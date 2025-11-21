Dimand: Στη γραμμή εκκίνησης το εμβληματικό έργο στο ΦΙΞ στη Δυτική Θεσσαλονίκη

Μια μεγάλη επένδυση της τάξης των 170 εκατ. ευρώ που αλλάζει τη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης αναμένεται άμεσα να ξεκινήσει.

Ο λόγος για την ανάδειξη και αξιοποίηση του ακινήτου Φιξ στη δυτική Θεσσαλονίκη που τρέχει η Dimand

Όπως αναφέρθηκε σε δημοσιογραφική ενημέρωση που διοργανώθηκε in situ από την εταιρεία και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Dimand, Δημήτρης Ανδριόπουλος, ήδη έχει εκδοθεί η προέγκριση της οικοδομικής άδειας.

Αυτό παραπέμπει σε εκκίνηση εργασιών μέσα στο επόμενο δίμηνο. Αυτές θα αφορούν κυρίως σε εκσκαφές για τη διαμόρφωση του χώρου, ενώ στη συνέχεια θα γίνει η έναρξη των έργων πολιτικού μηχανικού για την διαμόρφωση των κτιρίων και των υπαίθριων χώρων.

Συνολικά, το πλάνο ανάπτυξης έχει έκταση 70.000 τ.μ. ενώ τονίστηκε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν επεκτάσεις στα κτίρια, ούτε περαιτέρω αύξηση στο ύψος τους.

Ο κ.Ανδριόπουλος μάλιστα ανέφερε πως μέσα στο μεγάλο αυτό project προβλέπεται η δημιουργία μιας μεγάλης πλατείας έκτασης 15 στρεμμάτων που αντιστοιχεί με την έκταση της πλατείας Αριστοτέλους.

Το project στο σύνολο του θα πιστοποιηθεί με LEED GOLD.

Τα έργα αναμένεται να αναλάβει να τα εκτελέσει η ΜΕΤΚΑ η οποία διευρύνει περαιτέρω την παρουσία της στη Θεσσαλονίκη. Το χρονοδιάγραμμα του έργου εκτιμά την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω έργων μέχρι το 2028.

Παράλληλα, ο κ.Ανδριόπουλος αποκάλυψε πως η Dimand είναι σε διαπραγματεύσεις για μια τρίτη επένδυση στην περιοχή που αφορά ακίνητο έκτασης 20.000-25.000 τμ.

Τα έργα στο ακίνητο του Φιξ

Το master plan για την αξιοποίηση του ακινήτου των 25 στρεμμάτων στου Φιξ, εκπονήθηκε από το αρχιτεκτονικό γραφείο Foster and Partners. Τα υφιστάμενα κτίρια, όπως έγινε γνωστό, θα διατηρήσουν τα βασικά τους χαρακτηριστικά και θα αποτελέσουν σημείο κατατεθέν για την περιοχή. To συνολικό σχέδιο παραπέμπει σε ένα μοντέρνο industrial mixed use κτιριακό συγκρότημα όπου η ιστορία συναντά τον μοντερνισμό σε ένα μοναδικό συνδυασμό που επιχειρεί να δημιουργήσει ένα πόλο έλξης με επίκεντρο τον ελεύθερο χώρο που θα έχει έκταση όσο και η πλατεία Αριστοτέλους. Ένα μέρος διαλόγου μεταξύ του παλιού και του νέου όπως είπε σε μήνυμα του ο Lord Norman Foster.

Ουσιαστικά το βασικό αντικείμενο αφορά στην αποκατάσταση και ανάδειξη τριών διατηρητέων -και σε πολύ κακή κατάσταση σήμερα- κτιρίων που βρίσκονται εντός του ακινήτου ενώ θα ανεγερθούν παράλληλα δύο νέα κτίρια το ένα για κατοικίες και το άλλο ξενοδοχείο σε έκταση 30.000 τ.μ.

Στο πρώτο ακίνητο (το λεγόμενο Συγκρότημα 1) θα μετασκευαστεί σε μπουτίκ ξενοδοχείο έως 38 δωματίων ενώ θα περιλαμβάνεται και χώρος και εκθέσεις τέχνης. Η αρχιτεκτονική μελέτη έχει γίνει από George Batzios Architects.

Στο δεύτερο ακίνητο (Συγκρότημα 2) που είναι το διατηρητέο 6.900 τ.μ. και αγόρασε το υπουργείο Πολιτισμού έναντι 8,2 εκατ. ευρώ, θα γίνει αποκατάσταση και ανάδειξη σε χώρο πολιτισμού. Προβλέπεται η εγκατάσταση της Συμφωνικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, το MOMUS με την Συλλογή Κωστάκη που είναι μοναδική στον κόσμο, βιβλιοθήκη και άλλοι χώροι.

Εδώ ο σχεδιασμός έχει γίνει από το αρχιτεκτονικό γραφείο ASPA-KST. Η Dimand έχει αναλάβει την δωρεάν εκπόνηση των μελετών για το ΥΠΠΟ.

Πολύ σημαντική θα είναι και η ανάδειξη του κτιρίου Ζενέτου που είναι το Συγκρότημα 3. Ο κ.Ανδριόπουλος το χαρακτήρισε ως πολύ σημαντικό το ακίνητο και με ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά. Αρχιτεκτονικά φέρει την υπογραφή του γραφείου Foster and Partners.

Το κτίριο ανεγέρθηκε το 1959 και αποτέλεσε το εμφιαλωτήριο της Φιξ. Το ακίνητο 1.900 τ.μ. θα μετατραπεί σε χώρο γαστρονομίας και εκδηλώσεων.

H νέα προσθήκη στο ακίνητο του Φιξ, είναι δύο βιοκλιματικά κτίρια συνολικής επιφάνειας 30.000 τ.μ. Το ένα θα είναι κτίριο κατοικιών και το δεύτερο θα είναι ξενοδοχείο. Τα κτίρια θα είναι πολυώροφα και στόχος τους είναι στο σύνολο του το κτιριακό συγκρότημα να έχει ζωή 24 ώρες μέσω της κατοικίας και της βραχύβιας διαμονής στο ξενοδοχείο.

Το κτίριο κατοικίας θα είναι επιφάνειας 19.800 τ.μ. με 96 διαμερίσματα και συνολικά θα έχει 9 ορόφους με 146 θέσεις στάθμευσης. Αντίστοιχα το ξενοδοχείο θα είναι επιφάνειας 11.250 τ.μ. με 153 δωμάτια και θα έχει 7 ορόφους ενώ θα έχει δυνατότητα 82 θέσεων στάθμευσης.

Αναφορικά με το ξενοδοχείο όπως ανέφερε ο κ.Ανδριόπουλος, τον ερχόμενο Ιανουάριο θα ανακοινωθεί ποια μεγάλη ξενοδοχειακή αλυσίδα θα το αναλάβει.

Στην παρουσίαση που έγινε από τους Foster and Partners το βασικό στοιχείο στην αρχιτεκτονική μελέτη είναι η παρουσία του κόκκινου τούβλου και οι καμάρες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επηρεαστεί και η κατασκευή των δύο κτιρίων που ουσιαστικά θα αποτελέσουν μια μοντέρνα προσθήκη στην υφιστάμενη κτιριακή "συλλογή" στο ακίνητο του Φιξ.