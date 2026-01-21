Δανός ΥΠΕΞ: Θετικό ότι ο Τραμπ δεν θα χρησιμοποιήσει βία για τη Γροιλανδία

Ως «θετική» χαρακτήρισε ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, τη δήλωση του Τραμπ ότι δεν θα χρησιμοποιήσει βία για να καταλάβει τη Γροιλανδία, παρά το γεγονός πως οι φιλοδοξίες του Αμερικανού προέδρου για το νησί παραμένουν αμετάβλητες.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ δήλωσε – από το βήμα του Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός – ότι δεν θα καταφύγει στη βία για την απόκτηση της Γροιλανδίας, αλλά θα εκκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις.

Δήλωσε, δε, πως οι Ευρωπαίοι μπορούν να συναινέσουν στα σχέδια του, κάτι που οι ΗΠΑ θα εκτιμήσουν, ή μπορούν να πουν και «όχι», αλλά «θα το θυμόμαστε».

Σε άλλο σημείο, τόνισε ότι θέλει τη Γροιλανδία είναι απαραίτητη στις ΗΠΑ για λόγους εθνικής ασφάλειας και πως τώρα αυτή η «αχανής παγωμένη έκταση» παραμένει ανεκμετάλλευτη και απροστάτευτη.