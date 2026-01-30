Κλήρωση Champions League: Με τη Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός - Αναλυτικά τα ζευγάρια

Στα καθ' ημάς, ο Ολυμπιακός κληρώθηκε να αντιμετωπίσει ξανά τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται στο « Γεώργιος Καραϊσκάκης». Η Μπενφίκα, με τον Βαγγέλη Παυλίδη στη σύνθεσή της, θα βρει απέναντί της τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ η Μπριζ του Χρήστο Τζόλη θα αντιμετωπίσει την Ατλέτικο Μαδρίτης.
Σημειώνεται ότι τα πρώτα ματς των playoffs έχουν προγραμματιστεί για το διήμερο 17-18 Φεβρουαρίου (στις έδρες των ομάδων που τερμάτισαν στις θέσεις 17-24), ενώ οι ρεβάνς θα διεξαχθούν 24-25 Φεβρουαρίου (στις έδρες των ομάδων που τερμάτισαν στις θέσεις 9-16). Όσον αφορά τη φάση των «16» που οδηγεί στα προημιτελικά, οι πρώτοι αγώνες θα πραγματοποιηθούν 10-11 Μαρτίου και οι ρεβάνς 17-18 Μαρτίου.
Υπενθυμίζεται ότι ο τελικός του Champions League έχει οριστεί για τις 30 Μαΐου στην Puskas Arena της Βουδαπέστης.
Αναλυτικά τα ζευγάρια των playoffs:
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Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν
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Ντόρτμουντ – Αταλάντα
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Γαλατασαράι – Γιουβέντους
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Μπριζ – Ατλέτικο
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Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν
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Νιούκαστλ – Καραμπάγκ
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Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης
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Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ