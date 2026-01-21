Το πρόγραμμα και οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τα λιμάνια

Συζήτηση του προγράμματος του για τη λιμενική πολιτική και τον ρόλο των λιμανιών στη βιώσιμη ανάπτυξη πραγματοποίησε oToμέας Ναυτιλίας του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς αναδεικνύοντας την ανάγκη για ένα συνεκτικό εθνικό σχέδιο με επίκεντρο το δημόσιο συμφέρον, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη γεωπολιτική ασφάλεια.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η επιχειρηματικότητα γύρω από τα λιμάνια, επισημαίνοντας τον αυξημένο κόστος λιμενικών υπηρεσιών, τον κίνδυνο μονοπωλιακών πρακτικών και ζητήματα ψηφιακής και εθνικής ασφάλειας που συνδέονται με τη διαχείριση κρίσιμων υποδομών.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος τόνισε ότι τα λιμάνια αποτελούν στρατηγικούς κόμβους οικονομικής και εθνικής ισχύος και όχι απλώς εμπορικές υποδομές. Υπογράμμισε ότι η καθολική ιδιωτικοποίηση της διοίκησης λιμένων συνιστά ευρωπαϊκή εξαίρεση και δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την οικονομία, τις τοπικές κοινωνίες και την εθνική κυριαρχία.

Τη θεματική εισήγηση παρουσίασε ο Γραμματέας του Τομέα Ναυτιλίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Θάνος Πάλλης, αναπτύσσοντας την ολοκληρωμένη πρόταση του Κινήματος για τη λιμενική πολιτική, βασισμένη στο ευρωπαϊκό μοντέλο, με ισχυρούς δημόσιους φορείς διοίκησης, ιδιωτική πρωτοβουλία στις υπηρεσίες, δεσμευτικά master plans, θεσμική εποπτεία από την Πολιτεία και ενεργό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στην εκδήλωση παρενέβη ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, αναφερόμενος στη σύνθετη εμπειρία της πόλης από τη λειτουργία του λιμανιού και στην ανάγκη ουσιαστικών ανταποδοτικών οφελών και πραγματικής όσμωσης λιμανιού και πόλης.

Οι Δήμαρχοι Ηγουμενίτσας Παναγιώτης Νταής και Λαυρεωτικής κ. Δημήτρης Λουκάς και ο Γιωργος Αλεξάκης από την Περιφέρεια Κρήτης τόνισαν την απουσία θεσμών εποπτείας των λιμένων που ιδιωτικοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ ενώ ο βουλευτής Στ. Μιχαηλίδης ανέδειξε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι λιμένες της περιφέρειας και ιδιαίτερα της νησιωτικής Ελλάδας και το κοινοβουλευτικό έργο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για τους λιμένες.

Ιδιαίτερη σημασίας ήταν η παρέμβαση της Άννας Διαμαντοπούλου, Υπεύθυνης Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική ένταξης της λιμενικής πολιτικής και της ανάπτυξης της θαλάσσιας οικονομίας στο συνολικό κυβερνητικό σχέδιο του Κινήματος.

Στην παρέμβασή του ο Απόστολος Ντάλλας, Προέδρος της ΟΜΥΛΕ, ανέδειξε στην απουσία σχεδίου για τους εργαζομένους στα λιμάνια, η καθ. Β. Τσουκαλά ανέδειξε την άμεση ανάγκη δημιουργίας μητρώου Λιμενικών Υποδομών Αναδείχθηκε ακόμη η ανάγκη Περιφερειακών δομών διακυβέρνησης των λιμένων από τον καθ. Κ Χλωμούδη, η απουσία τεχνογνωσίας διοίκησης από τον Κ. Πλατυκώστα, και η έλλειψη εργαλείων παρακολούθησης της λιμενικής βιομηχανίας από τη Στ. Βαρτελλάτου.