03/06/2026 - 10:22

Αποστολάκη: Νέες υπέρογκες και αυθαίρετες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας με ευθύνη της κυβέρνησης

Ειδήσεις
03/06/2026 - 10:21

Πειραιάς: Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και αυξημένα μέτρα για την άφιξη του Crown Iris

Οικονομία
03/06/2026 - 10:18

ΟΟΣΑ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,9% το 2026 και 2% το 2027, με πληθωρισμό στα ύψη

Ειδήσεις
03/06/2026 - 10:17

ΕΕ: Προειδοποιεί για απώλεια 560000 θέσεων εργασίας λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους

Ανεμοδείκτης
03/06/2026 - 10:17

Τα δεδομένα των τελευταίων εκλογών ως χρήσιμη υπενθύμιση

Πολιτική
03/06/2026 - 10:09

ΣΥΡΙΖΑ: Αποχώρηση Μαντζουράνη λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή

Ναυτιλία
03/06/2026 - 10:01

Ελληνική σχεδίαση, εγχώρια ναυπήγηση: Ο νέος χάρτης των Eco Vessels από την Ελευσίνα έως τη Σύρο

Ειδήσεις
03/06/2026 - 09:59

Οι ΗΠΑ προτείνουν δασμούς 10% ή 12,5% σε αγαθά από 60 οικονομίες

Αναλύσεις
03/06/2026 - 09:54

ΧΑ: Ο ΓΔ δεν κατάφερε την υπέρβαση - Μετατίθεται η «μάχη» των 2400 μονάδων

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
03/06/2026 - 09:49

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Τα «κλειδιά» της σεζόν και οι επενδύσεις άνω των €60 εκατ. στην Πάτρα

Ειδήσεις
03/06/2026 - 09:43

ΟΠΕΚΕΠΕ: 13 συλλήψεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο για απάτη άνω των 2,5 εκατ. ευρώ - Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση

Χρηματιστήρια
03/06/2026 - 09:29

Ασία: Σε ιστορικό υψηλό ο ιαπωνικός Nikkei παρά την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή

Σχόλια Αγοράς
03/06/2026 - 09:10

Τα αποτελέσματα τριμήνου των εισηγμένων δίνουν ρυθμό στην αγορά - Ποια νούμερα προβληματίζουν

Ειδήσεις
03/06/2026 - 09:03

ifo: Το κλίμα στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία παρουσιάζει ελαφρά βελτίωση

Πολιτική
03/06/2026 - 08:45

Πιερρακάκης: Το επόμενο αναπτυξιακό μέρισμα της Ευρώπης περνά από την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων

Ειδήσεις
03/06/2026 - 08:43

ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν σφοδρά πυρά στον Περσικό Κόλπο, δοκιμάζοντας την εύθραυστη εκεχειρία

Φορολογία
03/06/2026 - 08:29

Εφορία: Νέα προθεσμία για εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών - Ευκαιρία για μειώσεις στα πρόστιμα

Άλλοι Αρθρογράφοι
03/06/2026 - 08:21

O επιλεκτικός αναθεωρητισμός και το δίκαιο της θάλασσας

Ανεμοδείκτης
03/06/2026 - 08:05

Το ζήσαμε κι αυτό: Ανδρουλάκης, Άδωνις και Κωνσταντοπούλου στο ίδιο τραπέζι

Ειδήσεις
03/06/2026 - 08:02

Τραμπ και Νετανιάχου συγκρούονται για το πώς θα τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν - Το παρασκήνιο

Ειδήσεις
03/06/2026 - 07:58

Πληθαίνουν οι επιθέσεις της Ρωσίας κατά αμάχων, καθώς η προέλασή της στο πεδίο της μάχης έχει βαλτώσει

Υγεία
03/06/2026 - 07:32

Νικοτίνη και διατροφικές διαταραχές: Η αθέατη επιδημία στους εφήβους

Magazino
03/06/2026 - 07:20

AΦTER: Αυτό είναι το μεταμεσονύκτιο, εορταστικό μουσικό πρόγραμμα της Πειραιώς 260

Magazino
03/06/2026 - 06:56

Η 2η Μπιενάλε Κεραμικής στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου

Ειδήσεις
02/06/2026 - 23:59

Κόστα σε Βόρεια Μακεδονία: «Μόνη οδός για την ένταξη στην ΕΕ η συνταγματική αλλαγή»

Ειδήσεις
02/06/2026 - 23:45

Γερμανία: Νέο ιστορικό ρεκόρ φτώχειας – 13,3 εκατ. πολίτες στο όριο, εκρηκτική αύξηση ανισοτήτων

Πολιτική
02/06/2026 - 23:30

Πλεύρης: Εάν αποτύχει το Σύμφωνο Μετανάστευσης θα πάμε σε πιο σκληρές πολιτικές ως Ευρώπη

Χρηματιστήρια
02/06/2026 - 23:23

Wall σε νέα ρεκόρ: Άλμα Dow και ιστορικό κλείσιμο S&P 500 πάνω από τις 7.600 μονάδες

Ανακοινώσεις
02/06/2026 - 23:20

Εθνική Τράπεζα: Διάθεση δωρεάν μετοχών σε 162 δικαιούχους στο πλαίσιο του Stock Awards

Πολιτική
02/06/2026 - 23:15

Τούρκος Πρέσβης: Μήνυμα προσέγγισης Ελλάδας–Τουρκίας στα Ποσειδώνια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ