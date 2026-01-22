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Νέος Γενικός Διευθυντής στο Maritime Emissions Reduction Centre ο Νίκος Κακάλης
Ναυτιλία
20:28 - 22 Ιαν 2026

Νέος Γενικός Διευθυντής στο Maritime Emissions Reduction Centre ο Νίκος Κακάλης

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Νέος Γενικός Διευθυντής στο Maritime Emissions Reduction Centre (MERC) αναλαμβάνει ο Νίκος Κακάλης, ο οποίος διαδέχεται τον Στέλιο Κορκοδίλο στη διοίκηση του μη κερδοσκοπικού συνεργατικού σχήματος με έδρα την Αθήνα.

Ο Νίκος Κακάλης προέρχεται από τον νηογνώμονα Lloyd’s Register, όπου έως σήμερα κατείχε τη θέση του Global Bulk Carriers Segment Director. Στο πλαίσιο αυτό είχε την ευθύνη της παγκόσμιας στρατηγικής για τον τομέα των bulk carriers, υποστηρίζοντας πλοιοκτήτες στη διαχείριση θεμάτων που αφορούν νέα καύσιμα, τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης και την προσαρμογή στο εξελισσόμενο κανονιστικό περιβάλλον.

Το MERC έχει συσταθεί από το Lloyd’s Register Maritime Decarbonisation Hub σε συνεργασία με ναυτιλιακούς ομίλους ελληνικών συμφερόντων, μεταξύ των οποίων οι Capital Group, Navios Maritime Partners, Neda Maritime Agency, Star Bulk και Thenamaris (Ships Management) Inc., με υποστηρικτικό ρόλο από τον Lloyd’s Register. Αποστολή του Κέντρου είναι η επιτάχυνση της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του παγκόσμιου στόλου, με έμφαση στον υφιστάμενο στόλο, μέσω λύσεων που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα και σε κλίμακα.

Η δραστηριότητα του MERC εστιάζει σε συγκεκριμένους άξονες έρευνας και ανάπτυξης, όπως η βελτιστοποίηση της υδροδυναμικής απόδοσης, η αξιολόγηση συστημάτων υποβοηθούμενης πρόωσης με τον άνεμο, η διερεύνηση εναλλακτικών μορφών βοηθητικής παραγωγής ενέργειας και η ανάπτυξη προγραμμάτων αξιοποίησης δεδομένων απόδοσης, με στόχο τη βελτιστοποίηση της μείωσης εκπομπών.

Ως Γενικός Διευθυντής, ο Νίκος Κακάλης αναλαμβάνει την υλοποίηση της στρατηγικής του Κέντρου, την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου συνεργασιών και την ευθυγράμμιση των προγραμμάτων του MERC με τις ρυθμιστικές και αγοραίες εξελίξεις που διαμορφώνουν τη μετάβαση της ναυτιλίας σε χαμηλότερες εκπομπές.

Πριν από τη θητεία του στον Lloyd’s Register, ο Κακάλης είχε διατελέσει σε ανώτερες θέσεις στον DNV, με ευθύνη για υπηρεσίες έρευνας και συμβουλευτικής στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και στη Bureau Veritas Marine Fuel Services, όπου είχε αναλάβει την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον τομέα της ποιότητας ναυτιλιακών καυσίμων και της βιωσιμότητας.

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