Γερμανία: Αυξάνονται οι εταιρείες που ανησυχούν για την επιβίωσή τους

Το ποσοστό των γερμανικών εταιρειών που φοβούνται έντονα για την οικονομική τους επιβίωση έχει αυξηθεί στο 8,1%. Τον Οκτώβριο του 2024, το ποσοστό ήταν 7,3%, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου ifo.

«Ο αριθμός των εταιρικών πτωχεύσεων είναι επομένως πιθανό να παραμείνει σε υψηλό επίπεδο τους επόμενους μήνες», λέει ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής ερευνών στο ifo. «Πολλές εταιρείες βρίσκονται υπό πίεση λόγω έλλειψης νέων παραγγελιών, ασθενούς ζήτησης και αυξανόμενου διεθνούς ανταγωνισμού».

Οι εταιρείες σε όλους τους τομείς βλέπουν την έλλειψη παραγγελιών, που οδηγεί σε σημαντικά σημεία συμφόρησης ρευστότητας, ως τη μεγαλύτερη απειλή για την επιβίωσή τους. Το υψηλότερο λειτουργικό κόστος και το κόστος προσωπικού επιβαρύνουν επίσης τις εταιρείες, ενώ η έλλειψη ζήτησης μειώνει τις πωλήσεις τους. Σε αυτό προστίθενται οι υψηλές γραφειοκρατικές απαιτήσεις που αυξάνουν περαιτέρω την πίεση.

Οι ανησυχίες για την επιβίωση αυξάνονται, ιδίως στον τομέα του λιανικού εμπορίου, με το 15% να αναφέρει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Πέρυσι, το ποσοστό ήταν 13,8%. Ο κίνδυνος αφερεγγυότητας έχει επίσης αυξηθεί μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών, με το 7,6% των εταιρειών να βλέπουν την οικονομική τους επιβίωση να απειλείται (Οκτώβριος 2024: 5,8%).

Στον τομέα της μεταποίησης, το μερίδιο μειώθηκε ελαφρώς από 8,6% σε 8,1%. Η κατάσταση μετριάστηκε επίσης κάπως στον τομέα των κατασκευών. Μετά από 7,9% το προηγούμενο έτος, το 6,3% των εταιρειών αντιμετωπίζει πλέον τεράστια οικονομικά προβλήματα.