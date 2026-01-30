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Ίδρυμα Ευγενίδου: Από την τάξη στη γέφυρα και το μηχανοστάσιο - Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Ναυτιλιακών ΕΠΑΛ
Ναυτιλία
14:59 - 30 Ιαν 2026

Ίδρυμα Ευγενίδου: Από την τάξη στη γέφυρα και το μηχανοστάσιο - Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Ναυτιλιακών ΕΠΑΛ

Reporter.gr Newsroom
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Με τη χρήση σύγχρονων προσομοιωτών γέφυρας και μηχανοστασίου ξεκίνησε στο Ίδρυμα Ευγενίδου ένα νέο επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς των Ναυτιλιακών Λυκείων. Το διήμερο πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 16 ωρών, ολοκληρώθηκε με επιτυχία για την πρώτη ομάδα εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ της κατεύθυνσης ναυτιλιακών και υλοποιήθηκε σε συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Ευγενίδου με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Η πρώτη αυτή ομάδα κατάρτισης σηματοδοτεί την εκκίνηση ενός ευρύτερου κύκλου επιμορφώσεων που θα ακολουθήσει σε πανελλαδική κλίμακα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 10 επιπλέον ομάδες, που αντιστοιχούν σε σχεδόν 90 εκπαιδευτικούς σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ, Π.ΕΠΑΛ. και Εργαστηριακών Κέντρων, οι οποίοι διδάσκουν μαθήματα ειδικότητας Πλοιάρχου και Μηχανικού Ε.Ν., με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση τόσο των παιδαγωγικών όσο και των τεχνικών τους δεξιοτήτων στη χρήση προηγμένων προσομοιωτικών συστημάτων.

Η φιλοσοφία της επιμόρφωσης είναι βιωματική, με βασικό ζητούμενο η μετάβαση από τη θεωρητική διδασκαλία στη ρεαλιστική προσομοίωση συνθηκών που προσεγγίζουν το πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον ενός πλοίου. Κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να εξασκηθούν πρακτικά σε αντικείμενα Bridge Resource Management (BRM) και Engine Room Management (ERM), δηλαδή σε δεξιότητες διαχείρισης πόρων, διαδικασιών και ανθρώπινου παράγοντα στη γέφυρα και στο μηχανοστάσιο. Πρόκειται για πεδία που θεωρούνται κρίσιμα για την ασφάλεια ναυσιπλοΐας και τη σωστή λειτουργία των πλοίων, αλλά συχνά δυσκολεύονται να αποδοθούν με επάρκεια στο κλασικό σχολικό περιβάλλον χωρίς εξειδικευμένα εργαλεία.

Παράλληλα, στο πρόγραμμα ενσωματώνεται ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μοντέλο που βασίζεται στη διαδοχή Briefing – Simulation – Debriefing. Με απλά λόγια, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να οργανώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία όπως συμβαίνει και στη σύγχρονη επαγγελματική εκπαίδευση ενηλίκων: με προετοιμασία πριν το σενάριο, εφαρμογή του σε συνθήκες προσομοίωσης και συστηματική ανατροφοδότηση μετά την ολοκλήρωσή του. Το στοιχείο του debriefing, ειδικά, αντιμετωπίζεται ως βασικό εργαλείο μάθησης, καθώς επιτρέπει στους συμμετέχοντες να αναλύσουν λάθη, αποφάσεις, επικοινωνιακές αστοχίες και εναλλακτικές επιλογές, με τρόπο που οδηγεί σε πραγματική εμπέδωση.

Στο πρακτικό σκέλος, οι συμμετέχοντες έχουν στη διάθεσή τους περισσότερα από 20 έτοιμα σενάρια προσομοίωσης, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο κατά την επιμόρφωση όσο και στη συνέχεια, στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία στα σχολεία.

Το πρόγραμμα προβλέπει, επίσης, πρόσβαση σε δομημένα εκπαιδευτικά εργαλεία, όπως έτοιμα templates, ρουμπρίκες αξιολόγησης που ευθυγραμμίζονται με τα πρότυπα STCW, οδηγό structured debriefing και εκπαιδευτικό υλικό που μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα στην τάξη.

Η επιμόρφωση πραγματοποιείται στο νέο εργαστήριο προσομοιωτών για τη Ναυτιλία, το οποίο δημιουργήθηκε με δωρεά του Ιδρύματος Ευγενίδου – Κληροδότημα Μαριάνθης Σίμου. Η λειτουργία του εργαστηρίου δεν περιορίζεται απλώς στη φιλοξενία εκπαιδευτικών δράσεων, αλλά εντάσσεται σε μια συνολικότερη προσπάθεια να αναδειχθούν σύγχρονες μεθοδολογίες μάθησης, με έμφαση στη βιωματική εκπαίδευση και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε έναν κλάδο με σταθερά υψηλή σημασία για την ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου συνεργασίας, καθώς εντάσσεται στο Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ του Ιδρύματος Ευγενίδου και του ΙΕΠ. Η στόχευση του πρωτοκόλλου αφορά τη συστηματική αναβάθμιση της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής και ναυτικής εκπαίδευσης στη χώρα, μέσα από την αξιοποίηση τεχνογνωσίας, σύγχρονων τεχνολογιών και εφαρμοσμένων παιδαγωγικών πρακτικών.

Η σύμπραξη των δύο φορέων επιχειρεί να καλύψει ένα υπαρκτό κενό: την ανάγκη οι εκπαιδευτικοί να διαθέτουν εργαλεία και επιμορφωτική στήριξη που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης ναυτιλίας, όπου η τεχνική κατάρτιση συνδέεται άμεσα με διαδικασίες, πρότυπα ασφάλειας και δεξιότητες ανθρώπινου παράγοντα. Τελικός στόχος είναι να ενισχυθεί η σύνδεση της εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και της αγοράς εργασίας, με άμεσους ωφελούμενους τους μαθητές και τις μαθήτριες της ναυτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι καλούνται να περάσουν από τη σχολική αίθουσα σε ένα επάγγελμα υψηλών απαιτήσεων και διαρκούς εξέλιξης.

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