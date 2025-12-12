Το Βερολίνο δείχνει τη Μόσχα ως υπεύθυνη για κυβερνοεπίθεση και διάδοση ψευδών ειδήσεων – Κλήση στον Ρώσο πρέσβη

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας απέδωσε στη Ρωσία μια μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεση και μια εκστρατεία παραπληροφόρησης κατά την προεκλογική περίοδο των ομοσπονδιακών εκλογών. Ο Ρώσος πρέσβης κλήθηκε γι’ αυτό στο Υπουργείο Εξωτερικών, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου στο Βερολίνο την Παρασκευή (12/12).

Σύμφωνα με το Spiegel, η κυβερνοεπίθεση του Αυγούστου 2024 εναντίον της γερμανικής υπηρεσίας εναέριας κυκλοφορίας αποδόθηκε με σαφήνεια στο χακερικό συλλογικό »Fancy Bear«, γνωστό και ως APT28, και στην ευθύνη της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών GRU, δήλωσε την Παρασκευή εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στο Βερολίνο. Επιπλέον, μπορεί πλέον «με βεβαιότητα να ειπωθεί» ότι η Ρωσία προσπάθησε «τόσο τις τελευταίες ομοσπονδιακές εκλογές όσο και διαρκώς τις εσωτερικές υποθέσεις της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας να επηρεάσει και να αποσταθεροποιήσει».

Υπάρχουν επίσης αποδείξεις για παρέμβαση στις εκλογές. Για αυτό η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θεωρεί κυρίως υπεύθυνη την εκστρατεία »Storm-1516«. Στόχος της είναι να αποσταθεροποιήσει τη Γερμανία, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Η »Storm-1516« είναι μία από τις χειρότερες «μηχανές» παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο, ακόμη και με ρωσικά δεδομένα. Στον προεκλογικό αγώνα για την Bundestag, η εκστρατεία διέδιδε μέσω πολλών ψεύτικων ιστοσελίδων βίντεο γεμάτα ακραία ψεύδη. Τα βίντεο στρέφονταν κυρίως κατά της Ένωσης (CDU/CSU) και των Πράσινων.

Ψευδείς ειδήσεις για Μερτς και Χάμπεκ

Σε ένα από τα βίντεο εμφανιζόταν ένας υποτιθέμενος γιατρός, ο οποίος ισχυριζόταν ότι ο τότε υποψήφιος καγκελάριος της CDU, Φρίντριχ Μερτς, είχε νοσηλευτεί πριν από χρόνια σε κλινική στο Ζάουερλαντ λόγω σοβαρών ψυχολογικών προβλημάτων. Προβλήθηκαν μάλιστα και πλαστά ιατρικά έγγραφα.

Μια άλλη ιστοσελίδα, που διαχειρίζονταν οι πληροφοριακοί «πολεμιστές» της ίδιας εκστρατείας, κατασκεύασε μια ανύπαρκτη υπόθεση διαφθοράς ύψους εκατό εκατομμυρίων ευρώ για τον τότε υποψήφιο των Πρασίνων, Ρόμπερτ Χάμπεκ, στην οποία δήθεν εμπλέκονταν και Ουκρανοί πολιτικοί. Και αυτό ήταν εντελώς επινοημένο.

Μόλις λίγες ημέρες πριν από τις ομοσπονδιακές εκλογές του Φεβρουαρίου, εμφανίστηκαν τελικά στο διαδίκτυο πολλά ψεύτικα βίντεο, στα οποία υποστηριζόταν ότι τα ψηφοδέλτια της επιστολικής ψήφου ήταν νοθευμένα. Στα βίντεο φαίνονταν δήθεν ψηφοδέλτια από εκλογική περιφέρεια της Λειψίας στα οποία έλειπε το κόμμα AfD. «Αυτό είναι απάτη, δεν υπάρχει AfD», έλεγε μια φωνή.

Αυτό δεν ήταν επίσης αληθές. Η πόλη αντέδρασε γρήγορα και μίλησε σε ανακοίνωσή της για μια «στοχευμένη εκστρατεία». Από κύκλους ασφαλείας είχε ειπωθεί ήδη τότε ότι οι ψευδείς ειδήσεις πιθανότατα προέρχονταν από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Ειδικοί της Microsoft είχαν επίσης εκτιμήσει ότι η »Storm-1516« ήταν μια κρατικά καθοδηγούμενη ρωσική εκστρατεία. Σύμφωνα με αυτούς, η ομάδα προσπάθησε να επηρεάσει τις αμερικανικές εκλογές του 2024 προς όφελος του Ντόναλντ Τραμπ — με ψευδείς ιστορίες που στρέφονταν κατά του Δημοκρατικού Κόμματος. Έτσι, οι «πολεμιστές της πληροφορίας» διέδωσαν βίντεο ενός ψεύτικου ειδησεογραφικού σταθμού, στο οποίο μια γυναίκα σε αναπηρικό αμαξίδιο υποστήριζε ότι η υποψήφια πρόεδρος Καμάλα Χάρις την είχε κάποτε χτυπήσει με το αυτοκίνητο στο Σαν Φρανσίσκο — και στη συνέχεια είχε εξαφανιστεί ψυχρά από το σημείο του ατυχήματος.

Σύμφωνα με ειδικούς παραπληροφόρησης της γαλλικής κυβέρνησης, η ομάδα υπάρχει τουλάχιστον από το καλοκαίρι του 2023. Διαδίδει τόσο βίντεο με ερασιτέχνες ηθοποιούς — όπως στις περιπτώσεις της Χάρις και του Μερτς — όσο και deepfakes παραγόμενα με τεχνητή νοημοσύνη. Η »Storm-1516« αποτελεί «σημαντική απειλή για τον δημόσιο ψηφιακό διάλογο», σύμφωνα με τους Γάλλους.