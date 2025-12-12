Μαργέλου (Eurobank): Στο Top 10 in ship finance για 4η διαδοχική χρονιά

Στη λίστα των 10 προσωπικοτήτων με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως στον κλάδο της ναυτιλιακής χρηματοδότησης της Lloyd's για το 2025 περιλαμβάνεται η επικεφαλής της Μονάδας Shipping της Eurobank, Χριστίνα Μαργέλου, ως αποτέλεσμα των υψηλών επιδόσεων της Τράπεζας στις χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων του ναυτιλιακού τομέα.

Σταθερά από το 2022, η συντακτική ομάδα της Lloyd's List ξεχωρίζει την κα Μαργέλου ανάμεσα στις κορυφαίες προσωπικότητες με τη μεγαλύτερη επιρροή στην εμπορική τραπεζική, την επενδυτική τραπεζική και την εναλλακτική χρηματοδότηση του ναυτιλιακού έργου, σε διεθνές επίπεδο, αναγνωρίζοντας την πολύτιμη συνεισφορά της στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου.

Με εμπειρία που ξεπερνάει συνολικά τις τρεις δεκαετίες στον τομέα της ναυτιλίας, η κα Μαργέλου ηγείται της Μονάδας Shipping της Eurobank επί δέκα και πλέον έτη υλοποιώντας το στρατηγικό όραμα της Τράπεζας να αποτελεί έναν σταθερό και συνεπή σύμμαχο των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Η στρατηγική αυτή έχει οδηγήσει στη βράβευση της κας Μαργέλου και στο παρελθόν ως Shipping Financier of the Year 2017 από τη διεθνή οργάνωση Lloyds Shipping Awards. Όπως επισημαίνει η φετινή ανακοίνωση, ως επικεφαλής της ναυτιλιακής μονάδας της Eurobank, η κα Μαργέλου, έχει οδηγήσει την Τράπεζα σε απόσταση αναπνοής από το να γίνει η κορυφαία τράπεζα για την ελληνική ναυτιλία, καθώς οι ελληνικές τράπεζες απορροφούν σταθερά μερίδιο αγοράς στη χρηματοδότηση του ισχυρού ελληνόκτητου στόλου.

Ενσωματώνοντας την καινοτομία και τις αρχές ESG στη χρηματοδοτική της στρατηγική, η Eurobank τοποθετείται ανάμεσα στους θεσμούς που διαμορφώνουν τη νέα γενιά της ναυτιλιακής χρηματοδότησης. Ως σταθερός και αξιόπιστος χρηματοδότης του ναυτιλιακού κλάδου, η Τράπεζα θέτει τη βιωσιμότητα, την πειθαρχημένη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα στο επίκεντρο της στρατηγικής της διαθέτοντας σήμερα ένα δυναμικό χαρτοφυλάκιο περί των $5 δισ., συμπεριλαμβανομένων δεσμευμένων κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση νεότευκτων πλοίων.

Στους στρατηγικούς στόχους της Eurobank είναι η περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στις κύριες αγορές δραστηριοποίησής της σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο και Ηνωμένο Βασίλειο. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι πρόσφατες κινήσεις της Εurobank στην Κύπρο, με την έναρξη λειτουργίας της Εurobank Ltd (μετά την εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας και τη συγχώνευση με τη Eurobank Κύπρου) που συνεισέφεραν κατά $245 εκατ. στην αύξηση του ναυτιλιακού της χαρτοφυλακίου στην ελληνική και κυπριακή αγορά.

Εστιάζοντας στη χρηματοδότηση μεταχειρισμένων πλοίων καθώς και στη ναυπήγηση νέων σε κορυφαία ναυπηγεία της Κορέας, Ιαπωνίας και Κίνας, η Μονάδα Shipping της Eurobank εξυπηρετεί ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο ελληνικών και ναυτιλιακών ομίλων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, με έμφαση στα bulk carriers, δεξαμενόπλοια και πλοία εμπορευματοκιβωτίων.

Στρατηγική εστίαση στις βιώσιμες χρηματοδοτήσεις

Με μία συνεκτική στρατηγική για την ενίσχυση της ναυτιλιακής κοινότητας, ο Όμιλος Eurobank στοχεύει στην αύξηση του ναυτιλιακού του χαρτοφυλακίου εστιάζοντας σε βιώσιμες χρηματοδοτήσεις υιοθετώντας το μοντέλο του "disciplined growth", που συνδυάζει επιχειρηματική ανάπτυξη με υψηλά πρότυπα βιωσιμότητας. Όπως σημειώνεται από τη Lloyd’s, η πειθαρχημένη προσέγγιση στην ανάπτυξη, καθοδηγούμενη από την κ. Μαργέλου συνδυάζεται με την αυξανόμενη έμφαση στη χρηματοδότηση με όρους βιωσιμότητας καθώς η Τράπεζα ενσωματώνει την καινοτομία και τις αρχές ESG στη χρηματοδοτική της στρατηγική. Όπως επισημαίνει η Lloyd’s, αυτή η προσέγγιση, εντάσσεται στη μακροχρόνια δέσμευση της Eurobank προς τη ναυτιλιακή κοινότητα να δημιουργεί μία σταθερή βάση για μελλοντική ανάπτυξη, καθώς ο κλάδος μεταβαίνει προς μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, διαφάνεια και καινοτομία.

Αξίζει να σημειωθεί πως ακολουθώντας με συνέπεια μία στρατηγική βιώσιμων χρηματοδοτήσεων, η Eurobank έχει κατακτήσει σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, όπως το ESG Regional Top Rated από τη Morningstar Sustainalytics, καθώς και την ESG Industry Top Rated.