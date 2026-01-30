ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κλήρωση Champions League: Με τη Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός - Αναλυτικά τα ζευγάρια
Ειδήσεις
13:54 - 30 Ιαν 2026

Κλήρωση Champions League: Με τη Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός - Αναλυτικά τα ζευγάρια

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το μεσημέρι της Παρασκευής (30/1) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τα playoffs του Champions League, στην οποία συμμετείχαν 16 ομάδες που διεκδικούν τα οκτώ εισιτήρια για τη φάση των «16», ένα βήμα πριν από τα προημιτελικά.

Στα καθ' ημάς, ο Ολυμπιακός κληρώθηκε να αντιμετωπίσει ξανά τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται στο « Γεώργιος Καραϊσκάκης». Η Μπενφίκα, με τον Βαγγέλη Παυλίδη στη σύνθεσή της, θα βρει απέναντί της τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ η Μπριζ του Χρήστο Τζόλη θα αντιμετωπίσει την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Σημειώνεται ότι τα πρώτα ματς των playoffs έχουν προγραμματιστεί για το διήμερο 17-18 Φεβρουαρίου (στις έδρες των ομάδων που τερμάτισαν στις θέσεις 17-24), ενώ οι ρεβάνς θα διεξαχθούν 24-25 Φεβρουαρίου (στις έδρες των ομάδων που τερμάτισαν στις θέσεις 9-16). Όσον αφορά τη φάση των «16» που οδηγεί στα προημιτελικά, οι πρώτοι αγώνες θα πραγματοποιηθούν 10-11 Μαρτίου και οι ρεβάνς 17-18 Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο τελικός του Champions League έχει οριστεί για τις 30 Μαΐου στην Puskas Arena της Βουδαπέστης.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των playoffs:

  • Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

  • Ντόρτμουντ – Αταλάντα

  • Γαλατασαράι – Γιουβέντους

  • Μπριζ – Ατλέτικο

  • Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν

  • Νιούκαστλ – Καραμπάγκ

  • Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης

  • Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου - Μεγάλες ρευστοποιήσεις στα μέταλλα
Εμπορεύματα

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου - Μεγάλες ρευστοποιήσεις στα μέταλλα

O Κένεθ Φαρίντ στο Allwyn Game Time φτιάχνει τον τέλειο παίκτη του Παναθηναϊκού
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

O Κένεθ Φαρίντ στο Allwyn Game Time φτιάχνει τον τέλειο παίκτη του Παναθηναϊκού

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών
Ανακοινώσεις

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή: «Ναι» στη νομοθετική ρύθμιση για το «Γ. Καραϊσκάκης»
Ειδήσεις

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή: «Ναι» στη νομοθετική ρύθμιση για το «Γ. Καραϊσκάκης»

Λαϊκό Λαχείο: Τέσσερις μεγάλοι νικητές κέρδισαν από €250.000 - Την 1/7 η κλήρωση για συνολικά κέρδη μέχρι και €2 εκατ.
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Λαϊκό Λαχείο: Τέσσερις μεγάλοι νικητές κέρδισαν από €250.000 - Την 1/7 η κλήρωση για συνολικά κέρδη μέχρι και €2 εκατ.

Μπάσκετ: Πρωταθλητής Ελλάδας ο Ολυμπιακός, 89-85 τον Παναθηναϊκό στον πέμπτο τελικό
Magazino

Μπάσκετ: Πρωταθλητής Ελλάδας ο Ολυμπιακός, 89-85 τον Παναθηναϊκό στον πέμπτο τελικό

Παρίσι: Ένας νεκρός από τα επεισόδια μετά τον τελικό του Champions League
Ειδήσεις

Παρίσι: Ένας νεκρός από τα επεισόδια μετά τον τελικό του Champions League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
12/08/2026 - 17:03

Χριστοδουλάκης: «Δεν θα παίξουμε παιχνίδια» – Εξώδικο στη «Δημοκρατία»

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 16:44

Wall Street: Άνοδος στις αγορές μετά τα ήπια στοιχεία πληθωρισμού – Ράλι στις μετοχές AI

Ειδήσεις
12/08/2026 - 16:36

Μέσι: Αμφιβάλλω αν θα συνεχίσω να παίζω για πολύ ακόμα - Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός στον πατέρα του

Ειδήσεις
12/08/2026 - 16:21

Πέθανε στα 97 του ο πρώην πρωθυπουργός της Κίνας Ζου Ρονγκτζί

Ανεμοδείκτης
12/08/2026 - 15:52

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-Τσίπρα με φόντο τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος

Ειδήσεις
12/08/2026 - 15:45

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός επιβραδύνεται μειώνοντας την πίεση για άμεση αύξηση επιτοκίων

Ειδήσεις
12/08/2026 - 15:22

Φωτιά στον Λουτρόπυργο Αττικής - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, μήνυμα από το 112

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:55

Ρωσία: Δύο νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στο Κρασνοντάρ

Εμπορεύματα
12/08/2026 - 14:54

IEA: Η ζήτηση πετρελαίου θα μειωθεί κατά 1,6 εκατ. βαρέλια την ημέρα το 2026

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:45

Επίθεση των Χούθι σκότωσε έξι άτομα στην Ερυθρά Θάλασσα - Οι ΗΠΑ έπληξαν πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

Αυτοδιοίκηση
12/08/2026 - 14:40

Δήμος Αθηναίων: «Κλείνει» ο Λόφος Λυκαβηττού από σήμερα (12/8) τα μεσάνυχτα - Κλειστός παραμένει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:20

Πρώτο τεστ για τον Μπέρναμ: Προεδρεύει σε έκτακτη σύσκεψη, καθώς η Βρετανία πλήττεται από ακραίο καύσωνα

Οικονομία
12/08/2026 - 14:15

Αργυρού (σύμβουλος Μητσοτάκη): Δημοσιονομικός κίνδυνος από πυρκαγιές και καύσωνες - Πώς θα αντιμετωπιστεί

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:03

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη (13/8) - Σε ύψιστη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός

Ανεμοδείκτης
12/08/2026 - 13:54

Το αγωνιώδες χειροκρότημα στο Βελλίδειο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 13:45

Τελείωσε ο μήνας του μέλιτος του Μαμντάνι με τη Νέα Υόρκη

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12/08/2026 - 13:40

ΕΛΓΑ: Προσλήψεις 60 γεωπόνων για την καταγραφή των αγροτικών ζημιών

Ειδήσεις
12/08/2026 - 13:37

Γιατί Wall Street και Nvidia χρηματοδοτούν την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης

Εμπορεύματα
12/08/2026 - 13:22

Πετρέλαιο: Κοντά στα $89 παραμένει το Brent

Ακίνητα
12/08/2026 - 13:14

Η διαδικασία για τη διόρθωση εγγραφών «αγνώστου ιδιοκτήτη» λόγω χρησικτησίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/08/2026 - 12:54

easyJet: Εξοπλίζει τους πιλότους με νέα εφαρμογή για μείωση κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπών ρύπων

Πολιτική
12/08/2026 - 12:43

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη χρειάζεται έναν τραπεζικό τομέα που να μπορεί να χρηματοδοτήσει ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 12:43

ΥΠΕΝ - Δυτική Αττική: Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση - Η τράπεζα Πειραιώς Ανάδοχος Αποκατάστασης

Πολιτική
12/08/2026 - 12:37

Φαραντούρης: «Χαστούκι» Κομισιόν στην Τουρκία για τον αποκλεισμό Κύπρου από την COP31

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
12/08/2026 - 12:30

ΖΩΓΡΑΦΟΣ: Η νέα σελίδα μιας ελληνικής εταιρείας 130 ετών με το βλέμμα στη νέα διατροφή

Σχόλια Αγοράς
12/08/2026 - 12:03

Χρηματιστήριο: Ενδιαφέρον για positioning ενόψει του MSCI August Index Review

Ειδήσεις
12/08/2026 - 12:02

Σαρακήνικο: Εξηγήσεις στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας δίνει ο χειριστής του ελικοπτέρου

Ειδήσεις
12/08/2026 - 11:55

Έκλειψη Ηλίου: «Πυρετός» σε Ισπανία και Ισλανδία για το σπάνιο φαινόμενο

Πολιτική
12/08/2026 - 11:50

ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα: Γιατί έσπευσε να δώσει διαβεβαιώσεις στον Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει τα σκάνδαλα της ΝΔ;

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12/08/2026 - 11:38

ΕΤΑΔ: Σε διαγωνισμό η αποκατάσταση και ανάδειξη του Αχιλλείου στην Κέρκυρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ