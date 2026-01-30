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«Βιολάντα»: Στο μικροσκόπιο οι συνθήκες του δυστυχήματος – Πού στρέφεται η έρευνα
Ειδήσεις
14:03 - 30 Ιαν 2026

«Βιολάντα»: Στο μικροσκόπιο οι συνθήκες του δυστυχήματος – Πού στρέφεται η έρευνα

Reporter.gr Newsroom
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Στα χέρια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκεται πλέον διευρυμένη εισαγγελική εντολή της Εισαγγελέως Τρικάλων, για τη διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας σχετικά με το πολύνεκρο δυστύχημα που σημειώθηκε στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες. 

Στο πλαίσιο της εισαγγελικής παραγγελία και καθώς η ΔΑΕΕ καλείται να συντάξει αναλυτικό πόρισμα, στο οποίο θα αποτυπώνονται με κάθε λεπτομέρεια οι συνθήκες και τα αίτια της τραγωδίας, οι αρμόδιοι αξιωματικοί εξετάζουν όχι μόνο ενδεχόμενες ευθύνες ή παραλείψεις της επιχείρησης, αλλά και το σύνολο των υπηρεσιών και φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία αδειοδότησης κατασκευής και λειτουργίας του εργοστασίου.

Η εισαγγελική εντολή για προκαταρκτική εξέταση παραλήφθηκε χθες από τη ΔΑΕΕ και ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η έρευνα κινείται σε δύο βασικούς άξονες:

(α) Το τεχνικό σκέλος, που αφορά τη διάτρηση των σωληνώσεων προπανίου και τα αίτια που την προκάλεσαν, οδηγώντας σε πολύμηνη και εκτεταμένη διαρροή και, τελικά, στη φονική έκρηξη.

(β) Τη διερεύνηση των ενεργειών των αρμόδιων υπηρεσιών σε σχέση με τις προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης, ώστε να διαπιστωθεί αν υπήρξαν παραλείψεις ή λάθη και να αποδοθούν ευθύνες όπου αυτές εντοπιστούν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg1udw5uty21?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

    Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος, το κλιμάκιο της ΔΑΕΕ θα προχωρήσει σε εκσκαφές και στην απομάκρυνση από το έδαφος των σωληνώσεων παροχέτευσης προπανίου, που εκτείνονται από τις δύο υπέργειες δεξαμενές έως τον χώρο παραγωγής της μπισκοτοβιομηχανίας. Οι σωληνώσεις θα μεταφερθούν σε εργαστήρια για να εξεταστεί το σημείο της διάτρησης και να προσδιοριστούν τα πιθανά αίτια που την προκάλεσαν.

    Σημειώνεται ότι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανέφερε πως πριν από μερικούς μήνες είχε πραγματοποιηθεί ασφαλτόστρωση στο συγκεκριμένο σημείο και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο τα βάρη διερχόμενων φορτηγών να επηρέασαν τις υπόγειες σωληνώσεις, οι οποίες βρίσκονταν σε βάθος περίπου 80 εκατοστών. Το εν λόγω σενάριο, όπως και το ενδεχόμενο διάβρωσης ή αστοχίας στις συνδέσεις, θα αξιολογηθεί από τα εργαστηριακά ευρήματα.

    Παράλληλα, θα ληφθούν δείγματα εδάφους και άλλων υλικών από το σημείο της διαρροής, τα οποία θα αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους, προκειμένου να πιστοποιηθεί επίσημα η ποσότητα του προπανίου που διέρρευσε. Όπως επισημαίνουν αρμόδια στελέχη, η διαδικασία αυτή θεωρείται τυπική, δεδομένου ότι τα όργανα μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν κατέγραψαν ενδείξεις «κόκκινου», γεγονός που υποδηλώνει εξαιρετικά εκτεταμένη διαρροή.

    Προς το παρόν, εξαιτίας της συνεχιζόμενης επικινδυνότητας από το προπάνιο που έχει διαφύγει, οι εργασίες έχουν ανασταλεί και εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν εκ νέου την επόμενη εβδομάδα. Η πρόσβαση στην περιοχή απαγορεύεται αυστηρά χωρίς εισαγγελική άδεια.

    Το δεύτερο σκέλος της έρευνας, το οποίο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμο, αφορά την αναζήτηση ενδεχόμενων παρανομιών και ευθυνών και, βάσει της εισαγγελικής εντολής, επεκτείνεται σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, όπως η Διεύθυνση Ανάπτυξης, η Πολεοδομία και η Πυροσβεστική.

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dg1u1mo0tzbt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

    Υπενθυμίζεται ότι το τμήμα του εργοστασίου όπου σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη και η πυρκαγιά είχε κατασκευαστεί ως επέκταση των αρχικών εγκαταστάσεων και λειτουργούσε από το 2007.

    Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα της έρευνας, στα αρχικά σχέδια δεν προβλεπόταν υπόγεια αποθήκη, καθώς αυτά απεικόνιζαν μόνο το ισόγειο των εγκαταστάσεων, το οποίο, όπως αναφέρεται, πληρούσε όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές λειτουργίας και πυρασφάλειας. Στα ίδια σχέδια περιλαμβάνονταν και οι δύο υπέργειες δεξαμενές, μέσω των οποίων γινόταν η παροχέτευση του προπανίου που διέρρευσε και προκάλεσε την έκρηξη.

    Σημειώνεται ακόμη ότι η συγκεκριμένη πτέρυγα είναι πανομοιότυπη με το πρώτο τμήμα του εργοστασίου, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 70 μέτρων. Στα σχέδια του αρχικού κτιρίου προβλέπονταν κανονικά υπόγειο και δύο υπόγειες δεξαμενές προπανίου, που τροφοδοτούσαν τους φούρνους και τη διαδικασία παραγωγής.

    Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας έρευνας, στα σχέδια ενεργητικής πυρασφάλειας που κατατέθηκαν από την εταιρεία τον περασμένο Σεπτέμβριο, δεν περιλαμβάνονταν οι δύο υπέργειες δεξαμενές της νεότερης πτέρυγας. Αντίθετα, είχαν προστεθεί δύο επιπλέον υπόγειες δεξαμενές κοντά στις παλαιότερες. Οι δεξαμενές αυτές είχαν πράγματι εγκατασταθεί με σκοπό να τροφοδοτούν τη νεότερη πτέρυγα με προπάνιο, χωρίς ωστόσο να έχουν ακόμη συνδεθεί.

    Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε πρώτη φάση οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ που χειρίζονται την υπόθεση έχουν προχωρήσει στην κατάσχεση όλων των φακέλων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι οποίοι αφορούν τη λειτουργία της επιχείρησης από την ίδρυσή της. Παράλληλα, θα εξεταστεί αν οι αρμόδιες υπηρεσίες τήρησαν στο σύνολό τους τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες, ώστε να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα και να αποδοθεί πλήρως φως στην τραγική αυτή υπόθεση.

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dg1sl0cb428p?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

    Τελευταία τροποποίηση στις 30/01/2026 - 14:11
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