Dimand: Νέα πώληση μετοχών από τον Δημήτρη Ανδριόπουλο αξίας άνω των €4 εκατ.

Ο CEO της Dimand, Δημήτρης Ανδριόπουλος, πούλησε – την Παρασκευή (16/1) – 370.000 μετοχές της εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό σχεδόν 2% του μετοχικού κεφαλαίου, συνολικής αξίας 4.070.000 ευρώ. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η πώληση έγινε με discount στα 11 ευρώ ανά μετοχή.

Υπενθυμίζεται ότι στις 15 Ιανουαρίου ο Δημήτρης Ανδριόπουλος είχε προχωρήσει στην πώληση 407.000 μετοχών, συνολικής αξίας 4.477.000 ευρώ.

Η πλήρης ανακοίνωση της Dinamd:

Η DIMAND AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ («Εταιρεία») σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, του άρθρου 19 του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει:

A. κατόπιν των από 20.01.2026 σχετικών ενημέρωσεών της από το υπόχρεο πρόσωπο, κ. Δημήτριο Ανδριόπουλο (Εκτελεστικό μέλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας) ότι το προαναφερόμενο υπόχρεο πρόσωπο προέβη την 16.01.2026, σε πώληση 370.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 4.070.000,00 ευρώ.

B. κατόπιν της από 20.01.2026 σχετικής ενημέρωσής της από το υπόχρεο πρόσωπο, κ. Νικόλαο - Ιωάννη Δήμτσα (Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας) ότι το προαναφερόμενο υπόχρεο πρόσωπο προέβη, στις 16.01.2026, σε πώληση 20.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 220.000,00 ευρώ.