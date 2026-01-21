Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία την Πέμπτη (22/1)

Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο, Πέμπτη (22/1), όλα τα σχολεία στην Περιφέρεια Αττικής, καθώς οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να παρουσιάσουν σημαντική βελτίωση.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας, η απόφαση για την αναστολή της λειτουργίας των σχολικών μονάδων αφορούσε μόνο τη σημερινή ημέρα και ελήφθη κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Με βάση τα πιο πρόσφατα μετεωρολογικά δεδομένα και καθώς δεν συντρέχει πλέον λόγος ανησυχίας, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυχτερινά σχολεία στην Αττική, θα ανοίξουν κανονικά αύριο.