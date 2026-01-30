Κλήρωση Champions League: Με τη Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός - Αναλυτικά τα ζευγάρια

Το μεσημέρι της Παρασκευής (30/1) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τα playoffs του Champions League, στην οποία συμμετείχαν 16 ομάδες που διεκδικούν τα οκτώ εισιτήρια για τη φάση των «16», ένα βήμα πριν από τα προημιτελικά.

Στα καθ' ημάς, ο Ολυμπιακός κληρώθηκε να αντιμετωπίσει ξανά τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται στο « Γεώργιος Καραϊσκάκης». Η Μπενφίκα, με τον Βαγγέλη Παυλίδη στη σύνθεσή της, θα βρει απέναντί της τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ η Μπριζ του Χρήστο Τζόλη θα αντιμετωπίσει την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Σημειώνεται ότι τα πρώτα ματς των playoffs έχουν προγραμματιστεί για το διήμερο 17-18 Φεβρουαρίου (στις έδρες των ομάδων που τερμάτισαν στις θέσεις 17-24), ενώ οι ρεβάνς θα διεξαχθούν 24-25 Φεβρουαρίου (στις έδρες των ομάδων που τερμάτισαν στις θέσεις 9-16). Όσον αφορά τη φάση των «16» που οδηγεί στα προημιτελικά, οι πρώτοι αγώνες θα πραγματοποιηθούν 10-11 Μαρτίου και οι ρεβάνς 17-18 Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο τελικός του Champions League έχει οριστεί για τις 30 Μαΐου στην Puskas Arena της Βουδαπέστης.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των playoffs: